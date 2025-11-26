UPS: अगर आप खुद सरकारी कर्मचारी हैं या आपके पर‍िवार में कोई भी सरकारी नौकरी करता है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, प‍िछले द‍िनों सरकार ने एनपीएस (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में स्‍व‍िच करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर तय की थी. ऐसे में आप भी अंत‍िम त‍िथ‍ि तक नोडल ऑफिसर के पास सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) सिस्टम या फ‍िज‍िकल फॉर्म के जर‍िये यूपीएस के लिए एप्‍लीकेशन दे सकते हैं. इस बारे में व‍ित्‍त मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है.

सरकार की तरफ से की गई अपील

मंत्रालय की तरफ से बताया गया क‍ि नोडल ऑफ‍िस तय प्रोसेस के अनुसार सभी र‍िक्‍वेस्‍ट पर कार्रवाई करेंगे. ऑफ‍िश‍ियल रूप से दी गई जानकारी में कहा गया कि यूपीएस (UPS) के तहत खास बेन‍िफ‍िट में स्विच ऑप्‍शन, टैक्‍स छूट, रेज‍िगनेशन लेटर और जरूरी र‍िटायरमेंट बेन‍िफ‍िट आद‍ि शामिल हैं. नेशनल पेंशन स्‍कीम (NPS) के तहत केंद्र सरकार के सभी पात्र कर्मचारियों और र‍िटायर्ड कर्मचारियों से अपील है क‍ि वे इन बेन‍िफ‍िट का फायदा उठाने के लिए समय पर यूपीएस (UPS) एप्‍लीकेशन जमा करें.

एनपीएस में वापसी करने की भी सुविधा!

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का ऑप्‍शन स‍िलेक्‍ट करने से कर्मचारियों को बाद में एनपीएस (NPS) में वापसी की सुविधा मिलती है, यदि वे इसका यूज करना चाहें. बयान में आगे कहा गया 'वित्त मंत्रालय ने नोट‍िफ‍िकेशन एफ. संख्या एफएक्स-1/3/2024-पीआर दिनांक 24 जनवरी, 2025 के जर‍िये पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को नोट‍िफाई किया था.'

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में सीआरए सिस्टम सभी एनपीएस कस्‍टमर के ल‍िए सेंट्रलाइज्‍ड रिकॉर्डकीपिंग, प्रशासन और कस्‍टमर सर्व‍िस के लिए मुख्य इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर है. पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) की तरफ से ऑथराइज्‍ड, यह वेब- बेस्‍ड एप्‍लीकेशन है जो पेंशन अकाउंट को मैनेज करता है और पीआरएएन (PRAN) जारी करता है. इसके साथ ही सभी एनपीएस मीड‍िएटर के लि‍ए परिचालन इंटरफेस के रूप में कार्य करता है.

एनपीएस से कैसे अलग है यूपीएस?

यूपीएस के तहत, पर्याप्त सर्व‍िस वाले कर्मचारी अपने एवरेज बेस‍िक सैलरी के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन हास‍िल कर सकते हैं. यह प्‍लान पात्र व्यक्तियों को र‍िटायरमेंट पर कम से कम 10,000 रुपये मंथली की पेंशन देने की भी गारंटी देती है. इस पेंशन स्कीम में सब्सक्राइबर्स सीमित आंशिक निकासी कर सकते हैं. हालांकि, इससे जुड़े कुछ न‍ियम हैं और ये विशेष पर‍िस्‍थ‍ित‍ियों में ही संभव है.