दिवाली में खटाखट शॉपिंग, फटाफट पेमेंट, UPI ट्रांजैक्शन ने तोड़े रिकॉर्ड,रोजाना लेनदेन ₹94000 करोड़ रुपए पहुंचा

UPI Payment:  नोटबंदी से बाद तो मानो कैश से मोहभंद हो गया हो. लोग जेब में पर्स रखना भूल गए हैं. कैश में लेनदेन की आदत खत्म हो गई है. बस साथ में मोबाइल फोन हो तो शॉपिंग से लेकर डिनर तक सारे खर्चे हैंडल हो जाते हैं . UPI पेमेंट का क्रेज भारत के साथ-साथ दुनिया के अलग-अलग देशों में बढ़ रहा है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 22, 2025, 03:35 PM IST
UPI Payment: नोटबंदी से बाद तो मानो कैश से मोहभंद हो गया हो. लोग जेब में पर्स रखना भूल गए हैं. कैश में लेनदेन की आदत खत्म हो गई है. बस साथ में मोबाइल फोन हो तो शॉपिंग से लेकर डिनर तक सारे खर्चे हैंडल हो जाते हैं . UPI पेमेंट का क्रेज भारत के साथ-साथ दुनिया के अलग-अलग देशों में बढ़ रहा है. इस दिवाली भी यूपीआई पेमेंट का बोलबाला रहा. हर दिन यूपीआई के जरिए 94 हजार करोड़ की लेनदेन की गई.

UPI का बोलबाला  

 यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन में फेस्टिव सीजन में बढ़त दर्ज की गई है और औसत प्रतिदिन लेनदेन की वैल्यू सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में 13 प्रतिशत बढ़कर 94,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है. एनपीसीआई की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक यूपीआई का इस्तेमाल बढ़ने की वजह दशहरा और फिर दीपावली जैसे बड़े त्योहारों पर खरीदारी के लिए यूपीआई का अधिक इस्तेमाल होना है. इस महीने में एक हफ्ते से अधिक का समय बचा हुआ है.  ऐसे में माना जा रहा है कि अक्टूबर में देश में यूपीआई का इस्तेमाल अपने अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएगा. 

डिजिटल ट्रांजैक्शन में यूपीआई की हिस्सेदारी  

देश में सभी प्रकार के डिजिटल भुगतान में यूपीआई की हिस्सेदारी 85 प्रतिशत हो गई है और प्रतिदिन औसत लेनदेन की संख्या भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है.दीपावली की पूर्व संध्या पर, यूपीआई के माध्यम से एक ही दिन में 74 करोड़ लेनदेन हुए थे, जो कि यूपीआई से एक दिन में लेनदेन का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है. इस महीने अब तक प्रतिदिन औसत लेनदेन की संख्या 69.5 करोड़ रही है, जो सितंबर के रिकॉर्ड 65.4 करोड़ से 6 प्रतिशत अधिक है. त्योहारी सीजन हमेशा से यूपीआई के इस्तेमाल में वृद्धि का एक प्रमुख प्रेरक रहा है. पिछले साल भी दशहरा और दीपावली दोनों ने डिजिटल भुगतान गतिविधि को बढ़ावा दिया था.  

इस साल कितना हुआ ट्रांजैक्शन 

इस साल 20 अक्टूबर तक, यूपीआई लेनदेन की वैल्यू ने छह दिन एक लाख करोड़ रुपए की सीमा को पार किया है,जो कि सितंबर के मुकाबले दोगुना है.
आमतौर पर,ज्यादातर भुगतान प्लेटफॉर्म महीने की शुरुआत में वेतन और ईएमआई भुगतान के कारण सबसे अधिक सक्रिय होते हैं, जिसके बाद खर्च कम हो जाता है. महीने के मध्य तक यूपीआई लेनदेन अकसर लगभग 60,000 करोड़ रुपए के दैनिक मूल्य तक गिर जाता है. हालांकि, दीपावली के कारण इस महीने गति मजबूती रही है और विशेषज्ञों का मानना ​​है कि अक्टूबर यूपीआई के लिए एक सर्वकालिक रिकॉर्ड स्थापित कर सकता है. अक्टूबर में यूपीआई की मासिक लेनदेन वैल्यू पहली बार 28 लाख करोड़ रुपए को पार करने की उम्मीद है, जो वर्तमान 25 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड से काफी अधिक है.आईएएनएस

