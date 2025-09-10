 Urban Company IPO: IPO को मिला बंपर रिस्पॉन्स, 2 घंटे में ही पूरी तरह से हुआ सब्सक्राइब, जानें प्राइस बैंड, GMP सहित पूरी डिटेल
Sep 10, 2025
Urban Company IPO:  होम सर्विसेज के क्षेत्र में काम करने वाली दिग्गज अर्बन कंपनी ( Urban Company IPO) का IPO पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने के 2 घाटे बाद कुछ ही देर में पूरी तरह भर गया. कोटक महिंद्रा कैपिटल, मॉर्गन स्टेनली इंडिया, गोल्डमैन सैक्स (इंडिया) और JM फाइनेंशियल को लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है.

 

10 से 12 सितंबर 2025 तक खुला रहेगा IPO

 

बता दें, ये IPO पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए 10 से 12 सितंबर 2025 तक खुला रहेगा. 

प्राइस बैंड

इस IPO का साइज 1900 करोड़ रुपये है, जबकि प्राइस बैंड 98 से 103 रुपये/ शेयर है. कंपनी के स्टॉक 17 सितंबर को स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो सकते हैं. रिटेल निवेशक कम से कम 145 शेयर के लिए आवेदन कर सकते हैं.

अर्बन कंपनी IPO GMP

अर्बन कंपनी IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम लगातार बढ़ रहा है. ये अभी 35% ऊपर है. इसका मतलब है कि इस IPO के लिस्ट होने की उम्मीद प्राइस बैंड के ऊपरी लेवल से 35% ज्यादा है. हालांकि, ग्रे मार्केट प्रीमियम या GMP एक अनुमान है और असल लिस्टिंग प्राइस इससे काफी अलग हो सकती है. 

 

कितना हुआ सब्‍सक्राइब?

अर्बन कंपनी का IPO खुलने के कुछ ही देर में 100 प्रतिशत सब्‍सक्राइब हो गया. अर्बन कंपनी के IPO में रिटेल निवेशकों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया है. रिटेल कैटेगरी में अब तक 6.74 गुना सब्सक्रिप्शन मिला, जबकि एम्प्लॉयी कैटेगरी में 6.10 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है. जबकि नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशकों में 3.76 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ है. जबकि इंस्टीट्यूशनल निवेशक ने 1.19 गुना सब्सक्रिप्शन किया है. कुल मिलाकर IPO 2.91 गुना सब्सक्राइब हुआ है.

 

