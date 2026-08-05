/क्या UPI पेमेंट अब नहीं रहेगा पूरी तरह फ्री? फीस की अटकलों के बीच RBI गवर्नर का बड़ा बयान

मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) वह शुल्क होता है, जो व्यापारी डिजिटल भुगतान स्वीकार करने पर बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को देते हैं. फिलहाल, कार्ड पेमेंट पर व्यापारी MDR का भुगतान करते हैं, जबकि UPI ट्रांजैक्शन अब तक ग्राहकों और व्यापारियों दोनों के लिए मुफ्त रहे हैं. अभी UPI ट्रांजैक्शन पर किसी भी तरह का शुल्क लागू नहीं किया गया है. सरकार ने केवल भविष्य में MDR लागू करने की कानूनी व्यवस्था का प्रस्ताव रखा है. इसलिए फिलहाल सभी UPI भुगतान पहले की तरह बिना किसी एडिशनल शुल्क के जारी रहेंगे.