अमेरिका-चीन के पंगे ने तेल में लगाई आग! कच्चे तेल में उबाल के बाद पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ने का मंडराया खतरा

US-China Trade War: अमेरिका चीन विश्व की दो महाशक्तियां है. दोनों के बीच अब ट्रेड वॉर की शुरुआत हो चुकी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 नवंबर, 2025 से चीन से आयातित सभी चीनी वस्तुओं पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है. अमेरिका के इस ऐलान के बाद चीन से भी साफ कर दिया कि वो ट्रेड वॉर से डरता नहीं है. दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध का असर तेल की कीमतों में पर दिखने लगा है. चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड व़ॉर की जंग के चलते कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिलने लगा है.

तेल की कीमतों में तेजी

तेल की कीमतों में 1% से अधिक की वृद्धि देखने को मिली है. ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत में 1 फीसदी की तेजी देखने को मिली है. इससे पहले कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई थी. भारी बिकवाली के बाद अब कच्चे तेल की कीमत बढ़ी है, दरअसल चीन और अमेरिका के बीत बढ़े ट्रेड विवाद के बाद इस बात की चिंता थी कि अमेरिकी टैरिफ से मांग में कमी आ सकती है और वैश्विक मंदी आ सकती है. पढ़ें- ड्रैगन ने ट्रंप की वो दुखती नस दबा दी कि बिलबिलाए अमेरिका ने ठोका 100% टैरिफ, चीन-US की जंग में भारत को कितना फायदा ? हाथ लगी लॉटरी

कच्चे तेल की कीमत पर चीन अमेरिका तनाव का असर

अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव कम होने की उम्मीद के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 1% का उछाल देखा गया। हालांकि, बाजार विश्लेषकों ने इस उछाल को अल्पकालिक बताया है. अगर आज की बात करें तो पिछले सत्र में पाँच महीने के निचले स्तर पर पहुँचने के बाद सोमवार को तेल की कीमतों में 1 फीसदी की तेज़ी लौटी. निवेशकों के बीच उम्मीद थी कि अमेरिका और चीन के राष्ट्रपतियों के बीच संभावित बातचीत से दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और तेल उपभोक्ताओं के बीच व्यापार तनाव कम हो सकता है.

क्रूड ऑयल की कीमत

ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रूड वायदा शुक्रवार को 3.82% गिरकर 7 मई के बाद के सबसे निचले स्तर पर पहुँच गया था, लेकिन सोमवार को इसमें 87 सेंट या 1.39% की तेजी आई और यह 63.60 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 87 सेंट या 1.48% की बढ़त के साथ 59.77 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. अगर अंतराराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में तेजी इसी तरह से जारी रही तो आने वाले वक्त में आपको महंगे तेल खरीदने पड़ सकते हैं.