303 बिलियन बैरल का खजाना! वेनेजुएला पर चोट कर क्या हासिल करना चाहता है अमेरिका

अमेरिका और वेनेजुएला के बीच संकट गहराता जा रहा है. वेनेजुएला का तेल एक्सपोर्ट बहुत कम हो गया है. अमेरिका ने इस हफ्ते वेनेजुएला के तट से एक तेल टैंकर को जब्त कर लिया और संकटग्रस्त लैटिन अमेरिकी देश के साथ व्यापार करने वाली शिपिंग कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं. रॉयटर्स के मुताबिक, वेनेजुएला से तेल टैंकरों की आवाजाही लगभग रुक गई है. अमेरिका ने घोषणा की है कि वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर अपने सैन्य दबाव के हिस्से के रूप में और भी जहाजों को जब्त करेगा. ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल होने का आरोप भी लगाया था.

तेल पर है अमेरिका की नजर

अमेरिका की नजर वेनेजुएला की पेट्रोलियम प्रॉपर्टी पर है. 3 करोड़ की आबादी वाले वेनेज़ुएला के संबंध अमेरिका से हमेशा खराब रहे हैं. इसका प्रमुख कारण तेल, पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी से जुड़े विवाद रहे हैं. दुनिया में सबसे बड़े तेल भंडार होने के बावजूद आज के दौर में वेनेज़ुएला पहले की तुलना में बहुत कम तेल रेवेन्यू कमा रहा है.

वेनेज़ुएला के पास क्या है?

2023 के अनुमान के मुताबिक, वेनेज़ुएला के पास 303 अरब बैरल तेल है, ये दुनिया में सबसे ज्यादा है. उसके बाद सऊदी अरब (267.2 अरब बैरल), ईरान (208.6 अरब बैरल) और कनाडा (163.6 अरब बैरल) का नंबर आता है. ये चार देश मिलकर दुनिया के कुल तेल भंडार का आधे से ज्यादा हिस्सा रखते हैं. अमेरिका के पास सिर्फ 55 अरब बैरल तेल है यानी वेनेज़ुएला के पास उससे 5 गुना ज्यादा तेल है. तो ऐसे में हो सकता है कि अब दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देश को डराकर अमेरिका तेल पर कब्जा करना चाहता तो. इस कब्जे से अमेरिका वैश्विक तेल मार्केट को कंट्रोल कर सकता है.

OEC के अनुसार, 2023 में वेनेज़ुएला ने सिर्फ 4.05 अरब डॉलर का कच्चा तेल निर्यात किया. वहीं जिन देशों के पास तेल भंडार वेनेजुएला की अपेक्षा कम है. उन्होंने जमकर डॉलर कमाए हैं. इसमें सबसे अधिक सऊदी अरब (181 अरब), अमेरिका (125 अरब) और रूस (122 अरब डॉलर) कमाए. अब अमेरिका वेनेजुएला पर दबाव बनाकर दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार पर अधिकार जमाना चाहता है. जिससे ग्रेट अमेरिका का ट्रंप वादा पूरा कर पाएं. इससे न केवल वैश्विक तेल मार्केट को अमेरिका कंट्रोल करेगा, बल्कि डॉलर कमाएगा.