UPI Transactions Record: देश में यूपीआई यूजर्स और इसके जर‍िये ट्रांजेक्‍शन क‍िया जाने वाला अमाउंट द‍िन पर द‍िन बढ़ रहा है. नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन (NPCI) ने नए महीने की शुरुआत के साथ शनिवार को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) ट्रांजेक्शन के आंकड़े जारी क‍िये हैं. लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, बीते महीने अक्टूबर में यूपीआई ट्रांजेक्शन की संख्या में 25 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया है. यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर यह उछाल फेस्टिव सीजन और जीएसटी 2.0 सुधार के बीच दर्ज किया गया है.

सितंबर के आंकड़ों के मुकाबले बंपर उछाल

एनपीसीआई (NPCI) की तरफ से शेयर की गई जानकारी के अनुसार अक्टूबर में यूपीआई ट्रांजेक्शन (UPI Tranjection) काउंट सालाना बेस पर 25 प्रतिशत बढ़कर 20.70 अरब दर्ज क‍िया गया. इसके अलावा, ट्रांजेक्शन अमाउंट सालाना बेस पर 16 प्रतिशत बढ़कर 27.28 लाख करोड़ रुपये दर्ज क‍िया गया. एवरेज डेली ट्रांजेक्शन काउंट 668 मिलियन और एवरेज डेली ट्रांजेक्शन अमाउंट 87,993 करोड़ रुपये रिकॉर्ड किया गया है. इससे पहले महीने सितंबर के आंकड़ों पर नजर डालें तो सितंबर में यूपीआई ट्रांजेक्शन काउंट सालाना बेस पर 31 प्रतिशत बढ़कर 19.63 अरब दर्ज किए गए हैं.

24.90 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया

ट्रांजेक्शन अमाउंट सालाना आधार पर 21 प्रतिशत की शानदार बढ़त के बाद 24.90 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया है. सितंबर में एवरेज डेली ट्रांजेक्शन काउंट 654 मिलियन और एवरेज डेली ट्रांजेक्शन अमाउंट 82,991 करोड़ रुपए देखा गया था. इसके अलावा, एनपीसीआई द्वारा जारी किए गए इमीडिएट पेमेंट सर्विस (IMPS) के आंकड़े बताते हैं कि ट्रांजैक्शन की संख्या सितंबर के 394 मिलियन से बढ़कर अक्टूबर में 404 मिलियन हो गए. यह वृद्धि लेनदेन की राशि में भी दर्ज की गई है, जो कि सितंबर के 5.97 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर अक्टूबर में 6.42 लाख करोड़ हो गई है.

इस बीच, बैंक ऑफ बड़ौदा की हालिया रिपोर्ट बताती है कि बीते महीने फेस्टिव सीजन में यूपीआई के जरिये खर्च भी बढ़कर 17.8 लाख करोड़ रुपये हो गया है. यह बीते साल के 15.1 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 17 प्रतिशत से ज्यादा की ग्रोथ को दर्शाता है. यूपीआई के जरिये खर्च का यह आंकड़ा दिवाली से दशहरा तक की अवधि के लिए जारी किया गया था. (IANS)