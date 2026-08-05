/क्या UPI पेमेंट अब नहीं रहेगा पूरी तरह फ्री? फीस की अटकलों के बीच RBI गवर्नर का बड़ा बयान

Will UPI transactions remain free : क्या भविष्य में UPI ट्रांजैक्शन पर शुल्क देना पड़ेगा? इस सवाल को लेकर लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई है. हालांकि, फिलहाल UPI लेनदेन पहले की तरह पूरी तरह मुफ्त रहेगा. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने स्पष्ट किया है कि सरकार के स्तर पर इस संबंध में अभी केवल शुरुआती चर्चा चल रही है और किसी भी तरह का अंतिम फैसला नहीं लिया गया है.
RBI की मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद 5 अगस्त को मीडिया से बातचीत में संजय मल्होत्रा ने कहा कि सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर अभी विचार-विमर्श जारी है. ऐसे में ये कहना जल्दबाजी होगी कि यदि भविष्य में मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होता है तो उसका खर्च कौन उठाएगा. उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान प्रणाली को सभी के लिए सुलभ, सुरक्षित, किफायती और टिकाऊ बनाए रखना RBI की प्राथमिकता है.
RBI गवर्नर ने कहा कि भुगतान प्रणाली की लागत किसी न किसी को वहन करनी ही पड़ती है. हालांकि, उन्होंने यह साफ नहीं किया कि भविष्य में ग्राहकों से सीधे कोई शुल्क लिया जाएगा. उनका कहना है कि अभी इस बारे में कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए संशोधन में फिलहाल UPI पर कोई शुल्क लगाने का प्रावधान नहीं किया गया है. यह केवल सरकार को भविष्य में जरूरत पड़ने पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने का कानूनी अधिकार देने का प्रस्ताव है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार अभी इस बात पर विचार कर रही है कि MDR लागू किया जाए या नहीं, इसकी दर क्या होगी और इसे कब से लागू किया जाएगा. फिलहाल, कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है.
चर्चा के मुताबिक, 2,000 रुपये से अधिक के UPI ट्रांजैक्शन पर 0.3% से 0.5% तक MDR लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है. यह शुल्क केवल उन व्यापारियों पर लागू हो सकता है जिनका सालाना कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से अधिक है. ऐसे में आम ग्राहकों पर सीधे किसी अतिरिक्त शुल्क का बोझ पड़ने की संभावना फिलहाल नहीं है.
मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) वह शुल्क होता है, जो व्यापारी डिजिटल भुगतान स्वीकार करने पर बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को देते हैं. फिलहाल, कार्ड पेमेंट पर व्यापारी MDR का भुगतान करते हैं, जबकि UPI ट्रांजैक्शन अब तक ग्राहकों और व्यापारियों दोनों के लिए मुफ्त रहे हैं. अभी UPI ट्रांजैक्शन पर किसी भी तरह का शुल्क लागू नहीं किया गया है. सरकार ने केवल भविष्य में MDR लागू करने की कानूनी व्यवस्था का प्रस्ताव रखा है. इसलिए फिलहाल सभी UPI भुगतान पहले की तरह बिना किसी एडिशनल शुल्क के जारी रहेंगे.