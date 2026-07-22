Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /जंग पड़ रही भारी? ईरान वॉर पर खाक हो गए साढ़े 3 लाख करोड़, अब तक अमेर‍िका को क्‍या हुआ हास‍िल

जंग पड़ रही भारी? ईरान वॉर पर खाक हो गए साढ़े 3 लाख करोड़, अब तक अमेर‍िका को क्‍या हुआ हास‍िल

America Iran War: ड‍िफेंस म‍िन‍िस्‍टर पीट हेगसेथ ने भले ही जंग का अब तक का खर्च 37 ब‍िल‍ियन डॉलर का बताया है. लेक‍िन मूडीज एनालिटिक्स ने अनुमान जताया क‍ि अमेरिका में ऊर्जा और ईंधन की बढ़ती कीमत के कारण जंग की लागत 150 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 22, 2026, 10:20 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 10:24 AM IST
जंग पड़ रही भारी? ईरान वॉर पर खाक हो गए साढ़े 3 लाख करोड़, अब तक अमेर‍िका को क्‍या हुआ हास‍िल
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
गुरुग्राम में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों की खैर नहीं, जल्द शुरू होगी कार्रवाई
Gurugram news32 min ago
2
Iran war34 min ago
3
The Odyssey37 min ago
4
Ideas on Education55 min ago
5
Delhi news55 min ago