BYJU’s के फाउंडर रवींद्रन को US कोर्ट से लगा बड़ा झटका, चुकाने होंगे 1.07 बिलियन डॉलर

Byju Raveendran to pay more than $1 billion: देश की दिग्गज एडटेक कंपनी बायजूस को बड़ा झटका लगा है. बायजूस पहले से ही संकट के दौर से गुजर रही है. अब अमेरिका की एक अदालत ने कंपनी को तगड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने BYJU’s के संस्थापक रवींद्रन को 1.07 बिलियन डॉलर से अधिक के नुकसान भरपाई का आदेश दिया है. ये फैसला BYJU’s Alpha से जुड़े फंड ट्रांसफर से जुड़ी शिकायतों के तहत हुआ मुकदमे में आया है. अदालत ने पाया कि रवींद्रन ने मामले में दिए गए कई आदेशों का पालन नहीं किया है.
क्यों लगा बड़ा जुर्माना?
अदालत ने एक दावे पर 533 मिलियन डॉलर और अन्य दावों पर 540,647,109.29 डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया, जिससे कुल राशि 1.07 बिलियन डॉलर से अधिक हो गई है. इसके अलावा, अदालत ने पहले से जारी 10,000 डॉलर प्रति दिन की आर्थिक अवमानना सजा का भी उल्लेख किया है, ये राशि अब तक अदा नहीं की गई है और सैकड़ों हजारों डॉलर तक पहुंच चुकी है.
7 जुलाई को जारी अवमानना आदेश के तहत 10,000 डॉलर प्रति दिन की सजा तब तक लागू रहेगी जब तक रवींद्रन पूरी तरह से सहयोग नहीं करते हैं. अदालत ने रवींद्रन को Alpha फंड और उससे प्राप्त किसी भी फायदे की पूरी जानकारी देने का निर्देश भी दिया है. उन पर रोजाना 10,000 डॉलर का जुर्माना लगाया गया था, जिसे उन्होंने अब तक नहीं भरा है.
ऑनलाइन एजुकेशन में बनाया था बड़ा ब्रैंड
रवींद्रन ने कोविड के दौरान ऑनलाइन शिक्षा की बढ़ती डिमांड के बीच अपनी पहचान बनाई थी. BYJU’s ने इस दौरान कई बड़ी डील की, जिनमें भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी और फीफा वर्ल्ड कप से पहले लियोनेल मेस्सी के साथ वैश्विक एम्बेसडर पार्टनरशिप शामिल है. इन सौदों और तेजी से विस्तार ने रवींद्रन की व्यक्तिगत संपत्ति बढ़ाई और कंपनी को एक तगड़ा ब्रैंड बनाया था.