Urban Company: क्विक कॉमर्स बिजनेस में उतरेगी अर्बन कंपनी, जानिए क्या कंपनी का मेगा प्लान?

Urban Company Mega Plan: भारत की सबसे बड़ी होम सर्विस प्रोवाइडर अर्बन कंपनी (urban Company) एक घंटे के भीतर सर्विस देने की अपनी कैपिसिटी को दोगुना करने का प्लान कर रही है. अर्बन कंपनी के शेयर बीते बुधवार को बाजार में लिस्ट हुए थे. अब कंपनी ने अपने बिजनेस को लेकर बड़ी योजना बनाई है. इस बीच, कंपनी के शेयर में 9 पर्सेंट का उछाल आ गया है. इसके शेयर की कीमत 185 रुपये है.
"इंस्टा हेल्प" सर्विस शुरू
कंपनी के ऑफिशियल ने जानकारी दी है कि कंपनी उन यूजर्स को जोड़ने का प्रयास करेगी जो किराने के सामान से लेकर गैजेट्स तक हर चीज की तुरंत डिलीवरी चाहते हैं. कंपनी ने हाल ही में अपनी "इंस्टा हेल्प" सर्विस शुरू की है, जिससे यूजर्स 15 मिनट के भीतर घरेलू कामगारों की बुकिंग कर सकते हैं.
क्या है कंपनी का टारगेट?
अर्बन कंपनी के ऑफर डॉक्यूमेंट के मुताबिक, 30 जून तक 70.2 लाख वार्षिक ट्रांजेक्शन करने वाले ग्राहक थे. कंपनी अगले दो से तीन वर्षों में अपने मुख्य मार्केट्स में प्रोफेशनल्स का नेटवर्क बनाने के लिए "सार्थक" निवेश करने की योजना बना रही है, जिससे वो तत्काल सर्विस दे सके.
किस्से मिल रही है टक्कर?
अर्बन कंपनी को ऑन-डिमांड होम सर्विसेज के सेक्टर में प्रोंटो और स्नैबिट जैसे उभरते स्टार्टअप्स से कड़ी टक्कर मिल रही है. ये प्रतिस्पर्धी कंपनियां बर्तन धोने, कपड़े धोने और सफाई जैसे कामों के लिए मात्र 10 मिनट में प्रशिक्षित कर्मचारियों को देने का दावा करती हैं.
ग्रैंड व्यू रिसर्च के मुताबिक, अर्बन कंपनी के ऑनलाइन ऑन-डिमांड सर्विस मार्केट में 2023 से 2030 तक 22.4% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट होने का अनुमान है.