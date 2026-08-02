UPI Transaction Record: देश में यूपीआई (UPI) का चलन दिन पर दिन बढ़ रहा है. इसे यूज करना इतना है आसान है और फास्ट है कि देश के कई देशों अपने यहां यूपीआई (UPI) के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है. यही कारण है कि देश में डिजिटल पेमेंट के मामले में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने नया इतिहास रच दिया है. जुलाई 2026 के आंकड़ों के अनुसार यूपीआई के जरिये होने वाले ट्रांजेक्शन अपने रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए हैं. दूसरी तरफ, टोल प्लाजा पर यूज होने वाले एनईटीसी फास्टैग (NETC FASTag) के जरिये होने वाले लेनदेन में पिछले साल के मुकाबले गिरावट दर्ज की गई है.
यूपीआई का इस्तेमाल किस कदर बढ़ रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जुलाई में ही इसके जरिये कुल 2,366 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए. यह आंकड़ा जून के 2,272 करोड़ ट्रांजेक्शन के मुकाबले 4.1 प्रतिशत ज्यादा है. सालाना आधार पर देखें तो यूपीआई (UPI) ट्रांजेक्शन में 22 प्रतिशत का शानदार इजाफा देखा गया. इस हिसाब से जुलाई के महीने में रोजाना औसतन 76.3 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए. कुल मूल्य के हिसाब से देखें तो जुलाई के महीने में यूपीआई के जरिये 29.88 लाख करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ, जो जून के 28.92 लाख करोड़ से 3.3 फीसदी ज्यादा है.
इसके उलट एनईटीसी फास्टैग (NETC FASTag) के आंकड़ों में सुस्ती देखी गई. जुलाई के महीने में फास्टैग के जरिये कुल 34.7 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए, जो जून के 36.2 करोड़ ट्रांजेक्शन से 4.1 प्रतिशत कम है. साल दर साल के हिसाब से इसमें 6 फीसदी की गिरावट आई है. रकम के मामले में भी जुलाई में फास्टैग ट्रांजेक्शन घटकर 7,143 करोड़ रुपये रह गया. यह जून में 7,215 करोड़ रुपये था.
जानकारों की तरफ से इस कारण का कारण NHAI की तरफ से पेश किया गया 3000 रुपये (3075 रुपये) वाला सालाना पास माना जा रहा है. दरअसल, नॉर्मल फास्टैग में जब भी गाड़ी टोल से गुजरती है तो हर बार नया ट्रांजेक्शन जैसे 50, 100 या 200 रुपये का दर्ज होता है. लेकिन जब कोई कमर्शियल व्हीकल या लोकल यूजर 3,075 रुपये वाला पास लेता है तो पेमेंट एक ही बार में हो जाता है. इसके बाद गाड़ी को बार-बार नया अमाउंट डिडक्ट होने वाला ट्रांजेक्शन काउंट नहीं बनता.