UPI Transaction Record: देश में यूपीआई (UPI) का चलन द‍िन पर द‍िन बढ़ रहा है. इसे यूज करना इतना है आसान है और फास्‍ट है क‍ि देश के कई देशों अपने यहां यूपीआई (UPI) के इस्‍तेमाल को मंजूरी दे दी है. यही कारण है क‍ि देश में डिजिटल पेमेंट के मामले में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने नया इतिहास रच दिया है. जुलाई 2026 के आंकड़ों के अनुसार यूपीआई के जरिये होने वाले ट्रांजेक्‍शन अपने र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए हैं. दूसरी तरफ, टोल प्लाजा पर यूज होने वाले एनईटीसी फास्टैग (NETC FASTag) के जरिये होने वाले लेनदेन में प‍िछले साल के मुकाबले गिरावट दर्ज की गई है.