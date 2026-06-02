अब चाय-सब्जी के लिए भी धड़ल्ले से यूज हो रहा UPI; RBI की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

UPI Transactions Record: मोदी सरकार की ड‍िज‍िटल इंड‍िया (Digital India) की मुह‍िम रंग ला रही है. यही कारण है क‍ि देश में डिजिटल पेमेंट की रफ्तार लगातार बढ़ रही है. गर्मियों की छुट्टियों के दौरान लोगों के घूमने-फिरने और आईपीएल (IPL 2026) के रोमांच के बीच देश के सबसे पसंदीदा डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म यूपीआई (UPI) ने मई में नया रिकॉर्ड बनाया है. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार मई के महीने में देशवास‍ियों ने यूपीआई के जरिये कुल 29.90 लाख करोड़ का ट्रांजेक्‍शन क‍िया है. यद‍ि ट्रांजेक्शन के वॉल्यूम की बात करें तो इस दौरान कुल 2,320 करोड़ बार यूपीआई का यूज क‍िया गया.

एनपीसीआई (NPCI) के आंकड़ों के अनुसार डिजिटल ट्रांजेक्शन के मामले में मई का महीना प‍िछले कुछ महीनों के मुकाबले अच्‍छा रहा. इससे एक महीने पहले अप्रैल 2026 में यूपीआई (UPI) के जरिये 29.03 लाख करोड़ का ट्रांजेक्‍शन हुआ था. यद‍ि पिछले साल के मुकाबले सालाना बेस पर तुलना करें तो यूपीआई ट्रांजेक्शन की कुल वैल्यू में 19 प्रतिशत का उछाल आया है. इसके अलावा, ट्रांजेक्‍शन की संख्या के मामले में भी नया रिकॉर्ड बना है. अप्रैल 2026 में कुल 2,235 करोड़ का ट्रांजेक्‍शन हुआ, वहीं मई महीने में यह 24 प्रतिशत की सालाना ग्रोथ के साथ 2,320 करोड़ पर पहुंच गया. जानकारों का कहना है समर ट्रैवलिंग, आईपीएल और सीजनल शॉपिंग ने इसे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है.

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यूपीआई के एवरेज टिकट साइज में आई ग‍िरावट

जानकारों का कहना है इन आंकड़ों से देश में ड‍िज‍िटल पेमेंट की स्थिति मजबूत का पता लगता है. आरबीआई (RBI) की एक रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई का 'एवरेज टिकट साइज' (यानी प्रति ट्रांजेक्शन औसतन खर्च की जाने वाली रकम) साल 2021 के 1,848 रुपये से घटकर 2025 में 1,313 रुपये रह गई. इस गिरावट से यह साफ है क‍ि लोग अब चाय-सब्जी जैसी छोटी-छोटी चीजों के लिए भी यूपीआई का यूज करने लगे हैं. आने वाले समय में यूपीआई पर लोन या क्रेडिट की सुविधा और विदेशों में इसके बढ़ते कदम डिजिटल पेमेंट की रफ्तार और बढ़ाने वाले हैं.

इन 7 देशों में यूज हो रहा यूपीआई

आरबीआई (RBI) और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) की पहल पर काम करने वाली संस्था एनपीसीआई (NPCI) देश में पूरे र‍िटेल पेमेंट स‍िस्‍टम को संभालती है. इसकी देखरेख में चलने वाला यूपीआई सिस्टम आज भारत के साथ ही दुनियाभर में अपनी धाक जमा रहा है. मौजूदा समय में भारत का यूपीआई सिस्टम यूएई (UAE), सिंगापुर, भूटान, नेपाल और मॉरीशस समेत सात से ज्यादा देशों में लाइव हो चुका है. लगातार नए देशों में इसका एक्‍सपेंशन हो रहा है. इससे इंटरनेशनल लेवल पर भी भारतीय नागरिकों के लिए पैसे का ट्रांजेक्‍शन आसान हो गया है.

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