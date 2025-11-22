Advertisement
trendingNow13014368
Hindi Newsबिजनेस

BYJU’s के फाउंडर रवींद्रन को US कोर्ट से लगा बड़ा झटका, चुकाने होंगे 1.07 बिलियन डॉलर

ये फैसला BYJU’s Alpha से जुड़े फंड ट्रांसफर से जुड़ी शिकायतों के तहत हुआ मुकदमे में आया है. अदालत ने पाया कि रवींद्रन ने मामले में दिए गए कई आदेशों का पालन नहीं किया है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 22, 2025, 05:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BYJU’s के फाउंडर रवींद्रन को US कोर्ट से लगा बड़ा झटका, चुकाने होंगे 1.07 बिलियन डॉलर

Byju Raveendran to pay more than $1 billion: देश की दिग्गज एडटेक कंपनी बायजूस को बड़ा झटका लगा है. बायजूस पहले से ही संकट के दौर से गुजर रही है. अब अमेरिका की एक अदालत ने कंपनी को तगड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने BYJU’s के संस्थापक रवींद्रन को 1.07 बिलियन डॉलर से अधिक के नुकसान भरपाई का आदेश दिया है. ये फैसला BYJU’s Alpha से जुड़े फंड ट्रांसफर से जुड़ी शिकायतों के तहत हुआ मुकदमे में आया है. अदालत ने पाया कि रवींद्रन ने मामले में दिए गए कई आदेशों का पालन नहीं किया है.

क्यों लगा बड़ा जुर्माना?

अदालत ने एक दावे पर 533 मिलियन डॉलर और अन्य दावों पर 540,647,109.29 डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया, जिससे कुल राशि 1.07 बिलियन डॉलर से अधिक हो गई है. इसके अलावा, अदालत ने पहले से जारी 10,000 डॉलर प्रति दिन की आर्थिक अवमानना सजा का भी उल्लेख किया है, ये राशि अब तक अदा नहीं की गई है और सैकड़ों हजारों डॉलर तक पहुंच चुकी है.

Add Zee News as a Preferred Source

7 जुलाई को जारी अवमानना आदेश के तहत 10,000 डॉलर प्रति दिन की सजा तब तक लागू रहेगी जब तक रवींद्रन पूरी तरह से सहयोग नहीं करते हैं. अदालत ने रवींद्रन को Alpha फंड और उससे प्राप्त किसी भी फायदे की पूरी जानकारी देने का निर्देश भी दिया है. उन पर रोजाना 10,000 डॉलर का जुर्माना लगाया गया था, जिसे उन्होंने अब तक नहीं भरा है. 

ऑनलाइन एजुकेशन में बनाया था बड़ा ब्रैंड 

रवींद्रन ने कोविड के दौरान ऑनलाइन शिक्षा की बढ़ती डिमांड के बीच अपनी पहचान बनाई थी. BYJU’s ने इस दौरान कई बड़ी डील की, जिनमें भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी और फीफा वर्ल्ड कप से पहले लियोनेल मेस्सी के साथ वैश्विक एम्बेसडर पार्टनरशिप शामिल है. इन सौदों और तेजी से विस्तार ने रवींद्रन की व्यक्तिगत संपत्ति बढ़ाई और कंपनी को एक तगड़ा ब्रैंड बनाया था.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Byju's Founders

Trending news

'मेड-इन-चाइना' वाले...', तेजस क्रैश पर पाक ट्रोलर्स को प्रियंका चतुर्वेदी का जवाब
Dubai Tejas Crash
'मेड-इन-चाइना' वाले...', तेजस क्रैश पर पाक ट्रोलर्स को प्रियंका चतुर्वेदी का जवाब
सिद्धारमैया के इलाके में महिला अफसर ने की सुसाइड की कोशिश! आखिर किस बात का था डर?
karnataka
सिद्धारमैया के इलाके में महिला अफसर ने की सुसाइड की कोशिश! आखिर किस बात का था डर?
बंगाल में महिला BLO की मौत से मचा हड़कंप, परिवारवालों ने लगाया SIR वर्कलोड का आरोप
Sir
बंगाल में महिला BLO की मौत से मचा हड़कंप, परिवारवालों ने लगाया SIR वर्कलोड का आरोप
पंजाब से हथियारों की बड़ी खेप बरामद, जांच में सामने आया इंटरनेशनल कनेक्शन
Smuggling
पंजाब से हथियारों की बड़ी खेप बरामद, जांच में सामने आया इंटरनेशनल कनेक्शन
देश में गद्दारों की लंबी फेरहिस्त, एक क्लिक में जानिए दिल्ली ब्लास्ट का वीकेंड अपडेट
Delhi blast
देश में गद्दारों की लंबी फेरहिस्त, एक क्लिक में जानिए दिल्ली ब्लास्ट का वीकेंड अपडेट
न्यूट्रल अंपायर बैटिंग कर रहा... SIR को लेकर कांग्रेस का ECI पर हमला; प्लान भी बताया
Sir
न्यूट्रल अंपायर बैटिंग कर रहा... SIR को लेकर कांग्रेस का ECI पर हमला; प्लान भी बताया
तिरुपत्ति मंदिर में नकली घी से बने 200000000 लड्डू, VVIP समेत आम आदमी समेत सबने खाए
Tirupati mandir
तिरुपत्ति मंदिर में नकली घी से बने 200000000 लड्डू, VVIP समेत आम आदमी समेत सबने खाए
अहमदाबाद धमाकों से भी जुड़ा था 'अल-फलाह' का नाम, अब अल्पसंख्यक दर्जे पर मिला नोटिस
Al-Falah University
अहमदाबाद धमाकों से भी जुड़ा था 'अल-फलाह' का नाम, अब अल्पसंख्यक दर्जे पर मिला नोटिस
ना बैंड ना बाजा...अस्पताल का इमरजेंसी वॉर्ड बना शादी का मंडप, पूरा सोशल मीडिया हैरान
marriage in hospital
ना बैंड ना बाजा...अस्पताल का इमरजेंसी वॉर्ड बना शादी का मंडप, पूरा सोशल मीडिया हैरान
दिल्ली में दूसरी वारदात से पहले पकड़ी गई मौत की मंडी! पाक-चीन-तुर्की की चाल बेनकाब
Delhi News
दिल्ली में दूसरी वारदात से पहले पकड़ी गई मौत की मंडी! पाक-चीन-तुर्की की चाल बेनकाब