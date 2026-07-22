Iran War Costing: अमेरिका और ईरान के बीच जंग थमने का नाम ले रही है. यह दोनों देशों के लिए बहुत महंगी साबित हो रही है. अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग अब बेहद महंगी साबित हो रही है. अगर पूछा जाए कि इस जंग से अमेरिका को क्या हासिल हुआ तो जवाब सीधा है, यूएस की झोली में आर्थिक झटकों के साथ ही 18 अमेरिकी जवानों के शव आए हैं. अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर पीट हेगसेथ (Pete Hegseth) ने ऑफिशियल तौर पर घोषणा की कि ईरान के खिलाफ चल रही अमेरिका-इजरायल जंग में जब तक अमेरिकी खजाने से 37.5 अरब डॉलर (करीब साढ़े 3 लाख करोड़) खर्च हो चुके हैं.
रक्षा मंत्री ने इससे जुड़ी जानकारी सीनेट की विनियोग समिति (Senate Appropriations Committee) की सुनवाई के दौरान दी. सुनवाई में हेगसेथ और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन डैन केन से डेढ़ ट्रिलियन डॉलर के कुल अमेरिकी रक्षा बजट को लेकर सवाल किया गया था. इसमें ईरान के खिलाफ जंग के लिए मांगे गए करीब 70 बिलियन डॉलर की राशि भी शामिल है. पेंटागन ने अब तक का खर्च $37.5 अरब बताया है, लेकिन यह आंकड़ा कई अन्य फाइनेंशियल एनालिस्ट और स्वतंत्र एजेंसियों के अनुमान से काफी कम है.
मूडीज एनालिटिक्स की तरफ से अनुमान जताया गया है कि अमेरिका में ऊर्जा और ईंधन की बढ़ती कीमत के कारण इस जंग की घरेलू लागत 150 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है. डेमोक्रेटिक सीनेटर डिक डर्बिन के सवालों का जवाब देते हुए हेगसेथ ने साफ किया कि उनकी तरफ से अब तक का ऑफिशियल और सटीक आंकड़ा 37.5 अरब डॉलर (करीब साढ़े 3 लाख करोड़) का ही है. हेगसेथ ने यह भी बताया कि 37.5 अरब डॉलर की फिगर में सितंबर अंत तक चलने वाले सैन्य अभियानों और मेंटीनेंस का खर्च भी शामिल है.
गौरतलब है कि मई में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की तरफ से जंग का खर्च 29 अरब डॉलर का बताया गया था. इसका मतलब हुआ कुछ महीने के दौरान जंग की लागत 8 अरब डॉलर से ज्यादा बढ़ चुकी है. अमेरिकी सीनेट समिति के सामने यह सुनवाई ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष चरम पर है. दोनों देशों के बीच 17 जून से हमलों को रोकने के लिए सीजफायर पर सहमति बनी थी. लेकिन पिछले दिनों यह सहमति टूट गई. लगातार जारी अमेरिकी हमलों के बीच ट्रंप ने कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी कि दो और अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने के बाद ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.
पिछले एक हफ्ते में राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर कई चेतावनियां दी हैं. ट्रंप ने ईरान के प्रमुख एनर्जी प्लांट और पुलों को निशाना बनाने, ईरान के खाड़ी द्वीप पर कब्जा करने के लिए अपनी थल सेना भेजने की धमकी दी है. अब तक अमेरिकी हमलों का मकसद होर्मुज स्ट्रेट रहा है. दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी अमेरिकी संपत्तियों पर हमले जारी रखने की बात कही गई है. ईरान के हमलों में कुवैत के पानी साफ करने वाले और बिजली संयंत्रों में आग लग गई.
अमेरिका में मिडटर्म इलेक्शन होने में छह महीने का समय बाकी है. प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों में ही रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत दांव पर है. विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी सर्वे में लीड बनाए हुए है. डेमोक्रट्स ईरान जंग के बीच बढ़ी हुई महंगाई को मुद्दा बना रही है. आरोप है कि ट्रंप सरकार ने बिना कि सी ठोस रणनीति के इस संघर्ष को शुरू कर दिया. इससे अमेरिका को केवल नुकसान ही हो रहा है. रक्षा मंत्री हेगसेथ ने सांसदों को यह भी चेताया कि यदि जल्द अतिरिक्त पैसा मंजूर नहीं किया गया तो अमेरिकी सेना के ट्रेनिंग प्रोग्राम को रोकना पड़ जाएगा.