Indo-US Trade Deal: अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्‍ड ट्रंप ने प‍िछले द‍िनों भारत से एक्पोर्ट क‍िये जाने वाले सामान पर एक्‍स्‍ट्रा टैर‍िफ लगा द‍िया. मौजूदा समय में भारतीय प्रोडक्‍ट पर 50% का टैर‍िफ है. ट्रंप ने यह कदम भारत के रूस से क्रूड ऑयल आयात करने से नाराज होकर उठाया है. ट्रंप के इस कदम के बाद दोनों देशों के बीच ट्रेड डील फाइनल होने का इंतजार प‍िछले दो महीने से हो रहा है. लेक‍िन अभी तक दोनों देशों के बीच लंबे समय से चर्चित ट्रेड डील फाइनल नहीं हो पाई है.

'पीएम मोदी को करना चाह‍िए था राष्ट्रपति ट्रंप को कॉल...'

अमेरिकी कॉमर्स म‍िन‍िस्‍टर हॉवर्ड लुटनिक ने ट्रेड डील नहीं होने का कारण बताते हुए कहा क‍ि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन नहीं किया. इस कारण दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी. उन्‍होंने एक पॉडकास्ट के दौरान यह बात कही. लुटनिक ने ऑल-इन पॉडकास्ट में चमाथ पलिहापिटिया से बातचीत में कहा, 'मैंने खुद डील सेटअप की थी. लेकिन इसके लिए पीएम मोदी को राष्ट्रपति ट्रंप को कॉल करना था. भारत को यह असहज लगा और पीएम मोदी ने कॉल नहीं की.'

टैर‍िफ के रेट को लेकर अब बातचीत करना मुश्‍क‍िल

प्रधानमंत्री का कॉल नहीं आया तो अमेरिका ने इंतजार नहीं किया. लुटनिक ने बताया कि यूएस ने इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और मलेशिया जैसे देशों के साथ 'स्टेयरकेस स्ट्रक्चर' पर डील फाइनल कर दी. उन्होंने कहा, 'मोदी ने कॉल नहीं किया, तो हम आगे बढ़ गए.' लुटनिक ने यह भी बताया, मोदी के कॉल नहीं करने के तीन हफ्ते बाद भारत ने वापस संपर्क किया. लेकिन अब ट्रैर‍िफ को लेकर बातचीत मुश्किल हो गई है. उन्होंने कहा, अब टैर‍िफ के रेट को लेकर बातचीत करना मुश्‍क‍िल है.'

जनवरी 2025 से चल रही दोनों देशों के बीच बातचीत

आपको बता दें भारत-अमेरिका के बीच बायल‍िटरल ट्रेड एग्रीमेंट (Bilateral Trade Agreement) को लेकर बातचीत जनवरी 2025 से चल रही है. फरवरी 2025 में ट्रंप और मोदी ने ज्‍ववाइंट स्‍टेटमेंट में 2030 तक ट्रेड को 500 अरब डॉलर तक बढ़ाने और मल्टी- सेक्टर ट्रेड डील की बात कही थी. लेकिन टैरिफ, मार्केट एक्सेस और अन्य मामलों पर दोनों देशां के बीच सहमति नहीं बन पाई. हाल‍िया द‍िनों में अमेरिका ने भारत पर टैरिफ बढ़ाए, जिससे बातचीत पर असर पड़ा.

दोनों देशों के बीच ट्रेड डील अभी नहीं हुई है लेक‍िन जानकारों का मानना है कि दोनों नेता (ट्रंप और मोदी) यद‍ि सहमत हुए तो जल्द डील को आगे बढ़ाया जा सकता है. द‍िसंबर 2025 में विदेश मामलों के जानकार फरीद जकारिया ने भी कहा था कि डील संभव है, लेकिन इसके ल‍िए दोनों नेताओं की सहमति जरूरी है.