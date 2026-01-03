Advertisement
वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले से बेचैन हुआ चीन,ट्रंप के एक्‍शन से बढ़ी खलबली,भारत पर भी असर

वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले से बेचैन हुआ चीन,ट्रंप के एक्‍शन से बढ़ी खलबली,भारत पर भी असर

 Venezuela Crude Oil:  अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया. वेनेजुएला के एयरबेस,राजधानी कराकस में एयर स्टाइक कर दिया. अमेरिकी ड्रोन वेनेजुएला पर हमले कर रहे हैं. इस बार अमेरिका सीधे तौर पर जंग में शामिल हो कर रॉकेट दाग रहा है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jan 03, 2026, 03:13 PM IST
वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले से बेचैन हुआ चीन,ट्रंप के एक्‍शन से बढ़ी खलबली,भारत पर भी असर

Venezuela Oil Exports to India:  अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया. वेनेजुएला के एयरबेस,राजधानी कराकस में एयर स्टाइक कर दिया. अमेरिकी ड्रोन वेनेजुएला पर हमले कर रहे हैं. इस बार अमेरिका सीधे तौर पर जंग में शामिल हो कर रॉकेट दाग रहा है. जो डोनाल्ड ट्रंप खुद तो शांति दूत बता रहे हैं, उन्होंने इस बार खुद बम दागने शुरू कर दिए हैं. अब सवाल ये कि वेनेजुएला और अमेरिका की इस लड़ाई का भारत पर क्या असर होगा ?  

अमेरिका-वेनेजुएला की लड़ाई का भारत पर असर  
अमेरिका की ओर से वेनेजुएला पर किए गए इस हमले का असर भारत पर भी होगा, क्योंकि भारत भी उन देशों में शामिल है जो उससे कच्चा तेल खरीदता है. रूस की तरह वेनेजुएला भी सस्ता तेल बेचता है. अमेरिका के इस हमले के बाद इस तेल खरीद पर असर पड़ेगा. भारत ने वेनेजुएला से साल 2024 में लगभग 22 मिलियन बैरल तेल का आयात किया. साल 2013 तक भारत के कुल तेल आयात में वेनेजुएला की हिस्सेदारी 10.3 फीसदी की थी. साल 2019 तक ये घटकर 5.6 फीसदी रह गई, जबकि साल 2020 तक ये गिरकर 3.6 फीसदी पर पहुंच गई.   साल 2024 में वेनेजुएला ने भारत को तेल बेचने के लिए एक बार फिर से ग्राउंड की तलाश की और भारत का 10वां तेल आयातक देश बना. भारत का वेनेजएला से तेल आयात  1.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया, लेकिन अमेरिकी की ओर से टैरिफ घोषणाओं के बाद से इसके निर्यात घटने लगे.      जहां की 90% आबादी भूख से बिलख रही, उस देश के पीछे क्यों पड़े हैं ट्रंप? वेनेजुएला के इस खजाने पर गड़ी अमेरिका की नजर, बदलेगा तेल का खेल

चीन खरीदता है सबसे ज्यादा तेल  

चीन वेनेजुएला से तेल खरीदने में सबसे आगे हैं. उसने फरवरी 2025  में वेनेजुएला लगभग 5,03,000 bpd तेल खरीदा, जो वेनेजुएला के कुल निर्यात का 55% है. अमेरिका के हमले से वेनेजुएला का तेल सप्लाई प्रभावित होगा, जिसका असर खरीदार देशों पर होगा. उन देशों  में महंगाई का दबाव बढ़ सकता है, परिवहन, मैन्युफैक्चरिंग की लागत बढ़ सकती है. जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल सकता है. अमेरिका ने रूस पर पहले से प्रतिबंधलगा रखे हैं, अब वेनेजुएला पर हमला कर वो तेल सप्लाई को बाधित कर रहा है, जो तेल की कीमतों पर दवाब बढ़ा सकती है.  अगर इस हमले से सप्लाई चेन टूटता है तो भारत से ज्यादा असर चीन पर देखने को मिलेगा. वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले से तेल का ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित होगा, जिसके कच्चे तेल की कीमतों पर असर दिख सकता है. लागत बढ़ने से तेल कंपनियां पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बड़ोतरी कर सकती है.  

Bavita Jha

Venezuela

