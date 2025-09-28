UPS Vs NPS: लाखों केंद्रीय कर्मचार‍ियों के लि‍ए 30 स‍ितंबर की तारीख है बेहद खास, जान‍िए क्‍यों?

UPS Update: अगर आप खुद केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपकी फैम‍िली में कोई केंद्रीय कर्मचारी है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, इस महीने की 30 तारीख यानी 30 स‍ितंबर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. 30 स‍ितंबर तक उन्‍हें यह चुनना है कि वे मौजूदा नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में ही रहना चाहते हैं या यूनिफाइड पेंशन सिस्टम (UPS) की तरफ मूव होना चाहते हैं. इस फैसले से कर्मचारियों की आने वाले समय में पेंशन तय की जा सकेगी.

यूपीएस और एनपीएस में अंतर

यूपीएस के तहत कर्मचारियों को गारंटीड न्यूनतम पेंशन मिलेगी, जो महंगाई के साथ बढ़ेगी. यह ओल्‍ड पेंशन स्कीम की तरह स्थिरता देती है. वहीं, एनपीएस मार्केट पर निर्भर है, जिसमें रिटर्न ज्यादा हो सकता है लेकिन नुकसान का भी र‍िस्‍क है. 2 सितंबर को सरकार ने यूपीएस चुनने वालों को एक बार एनपीएस में जाने का विकल्प दिया. यह फैसला 30 सितंबर तक करना होगा.

स्विच करने के नियम

कर्मचारी यूपीएस से एनपीएस (NPS) में महज एक बार स्विच कर सकते हैं, लेकिन वापस यूपीएस नहीं चुन सकेंगे. यह ऑप्‍शन रिटायरमेंट से एक साल पहले या वीआरएस से तीन महीने पहले लेना होगा. अगर कर्मचारी तय समय सीमा तक एनपीएस नहीं चुनते तो वे यूपीएस में रहेंगे. जिन कर्मचारियों को पेनाल्‍टी के रूप में बर्खास्तगी, हटाने या अनिवार्य रिटायरमेंट मिला है. या क‍िसी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है तो वे स्कीम नहीं बदल सकेंगे.

नए कर्मचारियों के लिए राहत

1 अप्रैल 2025 से 31 अगस्त 2025 के बीच शामिल हुए नए कर्मचारी जिन्होंने एनपीएस चुना है, वे 30 सितंबर तक यूपीएस में जा सकते हैं. जिन्होंने पर्मानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (पीआरएएन) फॉर्म जमा नहीं किया, वे फॉर्म ए1 नोडल ऑफिस में जमा कर सकते हैं. बाद में एनपीएस चुनने का विकल्प रहेगा, लेकिन एक बार चुना तो वह अंतिम होगा.