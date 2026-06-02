Advertisement
trendingNow13235472
Hindi Newsबिजनेसअब चाय-सब्जी के लिए भी धड़ल्ले से यूज हो रहा UPI; RBI की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

अब चाय-सब्जी के लिए भी धड़ल्ले से यूज हो रहा UPI; RBI की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

RBI Report: देश में धीरे-धीरे ड‍िज‍िटल ट्रांजेक्‍शन का यूज करने वाले बढ़ रहे हैं. इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं क‍ि मई के महीने में 29.90 लाख करोड़ के ट्रांजेक्‍शन के ल‍िये कुल 2,320 करोड़ बार यूपीआई का यूज क‍िया गया.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jun 02, 2026, 09:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

file pic
file pic

UPI Transactions Record: मोदी सरकार की ड‍िज‍िटल इंड‍िया (Digital India) की मुह‍िम रंग ला रही है. यही कारण है क‍ि देश में डिजिटल पेमेंट की रफ्तार लगातार बढ़ रही है. गर्मियों की छुट्टियों के दौरान लोगों के घूमने-फिरने और आईपीएल (IPL 2026) के रोमांच के बीच देश के सबसे पसंदीदा डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म यूपीआई (UPI) ने मई में नया रिकॉर्ड बनाया है. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार मई के महीने में देशवास‍ियों ने यूपीआई के जरिये कुल 29.90 लाख करोड़ का ट्रांजेक्‍शन क‍िया है. यद‍ि ट्रांजेक्शन के वॉल्यूम की बात करें तो इस दौरान कुल 2,320 करोड़ बार यूपीआई का यूज क‍िया गया.

एनपीसीआई (NPCI) के आंकड़ों के अनुसार डिजिटल ट्रांजेक्शन के मामले में मई का महीना प‍िछले कुछ महीनों के मुकाबले अच्‍छा रहा. इससे एक महीने पहले अप्रैल 2026 में यूपीआई (UPI) के जरिये 29.03 लाख करोड़ का ट्रांजेक्‍शन हुआ था. यद‍ि पिछले साल के मुकाबले सालाना बेस पर तुलना करें तो यूपीआई ट्रांजेक्शन की कुल वैल्यू में 19 प्रतिशत का उछाल आया है. इसके अलावा, ट्रांजेक्‍शन की संख्या के मामले में भी नया रिकॉर्ड बना है. अप्रैल 2026 में कुल 2,235 करोड़ का ट्रांजेक्‍शन हुआ, वहीं मई महीने में यह 24 प्रतिशत की सालाना ग्रोथ के साथ 2,320 करोड़ पर पहुंच गया. जानकारों का कहना है समर ट्रैवलिंग, आईपीएल और सीजनल शॉपिंग ने इसे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है.

यह भी पढ़ें: सैलरी, सेविंग, FD...क्या एक ही बैंक खाते में रखते हैं अपना सारा पैसा ? जोखिम समझिए

Add Zee News as a Preferred Source

यूपीआई के एवरेज टिकट साइज में आई ग‍िरावट

जानकारों का कहना है इन आंकड़ों से देश में ड‍िज‍िटल पेमेंट की स्थिति मजबूत का पता लगता है. आरबीआई (RBI) की एक रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई का 'एवरेज टिकट साइज' (यानी प्रति ट्रांजेक्शन औसतन खर्च की जाने वाली रकम) साल 2021 के 1,848 रुपये से घटकर 2025 में 1,313 रुपये रह गई. इस गिरावट से यह साफ है क‍ि लोग अब चाय-सब्जी जैसी छोटी-छोटी चीजों के लिए भी यूपीआई का यूज करने लगे हैं. आने वाले समय में यूपीआई पर लोन या क्रेडिट की सुविधा और विदेशों में इसके बढ़ते कदम डिजिटल पेमेंट की रफ्तार और बढ़ाने वाले हैं.

इन 7 देशों में यूज हो रहा यूपीआई

आरबीआई (RBI) और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) की पहल पर काम करने वाली संस्था एनपीसीआई (NPCI) देश में पूरे र‍िटेल पेमेंट स‍िस्‍टम को संभालती है. इसकी देखरेख में चलने वाला यूपीआई सिस्टम आज भारत के साथ ही दुनियाभर में अपनी धाक जमा रहा है. मौजूदा समय में भारत का यूपीआई सिस्टम यूएई (UAE), सिंगापुर, भूटान, नेपाल और मॉरीशस समेत सात से ज्यादा देशों में लाइव हो चुका है. लगातार नए देशों में इसका एक्‍सपेंशन हो रहा है. इससे इंटरनेशनल लेवल पर भी भारतीय नागरिकों के लिए पैसे का ट्रांजेक्‍शन आसान हो गया है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली की तिजोरी खाली! GST कलेक्शन में बड़ी गिरावट, जानें आपके सूबे का क्या है हाल

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

UPI

Trending news

कांग्रेस में फेरबदल: राहुल गांधी का 'मिशन 2029', क्या बदले जाएंगे 6 प्रदेश अध्यक्ष
Rahul Gandhi
कांग्रेस में फेरबदल: राहुल गांधी का 'मिशन 2029', क्या बदले जाएंगे 6 प्रदेश अध्यक्ष
लोकसभा इलेक्शन से सबक, नई टीम का इरादा! UP को लेकर दिल्ली में क्या मंथन कर रही BJP?
bjp meeting in delhi
लोकसभा इलेक्शन से सबक, नई टीम का इरादा! UP को लेकर दिल्ली में क्या मंथन कर रही BJP?
सत्ता गई, ममता के हाथ से पार्टी भी जाएगी? बंगाल में 'महाराष्ट्र मॉडल' की चर्चा तेज
Latest West Bengal News
सत्ता गई, ममता के हाथ से पार्टी भी जाएगी? बंगाल में 'महाराष्ट्र मॉडल' की चर्चा तेज
राज्यसभा का रण: उच्च सदन में नया इतिहास रचेगा NDA? कांग्रेस की बढ़ी टेंशन
Rajya Sabha Election 2026
राज्यसभा का रण: उच्च सदन में नया इतिहास रचेगा NDA? कांग्रेस की बढ़ी टेंशन
नाराजगी दूर! 48 घंटे में गेट खटखटाएगा मानसून, जानें पंजाब से बिहार तक मौसम का हाल
Monsoon 2026
नाराजगी दूर! 48 घंटे में गेट खटखटाएगा मानसून, जानें पंजाब से बिहार तक मौसम का हाल
3000 Vs 1500-1700 रुपये...क्या है BJP की अन्नापूर्णा भंडार और TMC की लक्ष्मीर योजना?
west bengal news in hindi
3000 Vs 1500-1700 रुपये...क्या है BJP की अन्नापूर्णा भंडार और TMC की लक्ष्मीर योजना?
TMC नेताओं में गिरफ्तारी का खौफ! लोगों को वापस कर रहे 'कट मनी', संकट में ममता बनर्जी
west bengal news in hindi
TMC नेताओं में गिरफ्तारी का खौफ! लोगों को वापस कर रहे 'कट मनी', संकट में ममता बनर्जी
बंगाल में सांसदों पर हमले पर सियासी बवाल, अभिषेक और कल्याण बनर्जी मामले की गूंज तेज
West Bengal
बंगाल में सांसदों पर हमले पर सियासी बवाल, अभिषेक और कल्याण बनर्जी मामले की गूंज तेज
कभी आतंक का गढ़, अब नशे के खिलाफ एकजुट हुआ कुलगाम; सड़कों पर उतरे हजारों लोग
jammu kashmir news
कभी आतंक का गढ़, अब नशे के खिलाफ एकजुट हुआ कुलगाम; सड़कों पर उतरे हजारों लोग
'यूट्यूब कोचिंग क्लब' को न्यूज चैनल से खतरा ? आपसी लड़ाई में छात्रों को क्यों घसीटा
DNA
'यूट्यूब कोचिंग क्लब' को न्यूज चैनल से खतरा ? आपसी लड़ाई में छात्रों को क्यों घसीटा