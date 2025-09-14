ED ने कसा शिकंजा, सट्टेबाजी ऐप्स...मुश्किल में उर्वशी रौतेला और मिमी चक्रवर्ती! क्या पूरा मामला?

Enforcement Directorate : एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला और मिमी चक्रवर्ती को केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने पूछताछ के लिए समन भेजा है. सूत्रों के मुताबिक, कथित तौर पर अवैध सट्टेबाजी एप्प से जुड़े मामले में ED पूछताछ करना चाहती है. सूत्रों के मुताबिक ED का ये एक्शन 1xBet सट्टेबाजी मामले से जुड़ा है. जांच एजेंसी ED मिमी चक्रवर्ती, उर्वशी रौतेला समेत कई क्रिकेटर समेत बॉलीवुड से जुड़े चर्चित लोगों से पूछताछ करना चाहती है. ED ने मिमी चक्रवर्ती को 15 सितंबर और उर्वशी रौतेला को 16 सितंबर को पूछताछ के लिए समन भेजा है. ये जांच, अवैध सट्टेबाजी प्लेटफार्मों और उनके सेलिब्रिटी प्रमोटरों पर व्यापक कार्रवाई का हिस्सा है, जिसमें पहले से ही कई हाई-प्रोफाइल नाम शामिल हैं.

ED ने एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला और पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती को समन भेजा है. मिमी को 15 और उर्वशी को 16 सितंबर को दिल्ली के ऑफिस में पेश होना होगा.

सट्टेबाजी ऐप्स के लगभग 22 करोड़ भारतीय यूजर्स

इस महीने की शुरुआत में, पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन को तलब किया गया था, जबकि अगस्त में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना भी एजेंसी के सामने पेश हुए थे. सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने 1xBet नामक एक 'अवैध' सट्टेबाजी ऐप से जुड़ी इस जांच के हिस्से के रूप में PMLA के तहत उनका बयान दर्ज किया.

ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध

केंद्र सरकार ने हाल ही में एक कानून लाकर असली पैसे वाले ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है. मार्केट एनालिस्ट फर्मों और जांच एजेंसियों के अनुमान के मुताबिक, ऐसे विभिन्न ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स के लगभग 22 करोड़ भारतीय यूजर्स हैं, जिनमें से आधे (लगभग 11 करोड़) नियमित यूजर्स हैं.

एनालिस्ट के मुताबिक, भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप का बाजार 100 अरब डॉलर से अधिक का है और 30% की रेट से बढ़ रहा है.