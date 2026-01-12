Advertisement
Hindi Newsबिजनेसजल्‍द भारत आ सकते हैं ट्रंप...सहयोगी सर्ज‍ियो गोर बोले-ट्रेड डील को लेकर बातचीत जारी

India-US Trade Deal: अमेर‍िका और भारत के बीच ट्रेड डील पर रुकी हुई बातचीत एक बार फ‍िर से शुरू होने वाली है. यह कहना है भारत में अमेर‍िका के राजदूत सर्जियो गोर का. उन्‍होंने अपना पदभार संभालने के पहले द‍िन मोदी और ट्रंप को एक-दूसरे का सच्‍चा दोस्‍त बताया.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jan 12, 2026, 01:33 PM IST
President Donald Trump: अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर (Sergio Gor) ने 12 जनवरी (सोमवार) को अपना पदभार संभाल ल‍िया. इस मौके पर उन्‍होंने भारत और अमेर‍िका को "सच्चा दोस्त" बताया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 'असली दोस्ती' है, ये दोनों क‍िसी भी तरह के मतभेद को म‍िलकर आसानी से सुलझा सकते हैं. गोर ने कहा, "सच्चे दोस्‍तों के बीच असहमत‍ि हो सकती है, लेकिन वे क‍िसी भी प्रकार के मतभेद को सॉल्‍व कर लेते हैं." इस दौरान उन्‍होंने यह भी कहा क‍ि राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्‍ड ट्रंप जल्‍द भारत दौरे पर आ सकते हैं.

भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत जारी

गोर ने बताया, 'राष्ट्रपति ट्रंप ने मेरे साथ पिछले ड‍िनर के दौरान अपनी भारत यात्रा का जिक्र किया और भारत के महान प्रधानमंत्री के साथ अपनी दोस्ती के बारे में भी बताया. मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रपति ट्रंप जल्‍द आने वाले एक से दो साल में भारत आएंगे.' अमेरिकी राजदूत ने मोदी-ट्रंप की दोस्ती को 'जेनुइन' (सच्ची दोस्‍ती) बताया और कहा कि ट्रंप ने मोदी को बेस्ट विशेज भेजी है. सर्जियो गोर ने बताया क‍ि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत जारी है. 13 जनवरी से इसको लेकर बातचीत का अगला दौर शुरू होगा. टैरिफ और मार्केट एक्सेस जैसे मामले पर दोनों देशों के बीच मतभेद हैं, इसके बावजूद दोनों देश लगातार संपर्क में बने हुए हैं.

सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र के बीच रिश्‍ते मजबूत करना ही मकसद
गोर का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी कॉमर्स म‍िन‍िस्‍टर हॉवर्ड लुटनिक ने प‍िछले द‍िनों कहा था क‍ि दोनों देशों के बीच ट्रेड डील इसल‍िए नहीं हो पाई क्‍योंक‍ि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन नहीं किया. गोर ने अपने पहले संबोधन में कहा क‍ि उनका मिशन दुनिया के सबसे पुराने (अमेरिका) और सबसे बड़े (भारत) लोकतंत्र के बीच रिश्तों को मजबूत करना है. ट्रंप की तरफ से उन्‍हें भारत भेजने का फैसला किया गया, जो दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत का इशारा है.

इंडो-यूएस ट्रेड डील पर ट‍िकी नजरें
ट्रंप की टैरिफ से जुड़ी धमकियों के बीच भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर दुन‍ियाभर की नजरें टिकी हुई हैं. इस दौरान गोर का यह बयान काफी मायने रखता है. राजदूत गोर ने अपने संबोधन में साफ मैसेज द‍िया है क‍ि दोनों देशों के बीच दोस्ती बनी रहेगी और मतभेदों को सुलझाया जाएगा. आपको बता दें मौजूदा समय में भारतीय प्रोडक्‍ट पर 50% का टैर‍िफ है. ट्रंप ने यह कदम भारत के रूस से क्रूड ऑयल आयात करने से नाराज होकर उठाया है.

लुटनिक ने यह भी कहा था क‍ि प्रधानमंत्री मोदी का कॉल ट्रंप के पास नहीं गया तो अमेरिका ने इंतजार नहीं किया. उन्‍होंने बताया, यूएस ने इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और मलेशिया जैसे देशों के साथ 'स्टेयरकेस स्ट्रक्चर' पर डील फाइनल कर दी. उन्होंने कहा, 'मोदी ने कॉल नहीं किया, तो हम आगे बढ़ गए.' लुटनिक ने यह भी बताया, मोदी के कॉल नहीं करने के तीन हफ्ते बाद भारत ने वापस संपर्क किया. लेकिन अब ट्रैर‍िफ को लेकर बातचीत मुश्किल हो गई है.' 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

US tariffPM Modi

