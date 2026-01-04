US Vs Venezuela: तेल के खेल में भारत की लग सकती है बड़ी लॉटरी, इतने करोड़ का होगा का फायदा! जानिए पूरा मामला

Advertisement
अमेरिका की इस कार्रवाई से रूस समेत कई देशों के बीच तनाव बढ़ गया है, लेकिन भारत के लिए ये फायदेमंद हो सकता है. वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका के कंट्रोल से भारत का 1 बिलियन डॉलर का बकाया कर्ज चुकाया जा सकता है और प्रोडक्शन बढ़ सकता है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 04, 2026, 08:10 PM IST
US Vs Venezuela: वेनेजुएला पर अमेरिका (US Vs Venezuela Clash) के हमले से दुनिया में तनाव बढ़ गया है. डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर हमला किया और उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया. मादुरो को न्यूयॉर्क की जेल ले जाते हुए एक वीडियो वायरल हो गया है. अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद वेनेजुएला के तेल सेक्टर पर अमेरिका का कंट्रोल और डोनाल्ड ट्रंप का दबदबा कच्चे तेल की कीमत पर असर डाल सकता है. अमेरिका की इस कार्रवाई से रूस समेत कई देशों के बीच तनाव बढ़ गया है, लेकिन भारत के लिए ये फायदेमंद हो सकता है. वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका के कंट्रोल से भारत का 1 बिलियन डॉलर का बकाया कर्ज चुकाया जा सकता है और प्रोडक्शन बढ़ सकता है.

भारत को हो सकता है सीधा फायदा 

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि वेनेजुएला के तेल क्षेत्रों पर अमेरिका के नेतृत्व में कब्जा या पुनर्गठन से भारत को सीधा फायदा हो सकता है. इससे लगभग 1 बिलियन डॉलर (9,000 करोड़ रुपये से अधिक) के लंबे समय के कर्ज को चुकाने में मदद मिल सकती है. इसके अलावा, अमेरिकी कंट्रोल से लैटिन अमेरिकी देश के भारतीय-संचालित सेक्टर में कच्चे तेल का प्रोडक्शन बढ़ सकता है. ये पहले से ही कई प्रतिबंधों से प्रभावित है.

वेनेजुएला के कच्चे तेल का एक बड़ा इंपोर्टर था भारत 

वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला में आएंगी और इसके खराब तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए अरबों डॉलर का निवेश करेंगी. उन्होंने कहा कि हम तेल के बिजनेस में हैं और हम जानते हैं कि तेल कंपनियां इससे कैसे मुनाफा कमाती हैं. भारत कभी वेनेजुएला के कच्चे तेल का एक बड़ा इंपोर्टर था. भारत हर दिन 4 लाख बैरल से अधिक तेल आयात करता था. लेकिन 2020 से यह स्थिति खराब हो गई. जब अमेरिकी प्रतिबंधों और बढ़ते खतरों के कारण आयात पर रोक लगा दी गई.

ये भी पढ़ें : तेल की जंग में कौन जीतेगा? भारत-चीन-रूस को झटका, इन देशों की होगी चांदी

भारत की प्रमुख विदेशी उत्पादक कंपनी ONGC विदेश लिमिटेड (OVL) पूर्वी वेनेजुएला में सैन क्रिस्टोबल तेल क्षेत्र का संयुक्त रूप से संचालन करती है. अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण 2020 से इसके संचालन और तेल उत्पादन में काफी कमी आई है. इससे देश के भंडार बेकार पड़े हैं और बकाया बढ़ गया है. इन सभी समस्याओं के कारण 2014 तक प्रोजेक्ट में OVL की 40% हिस्सेदारी पर वेनेजुएला पर $536 मिलियन का ब्याज भुगतान बकाया हो गया है. ऑडिट की अनुमति न मिलने के कारण ये भुगतान नहीं किए जा सके.

भारत की उम्मीदें क्यों बढ़ीं?

डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के तेल पर नियंत्रण करने से ये उम्मीद है कि वहां से वैश्विक बाजार में तेल निर्यात फिर से शुरू होगा. इससे ये उम्मीद जगी है कि भारत को लगभग $1 बिलियन की बकाया राशि मिलेगी. ONGC विदेश लिमिटेड को अपने बकाया वसूलने में मदद मिल सकती है. अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में ढील के साथ, वेनेजुएला का तेल भारत में वापस आ सकता है.

