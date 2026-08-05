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क्या UPI पेमेंट अब नहीं रहेगा पूरी तरह फ्री? फीस की अटकलों के बीच RBI गवर्नर का बड़ा बयान

हालांकि, इस मामले में अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है. लेकिन, RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने कहा है कि अगर ऐसा कोई शुल्क लागू किया जाता है, तो यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि आखिरकार इसका खर्च कौन उठाएगा.

Reported ByGaurav Singh
Published: Aug 05, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 05:21 PM IST
क्या UPI पेमेंट अब नहीं रहेगा पूरी तरह फ्री? फीस की अटकलों के बीच RBI गवर्नर का बड़ा बयान
Image Credit: Social media/X

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