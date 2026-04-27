ट्रंप की डेडलाइन खत्म, ईरान में फंसे भारत के 11300000000 रुपये, अब चाबहार पर क्या है प्लान B, क्यों ये पोर्ट है इतना जरूरी ?

Chabahar Port USA Deadline: ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच भारत का 1130 करोड़ रुपये का निवेश दांव पर लगा है. ईरान के दक्षिण-पूर्वी तट और ओमान की खाड़ी के मुहाने पर स्थित चाबहार बंदरगाह ( Chabahar Port ) पर अमेरिकी प्रतिबंधों में छूट की डेडलाइन 26 अप्रैल को खत्म हो गई है. ऐसे में इस प्रोजेक्ट में भारत के निवेश और उसके भविष्य की भूमिका पर सस्पेंस बना हुआ है. भारत की ओर से फिलहाल इस पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है. अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या भारत चाबहार पोर्ट परियोजना से पूरी तरह से बाहर निकलने वाला है या उसका कोई प्लान B तैयार है?

चाबहार पर अमेरिका की डेडलाइन खत्म, भारत की क्या है टेंशन?

ईरान के साथ किसी भी तरह के कारोबर पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है. ट्रंप प्रशासन ने चाबहार पोर्ट को अमेरिकी सैंक्‍शन लिस्‍ट में शामिल कर दिया. अमेरिका के इस फैसले से रणनीतिक रूप से महत्‍वपूर्ण इस पोर्ट से जुड़े ऑपरेटर्स के करोड़ों-अरबों रुपये के निवेश पर खतरा मंडराने लगा. भारत के पास इस पोर्ट के शाहिद बेहेश्‍ती टर्मिनल का मैनेंजमेंट हैं, जिसे डेवलप करने के लिए उसने 1130 करोड़ रुपये खर्च किए हैं.अमेरिकी प्रतिबंधों में छूट की सीमा खत्म होने पर भारत की मुश्किल बढ़ गई है. बता दें कि भारत सरकार की आईपीजीएल (IPGL) ने अपनी सहायक कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार फ्री जोन (IPGCFZ) के जरिए साल 2016 में इस पोर्ट के प्रबंधन का काम शुरू किया था. साल 2024 में अगले 10 सालों के लिए इसका प्रबंधन भारतीय कंपनी को मिला. चाबहार पोर्ट के जरिए भारत ने पहली बार विदेश में पोर्ट मैनेंजमेंट की डील की थी

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भारत के पास अब क्या है विकल्प, क्या चाबहार से बाहर निकलेगा भारत ?

भारत के लिए चाबहार पोर्ट से निकलना आसान नहीं है. ये पोर्ट सिर्फ रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि भारत के व्यापार के लिए अहम है. ऐसे में भारत अमेरिका और ईरान दोनों के साथ संपर्क में है. वहीं भारत ने वैकल्पिक रास्ता भी खोज लिया है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इस पोर्ट पर भारत अपनी हिस्सेदारी को अस्थाई तौर पर ईरानी कंपनी को सौंप सकता है, ताकि अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरे को दरकिनार किया जा सके और पोर्ट पर बिना रुके काम होता रहे. इसके लिए भारत इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार फ्री जोन (IPGCFZ) की अपनी हिस्सेदारी एक ईरानी कंपनी को बेच सकता है. ये व्यवस्था तब तक के लिए हैं, जब तक ये पोर्ट अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में रहेगा. ये सौदा इन शर्तों के साथ हो सकता है कि अमेरिकी प्रतिबंध हटने के बाद पोर्ट के मैनेजमेंट का अधिकार वापस भारतीय कंपनियों के पास आ जाएगा. हालांकि सरकार की ओर से अब तक इस मुद्दे पर कोई जबाव या प्रतिक्रिया नहीं दी गई है.

भारत के लिए चाबहार पोर्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों है ?

चाबहार बंदरगाह गहरे पानी का बंदरगाह है, जो सीधे खुले महासागर तक पहुंच बनाता है. इस पोर्ट को भारत के 'गेटवे टू एशिया' भी कहा जाता है, क्योंकि यह पोर्ट पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए सीधे अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया को भारत से कनेक्ट करता है. इस पोर्ट के अभाव में भारत को अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान के रास्तों पर निर्भर रहना पड़ता था.

चीन पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह बना रहा है. ग्वादर और चाबहार की दूरी सिर्फ 170 किमी की है. भारत का चाबहार का प्रबंधन हासिल करना चीन के ग्वादर का जबाव था. वहीं ईरान से तेल की खरीद भारत के लिए आसान हो गई. चाबहार पोर्ट के जरिए भारत आसानी ने अपना सामान सीधे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया, यूरोप तक भेज सकता है.

चाबहार पोर्ट के जरिए भारत की ईरान, रूस के रास्ते से यूरोप तक पहुंच आसान हो जाती है. रेल और सड़क मार्ग के साथ इस रास्ते से माल परिवहन सस्ता और तेज है. स्वेज नहर मार्ग के मुकाबले इस रास्ते से ट्रेड में 10 से 15 दिन का कम वक्त लगता है. व्यापार आसान होने से निर्यात बढ़ेगा. लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी,आसान ट्रेड और बढ़ते एक्सपोर्ट का जिसका सीधा फायदा देश की अर्थव्यवस्था को होता है.

कैसे ईरान पहुंच गया भारत का करोड़ों रुपये का निवेश ?

पाकिस्तान के साथ तल्ख रिश्तों की वजह से भारत के लिए अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट देशों के साथ व्यापार में बाधा हो रही थी. मतभेदों की वजह से पाकिस्तान का व्यापार मार्ग अक्सर बंद रहने लगा, जिसकी वजह से भारत के व्यापार और निर्यात को नुकसान हो रहा था. भारत को ऐसे विकल्प की तलाश थी, जो बिना पाकिस्तान के उसे अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जोड़ दे और उसकी ये तलाश चाबहार पोर्ट पर आकर पूरी हुई. साल 2003 में ईरान और भारत के बीच रोडमैप तैयार हुआ और चाबहार को एक केंद्रीय परियोजना के तौर पर शामिल किया गया. साल 2013 में भारत ने चाबहार पोर्ट में 800 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की. साल 2015 में इस प्रोजेक्ट को गति मिली और चाबहार पोर्ट विकसित और प्रबंधन के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड की शुरुआत की . साल 2016 में भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच एक डील हुई, जिसमें भारत ने एक टर्मिनल के लिए 700 करोड़ रुपए का ऐलान किया. साल 2024 में इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के बीच 1130 करोड़ रुपये की डील हुई थी, जिसमें चाबहार पोर्ट के 10 सालों का प्रबंधन भारत को मिला.

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