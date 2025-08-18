2025 में UPI ने तोड़े सारे रिकॉर्ड! अगस्त में हर दिन हो रहा 90000 करोड़ से ज्यादा का लेन-देन
2025 में UPI ने तोड़े सारे रिकॉर्ड! अगस्त में हर दिन हो रहा 90000 करोड़ से ज्यादा का लेन-देन

डिजिटल इंडिया का सपना अब सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि हकीकत बन चुका है. साल 2025 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने ऐसे रिकॉर्ड तोड़े हैं, जिनकी कल्पना कुछ साल पहले तक करना भी मुश्किल था.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Aug 18, 2025, 11:36 PM IST
डिजिटल इंडिया का सपना अब सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि हकीकत बन चुका है. साल 2025 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने ऐसे रिकॉर्ड तोड़े हैं, जिनकी कल्पना कुछ साल पहले तक करना भी मुश्किल था. कभी गली-मोहल्लों की दुकानों पर केवल नकद चलने वाला भारत अब पूरी तरह से मोबाइल स्क्रीन और QR कोड पर टिक गया है. चाय की टपरी से लेकर बड़ी-बड़ी शॉपिंग मॉल्स तक, लोग अब कैश से ज्यादा UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं.

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि अगस्त 2025 में रोजाना औसतन 90,446 करोड़ रुपये का लेन-देन UPI से हो रहा है. जनवरी में यही आंकड़ा 75,743 करोड़ रुपये था, जो जुलाई तक बढ़कर 80,919 करोड़ रुपये पहुंचा और अगस्त में इसने नया इतिहास रच दिया. यानी महज आठ महीनों में डिजिटल ट्रांजैक्शन में तेजी से उछाल आया है, जो लोगों की बदलती आदतों और डिजिटल भरोसे को दिखाता है.

रोजाना बढ़ रहा वॉल्यूम और वैल्यू
UPI की लोकप्रियता सिर्फ रकम तक सीमित नहीं रही. लेन-देन की संख्या भी जबरदस्त रफ्तार से बढ़ी है. जनवरी के मुकाबले अगस्त में हर दिन औसतन 127 मिलियन ज्यादा ट्रांजैक्शन दर्ज हुए. अब रोजाना लगभग 675 मिलियन (67.5 करोड़) लेन-देन UPI से किए जा रहे हैं. इसका मतलब है कि रोजमर्रा की छोटी-छोटी खरीदारी से लेकर बड़ी रकम ट्रांसफर तक, हर काम के लिए लोग मोबाइल पेमेंट को अपना रहे हैं.

SBI और Yes Bank बने गेम चेंजर
रिपोर्ट में बैंकों की भूमिका पर भी रोशनी डाली गई. SBI सबसे बड़ा रिमिटर मेंबर बना, जिसने 5.2 बिलियन ट्रांजैक्शन पूरे किए. यह संख्या दूसरे सबसे बड़े बैंक से करीब 3.4 गुना ज्यादा रही. वहीं, यस बैंक बेनिफिशरी मेंबर के रूप में सबसे आगे रहा, जिसने 8 बिलियन ट्रांजैक्शन हासिल किए. इससे साफ है कि जहां सरकारी बैंक पैसे भेजने में सबसे आगे हैं, वहीं प्राइवेट बैंक पैसे रिसीव करने में बाजी मार रहे हैं.

यह भी पढ़ें- फ्री, फ्री, बिल्कुल फ्री...UPI ट्रांजैक्शन पर नहीं लगेगी कोई फीस, सरकार ने फिर दोहराया

महाराष्ट्र नंबर वन, यूपी बना सरप्राइज पैकेज
पहली बार नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने राज्यवार डेटा जारी किया. इसमें महाराष्ट्र सबसे आगे निकला, जिसका जुलाई में कुल UPI लेन-देन में 9.8% हिस्सा रहा. कर्नाटक (5.5%) और उत्तर प्रदेश (5.3%) इसके बाद रहे. दिलचस्प यह है कि टॉप 5 राज्यों में यूपी अकेला उत्तर भारत से है, जो डिजिटल पेमेंट की तेजी से बढ़ती पैठ को दिखाता है.

कैशलेस फ्यूचर की ओर भारत
SBI की रिपोर्ट यह साफ करती है कि भारत अब नकदी पर निर्भर नहीं रह गया. UPI सिर्फ पेमेंट का जरिया नहीं, बल्कि नई आर्थिक संस्कृति का प्रतीक बन चुका है. तेज, आसान और भरोसेमंद ट्रांजैक्शन ने लोगों की जेब में मौजूद कैश की अहमियत कम कर दी है. यह कहना गलत नहीं होगा कि 2025 में भारत ने डिजिटल पेमेंट्स के जरिए भविष्य की दिशा तय कर दी है.

Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब एडिटर. वर्तमान में बिजनेस और फाइनेंशियल न्यूज लिखते हैं. पत्रकारिता में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, खेल, स्वास्थ्य, लाइफस्टाइल, ट्रैवल बीट्स पर काम का 9 वर्षों का अनुभव. सटीकता औ

UPI

