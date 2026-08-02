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UPI ट्रांजेक्‍शन ने फ‍िर बनाया र‍िकॉर्ड, जुलाई में हर द‍िन 76 करोड़ लेनदेन; FASTag में ग‍िरावट

Fastag Issue: देश में यूपीआई ट्रांजेक्‍शन के नंबर लगातार बढ़ रहे हैं. इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं क‍ि जुलाई के महीने में रोजाना 76 करोड़ से भी ज्‍यादा UPI ट्रांजेक्‍शन हुए. दूसरी तरफ FASTag ट्रांजेक्‍शन में ग‍िरावट आई है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 02, 2026, 10:47 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 10:47 AM IST
UPI ट्रांजेक्‍शन ने फ‍िर बनाया र‍िकॉर्ड, जुलाई में हर द‍िन 76 करोड़ लेनदेन; FASTag में ग‍िरावट
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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