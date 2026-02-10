Advertisement
अमेरिका के बड़े बैंक पर ताला, खतरे में डॉलर का ताज...ऐसी तबाही की वॉर्निंग कि ट्रंप भूल जाएंगे 2008 का संकट, भूचाल से भारत का बचना भी मुश्किल

अमेरिका के बड़े बैंक पर ताला, खतरे में डॉलर का 'ताज'...ऐसी तबाही की वॉर्निंग कि ट्रंप भूल जाएंगे 2008 का संकट, भूचाल से भारत का बचना भी मुश्किल

US Economy Recession: अमेरिकी राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठने वाले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की नीतियों का हवाला देकर मनमर्जी के फैसले करते आ रहे हैं. उन्होंने टैरिफ का फैसला भी इसी के तहत दिया कि इससे अमेरिकियों की कमाई बढ़ेगी.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Feb 10, 2026, 01:55 PM IST
अमेरिका के बड़े बैंक पर ताला, खतरे में डॉलर का 'ताज'...ऐसी तबाही की वॉर्निंग कि ट्रंप भूल जाएंगे 2008 का संकट, भूचाल से भारत का बचना भी मुश्किल

US Shutdown: अमेरिकी राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठने वाले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की नीतियों का हवाला देकर मनमर्जी के फैसले करते आ रहे हैं. उन्होंने टैरिफ का फैसला भी इसी मकसद से लिया कि अमेरिकियों की कमाई बढ़ेगी. सुपरपावर कहलाने वाला अमेरिका, जिसकी इकोनॉमी दुनिया में सबसे मजबूत है, अब ट्रंप के फैसलों की वजह से खतरे में फंसता जा रहा है.  अमेरिका पर मंदी का संकट मंडराने लगा है. अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम हिल गया है. साल 2026 की शुरुआत ही अमेरिका के बैंकिंग सिस्टम को हिला देने वाली घटना के साथ हुई है. 

अमेरिका का बैंक बंद  

शिकागो के मेट्रोपॉलिटन कैपिटल बैंक एंड ट्रस्ट को बंद कर दिया गया. साल 2026 के शुरु होते ही अमेरिका के बैंकिंग सिस्टम की विफलता सामने आ गई है.  फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (FDIC) ने बैंक को शटडाउन करने का फैसला दे दिया. बैंक के एसेट्स डेट्रॉयट के फर्स्ट इंडिपेंडेंस बैंक को सौंप दिए गए. सिर्फ बैंकिंग सिस्टम ही नहीं बल्कि अमेरिका की इकोनॉमी मंदी के कगार पर पहुंच गई है.   India-US Trade Deal: रूसी तेल पर अमेरिका की ब्लैकमेलिंग, जासूसी में लगे ट्रंप के टास्क फोर्स... तेल खरीद पर भारत के इस जवाब से डील में आया नया ट्विस्ट !

अमेरिका में महा छंटनी का संकट विकराल हो रहा 

अमेरिका में नौकरी संकट बढ़ रहा है. जॉब मार्केट बेहद चिंताजनक स्थिति में है. साल 2026 की शुरुआत में ही कंपनियों ने बड़ी संख्या में छंटनी शुरू कर दी है.  छंटनी की स्थिति ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की याद दिला रहा है. आंकड़ों को देखें तो अमेरिका नें जनवरी 2026 में  108,435 कर्मचारियों की नौकरियां गई, जो साल 2009  के बाद से सबसे ज्यादा है. यह आंकड़ा एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 118 फीसदी ज्यादा है, जो जॉब मार्केट के संकट को दिखाता है.   

चरम पर महंगाई  

अमेरिका में टैरिफ की वजह से महंगाई चरम पर पहुंच गई है. दिसंबर 2025 तक के 12 महीनों में कोर पीसीई महंगाई 3.0 फीसदी रही. कुल पीसीई महंगाई 2.9 फीसदी रही, वहीं फेडरल रिजर्व ने महंगाई के आंकड़ों के 2.2 फीसदा पर बने रहने का अनुमान लगाया है. डॉलर इंडेक्स चार साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है. 

अमेरिका में बड़ा संकट आने वाला है 

मशहूर अमेरिकी इकोनॉमिस्ट पीटर शिफ ने अमेरिका में बड़े आर्थिक संकट की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा है कि ये संकट 2008 की मंदी से भी बड़ा होगा. उन्होंने कहा कि अमेरिका की वजह से दुनिया एक बड़े आर्थिक संकट की ओर बढ़ रही है, जिसके सामने 2008 की मंदी भी छोटी नजर आएगी. पीटर शिफ के मुताबिक आने वाली मंदी अमेरिका पर केंद्रित होगा और इसका सबसे बड़ा असर डॉलर पर पड़ेगा.  

क्यों अमेरिका पर मंडराया सबसे बड़ा संकट  

अर्थशास्त्री पीटर शिफ की माने तो अमेरिका के डॉलर की बादशाहत खतरे में है. दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अब डॉलर पर निर्भरता कम कर रहे हैं. डॉलर की जगह अब सोना ले रहा है.  साल 2025 में सोने की कीमतों में करीब 75% और चांदी में 167% तक की बढ़ोतरी इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं. ये एक बड़े संकट की ओर इशारा कर रहे हैं.  उन्होंने अमेरिका के आर्थिक आंकड़ों पर भी सवाल उठाए और कहा कि ये आंकड़े वास्तविक स्थिति नहीं दिखाते है. डोनाल्ड ट्रंप जानबूझकर महंगाई के असर को छुपा रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में महंगाई और ज्यादा खतरनाक हो सकती है. अमेरिका की क्रेडिट आधारित अर्थव्यवस्था कमजोर हो चुकी है. जो उसके लिए खतरे की घंटी है. 

मंदी के मुहाने  पर खड़ा अमेरिका 

पीटर शिफ ने कहा कि 2008 का संकट प्राइवेट क्रेडिट से जुड़ा था, लेकिन इस बार संकट पब्लिक क्रेडिट से जुड़ा रहोगा, जो अमेरिकी सरकार की साख पर आएगा. सिर्फ पीटर ही नहीं ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी अमेरिका में मंदी की आशंका जताई है.  अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में मूडीज ने दावा किया है कि अमेरिका गंभीर मंदी के कगार पर खड़ा है.  अमेरिका की एक तिहाई हिस्सा पहले से संकट में है.  

 भारत के लिए भी बचना मुश्किल 

सिर्फ मूडीज ही नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट कंपनी जेपी मॉर्गन ने भी अमेरिका में भयंकर मंदी की चेतावनी दी है.  जेपी मॉर्गन ने चेतावनी दी कि अमेरिकी की मंदी से भारत ङी नहीं बच पाएगा. अमेरिका की मंदी भारत समेत दुनिया के कई देशों को अपनी चपेट में लेगी. अमेरिका में मंदी आने पर सिर्फ भारत ही नहीं दुनियाभर के देशों पर इसका असर होगा. विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका के साथ हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है. अगर सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर की अर्थव्यवस्था गिरने पर असर उससे जुड़े सभी देशों पर होगा. अमेरिका का बड़ा निवेश भारत में है. भारतीय कंपनियां अमेरिका में कारोबार कर रही है. डॉलर इंडेक्स टूटने से ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश हो सकती है . 

Bavita Jha

बवीता झा  
बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत.

US economy

Trending news

