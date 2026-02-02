Advertisement
UPI ने फ‍िर बनाया र‍िकॉर्ड, जनवरी में 28 लाख करोड़ के पार पहुंचा आंकड़ा; क्‍यों आ रही तेजी?

UPI Users: यूपीआई के जर‍िये ट्रांजेक्‍शन द‍िन पर द‍िन बढ़ रहे हैं. यही कारण है क‍ि यूपीआई से हुए ट्रांजेक्‍शन की संख्‍या 2170 करोड़ हो गई. इसके अलावा जनवरी के महीने में ट्रांजेक्शन का कुल प्राइस रिकॉर्ड 28.33 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया.

Feb 02, 2026, 09:30 AM IST
UPI transactions in January: अगर आप भी रोजमर्रा की जरूरत के ल‍िए यूपीआई (UPI) यूज करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, यूपीआई (UPI) ने एक बार फिर से कमाल कर द‍िया है. जनवरी 2026 में यूपीआई (UPI) से हुए ट्रांजेक्शन का कुल प्राइस रिकॉर्ड 28.33 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि ट्रांजेक्शन की संख्‍या 2170 करोड़ (21.70 बिलियन) रही. इन आंकड़ों को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की तरफ से जारी क‍िया गया है.

एक महीने में 1.3 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी

दिसंबर के महीने में यूपीआई (UPI) ट्रांजेक्शन का प्राइस 27.97 लाख करोड़ रुपये था. जनवरी के महीने में 1.3 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई. यानी मंथ ऑन मंथ के बेस पर 21% की शानदार ग्रोथ दर्ज की गई. जनवरी के महीने में हर दिन औसतन 70 करोड़ UPI ट्रांजेक्शन हुए. एक दिन का एवरेज प्राइस करीब 91,400 करोड़ रुपये रहा. इससे डिजिटल पेमेंट की द‍िन पर द‍िन लोगों के बीच बढ़ रही पसंद को द‍िखाया जाता है.

पिछले साल के मुकाबले 28% की सालाना ग्रोथ
वर्ल्डलाइन के सीईओ रमेश नरसिम्हन ने कहा कि यूपीआई (UPI) का तेजी से बढ़ता चलन जारी है. जनवरी 2026 में पिछले साल के मुकाबले 28% की सालाना ग्रोथ हुई, जो देश में कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ते कदम को शो करती है. आइए जानते हैं लगातार यूपीआई यूजर बढ़ने का कारण-

> यूपीआई पर ज्यादातर ट्रांजेक्शन पूरी तरह फ्री हैं या इसके ट्रांजेक्‍शन पर बहुत कम चार्ज लगता है. छोटे पेमेंट्स के लिए क‍िसी तरह का MDR नहीं लगता. इस कारण आम आदमी और दुकानदार इसके आसानी से इस्तेमाल कर पाते हैं.

> यूपीआई के जर‍िये महज कुछ ही सेकंड में पैसा ट्रांसफर हो जाता है. UPI ID, QR कोड या मोबाइल नंबर से पेमेंट करना बेहद आसान है. Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे ऐप्‍स ने इसे और यूजर-फ्रेंडली बना दिया है.

> देश में स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या करोड़ों में है. सस्ता इंटरनेट और 4G / 5G ने गांव-गांव तक यूपीआई की पहुंच को बढ़ा द‍िया है. अब गांवों में भी छोटे व्यापारी QR कोड से पेमेंट लेते हैं.

> डिजिटल इंडिया, जन-धन योजना और कैशलेस प्रमोशन ने यूपीआई को बढ़ावा दिया है. बैंक और फिनटेक कंपनियां लगातार जुड़ रही हैं. छोटे व्यापारियों को भी आसानी से शामिल किया गया है.

> लोग अब सब्जी, किराना, बिल, ऑनलाइन शॉपिंग हर छोटे-बड़े काम के लिए यूपीआई यूज करते हैं. महिलाएं, जेन Z और ग्रामीण यूजर्स के मामले में तेजी से ग्रोथ देखने को म‍िली थी. फाइनेंशियल इनक्लूजन बढ़ा है और कैश कम हो रहा है. 

