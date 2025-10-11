US-China Trade War: रेयर अर्थ मिनरल्स और सोयाबीन की लड़ाई का भारत पर क्या होगा असर? समझिए पूरी कहानी

US-China Trade War: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार सत्ता में आने के बाद से पूरी दुनिया में उथल-पुथल मचा दिया है. पहले टैरिफ फिर रेयर अर्थ मिनरल्स, सोयाबीन और वीजा फीस सहित तमाम मुद्दों में उलझा का कर रख दिया है. एक बार फिर अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर की शुरुआत हो चुकी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को चीन पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है. वहीं, उन्होंने शी जिनपिंग के साथ शिखर सम्मेलन रद्द करने की बात भी कही है. ट्रंप ने चीन पर रेयर अर्थ एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने का भी आरोप लगाया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका नवंबर से चीनी आयात पर 100% एडिशनल टैरिफ लगाएगा. ट्रंप के इस ऐलान से अमेरिका और चीन के बीच फिर से ट्रेड वॉर छिड़ सकता है.

अमेरिकी सोयाबीन खरीद बंद

चीन ने ग्लोबल ट्रेड वॉर में पलटवार करते हुए अमेरिका का जवाब दिया था. बीजिंग ने अमेरिका से सोयाबीन का आयात पूरी तरह से रोक दिया. ड्रैगन पहले अमेरिकी सोयाबीन का सबसे बड़ा खरीदार था. अमेरिका ने बीते साल लगभग 24.5 अरब डॉलर वैल्यू का सोयाबीन निर्यात किया था और इसमें केवल चीन ने ही 12.5 अरब डॉलर का अमेरिकी सोयाबीन खरीदा था. लेकिन इस साल अभी तक कोई खरीद नहीं की है. जिससे अमेरिकी किसानो में चिंता बनी हुई है. चीन ने इसकी जगह ब्राजील और अर्जेंटीना का रुख किया. सोयाबीन की गिरती कीमतें, नाराज किसान ने ट्रंप की चिंता को बढ़ा दिया है. लेकिन ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई है. ट्रंप टैरिफ फंड का इस्तेमाल करके किसानों की मदद करने का वादा कर रहे हैं. बढ़ते तनाव के साथ अमेरिका-चीन ट्रेड वॉर में अब अपने सबसे खतरनाक दौर में प्रवेश कर रहा है.

किसानों को मदद का भरोसा

ट्रंप ने देश के किसानों को मदद का भरोसा देते हुए कहा कि हमने टैरिफ से इतना पैसा कमाया है मैं अपने किसानों को कभी निराश नहीं करूंगा.' ट्रंप ने चीन पर रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीन के नियंत्रण का आरोप लगाया है. जबसे शी जिनपिंग सरकार ने रेयर अर्थ मिनरल्स और इससे जुड़ी तकनीक के निर्यात पर सख्त प्रतिबंध लगाए हैं तबसे ट्रंप के रवैये में बदलाव देखने को मिला है. जिनपिंग के कदम से भारत समेत कई देशों की प्रोडक्‍शन के साथ-साथ डिप्‍लोमैटिक संबंधों पर भी असर पड़ा है.

क्‍या होते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट?

अप्रैल 2025 में चीन के द्वारा रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर सख्‍त प्रतिबंध लगाने से वैश्विक स्‍तर पर ऑटोमोबाइल, डिफेंस और क्‍लीन एनर्जी जैसे सेक्‍टर्स मुश्किल में हैं. भारत समेत कई देशों की प्रोडक्‍शन के साथ-साथ डिप्‍लोमैटिक संबंधों पर भी असर पड़ा है. रेयर अर्थ एलिमेंट्स कुल 17 ऐसे मेटेरियल होते हैं जो केमिकल रूप से मिलते-जुलते हैं. Neodymium, Praseodymium, Dysprosium, Terbium की दुनिया के लिए बेहद अहम हैं. ये एलिमेंट्स स्मार्टफोन्स, विंड टरबाइन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs), डिफेंस इक्विपमेंट्स और ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट्स में जरूरी होते हैं. ये EV मोटर्स, ट्रांसमिशन, ब्रेक, पावर विंडो और वाइपर्स में लगाए जाते हैं.

क्या है एयरलाइन स्पेस वॉर?

ट्रम्प प्रशासन ने गुरुवार को चीनी एयरलाइनों को रूस के ऊपर से अमेरिका आने-जाने वाले मार्गों पर उड़ान भरने से प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव रखा है. ये प्रस्ताव दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार युद्ध को और बढ़ा रहा है और इसकी घोषणा गुरुवार को बीजिंग द्वारा कुछ अमेरिकी उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण रेयर अर्थ मैटेरियल निर्यात पर नियंत्रण कड़ा करने के बाद की गई. अमेरिकी एयरलाइन्स कंपनियां लंबे समय से चीनी एयरलाइन्स को अमेरिकी मार्गों पर रूसी हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति देने के निर्णय की आलोचना करती रही हैं, क्योंकि इससे उन्हें उड़ान समय में कमी का फायदा मिलता है और ईंधन की खपत कम होती है, जिससे लागत कम होती है.

मार्च 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिका ने रूसी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया था. रूस ने भी जवाब देते हुए अमेरिकी और कई अन्य विदेशी एयरलाइंस के लिए अपना एयरलाइन्स स्पेस को बंद कर दिया था. लेकिन चीनी एयरलाइंस को इसकी छूट मिलती रही है.

ट्रंप- जिनपिंग की मुलाकात पर संकट!

इस महीने के अंत में ट्रंप ने एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मिलने की अपनी योजना पर सवाल भी उठा दिया है. जनवरी में ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात होनी थी. लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुझे दो हफ्ते बाद दक्षिण कोरिया में APEC में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलना था, लेकिन अब ऐसा करने का कोई कारण नहीं दिखता है.'