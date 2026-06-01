₹5,59,89,46,60,00,000 की गोल्ड मिस्ट्री! क्यों अमेरिका के इस 'छिपे खजाना' का ऑडिट कराना चाहते हैं ट्रंप? लगेगी लॉटरी या सोने में तबाही

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US Fort Knox gold: अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार है. 8133 टन सोने के भंडार वाले देश अमेरिका में गोल्ड का मिस्ट्री अब सॉल्व होने वाली है. अमेरिका के 500 अरब डॉलर के छिपे खजाने के राज से पर्दा हटने वाला है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मशहूर गोल्ड वॉल्ट फोर्ट नॉक्स (Fort Knox) की फिजिकल ऑडिट चाहते हैं.
खत्म होगी अमेरिका की गोल्ड मिस्ट्री, ट्रंप करेंगे खेल
अमेरिका के गोल्ड रिजर्व का बड़ा हिस्सा केंटुकी फोर्ट नॉक्स के बुलियन डिपॉजिटरी में रखा हुआ है. यूं तो फोर्ट नॉक्स एक आर्मी पोस्ट है, लेकिन असल में यहां अमेरिका का अथाह खजाना रखा है.दावा किया जा रहा है कि इस अभेद्य सुरक्षा वाले इमारत फोर्ट नॉक्स में लगभग 147.3 मिलियन ट्रॉय औंस यानी करीब 4,580 टन) सोना रखा है, जिसकी आधिकारिक सरकारी कीमत $42.22 प्रति औंस तय है. हालांकि ये सिर्फ दावा है, इसकी आधिकारिकता पर कई सावल उठे हैं. यहां रखा सोना अमेरिकी ट्रेजरी के कुल सोने का लगभग आधा हिस्सा है. 31 मई को ट्रंप ने इस फोर्ट नॉक्स के फिजिकल ऑडिट की बात कही है. ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट लिखकर ऐलान किया कि वक्त आ गया है, जब फोर्ट नॉक्स में रखे सोने की फिजिकल ऑडिट की जाए. पोस्ट में उन्होंने पूर्व CIA अधिकारी के एक आरोप को लिंक किया था, जिसमें दावा किया गया है कि वॉल्ट में रखे लाखों डॉलर के सोने के बार और कैश की चोरी हो चुकी है. अब ट्रंप इसका ऑडिट करवाना चाहते हैं ताकि सच के पर्दा उठ सके.
ट्रंप के लिए क्या है चुनौती
इस फोर्ट नॉक्स गोल्ड की फिजिकल ऑडिट करवाना इतना भी आसान नहीं है, जिसका ट्रंप समझ रहे हैं. साल 1974 में आखिरी बार अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य को यहां जाने का मौका मिला था. वहीं दावा किया जा रहा है कि पूरी तरह से फिजिकल ऑडिट आखिरी बार साल 1953 में हुआ था. जितना सुरक्षित ये गोल्ड वॉल्ट है, उतना ही रहस्यों और अफवाहों से भी भरा रहा है. इस फोर्ट नॉक्स के भीतर सोने के भंडार को देख पाना एक दुर्लभ घटना है. यहां जाना और सोने की ऑडिट करना मुश्किल और लंबा काम है. पहले सोने के बार की गिनती, फिर उन बार की शुद्धता की जांच और कीमतों का आंकलन एक लंबा और जटिल प्रोसेस है. इतना ही नहीं इस सुरक्षित वॉल्ट की हाईटेक सिक्योरिटी के साथ ऑडिट आसान नहीं होगा. अमेरिकी ट्रेजरी और यूएस मिंट (US Mint) के मुताबिक वॉल्ट का मुख्य दरवाजा 100-घंटे के टाइमर लॉक पर सेट के साथ बना है. नियम के तहत वॉल्ट को कभी भी बाहरी लोगों के लिए नहीं खोला जाता, जिससे इसके ऑडिट और पारदर्शिता को लेकर अटकलें और तेज हो गई है.
ऑडिट के बाद क्या होगा ?
इस वॉल्ट में रखे 590 अरब डॉलर यानी 5,59,89,46,60,00,000 रुपये के सोने की मिस्ट्री पर सस्पेंस बरकारर है. अगर ऑडिट में सोना सही पाया गया, यानी जितना दावा किया जा रहा है, अगर उतना सोना निकला तो लोगों का भरोरा बढ़ जाएगा. डॉलर की मांग बढ़ जाएगी. डॉलर की ताकत बढ़ेगी. वहीं अगर दावे गलत निकले और सोना उतना नहीं निकला, जिसका अमेरिका का दावा है तो ग्लोबल मार्केट में सुनामी आ जाएगी. अमेरिका में सोना के भंडार पर सवाल उठने लगेगा, और गोल्ड की मांग में तेजी आने से कीमतों में बड़ा इजाफा देखा जा सकता है. यानी अगर ये ऑडिट होता है तो अमेरिका में भूचाल आना तय है, हालांकि ये भूचाल पॉजिटिव होगा या निगेटिव ये फोर्ट नॉक्स से निकले सोने पर निर्भर करेगा.
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