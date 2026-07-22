गौरतलब है क‍ि मई में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की तरफ से जंग का खर्च 29 अरब डॉलर का बताया गया था. इसका मतलब हुआ कुछ महीने के दौरान जंग की लागत 8 अरब डॉलर से ज्‍यादा बढ़ चुकी है. अमेरिकी सीनेट समिति के सामने यह सुनवाई ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष चरम पर है. दोनों देशों के बीच 17 जून से हमलों को रोकने के लि‍ए सीजफायर पर सहमत‍ि बनी थी. लेकिन प‍िछले द‍िनों यह सहमत‍ि टूट गई. लगातार जारी अमेरिकी हमलों के बीच ट्रंप ने कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी कि दो और अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने के बाद ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.