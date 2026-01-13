Advertisement
आप सोते रहे और ईरान के रास्ते ट्रंप ने भारत को दे दिया जोर का झटका, अमेरिका के फरमान से भारत पर फूटा 75% टैरिफ का बम !

Trump Tariff:  दुनिया के बॉस बने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से सत्ता संभाली है, ग्लोबल इकोनॉमी हिली हुई है. दुनियाभर में अस्थिरता का माहौल है. युद्ध और वैश्विक अस्थिरता चरम पर है. टैरिफ बम फोड़कर अपने शासनकाल की शुरुआत करने वाले ट्रंप ने अब ईरान पर प्रतिबंध लगाया है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jan 13, 2026, 08:18 AM IST
India-Iran Trade Relation: दुनिया के बॉस बने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से सत्ता संभाली है, ग्लोबल इकोनॉमी हिली हुई है. दुनियाभर में अस्थिरता का माहौल है. युद्ध और वैश्विक अस्थिरता चरम पर है. टैरिफ बम फोड़कर अपने शासनकाल की शुरुआत करने वाले ट्रंप ने अब ईरान पर प्रतिबंध लगाया है. रूस के बाद अब उन्होंने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाने का फरमान जारी कर दिया है. ईरान को तोड़ने के लिए अमेरिका ने अपना टैरिफ हथियार चलाया है. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो भी देश ईरान के साथ बिजनेस करेंगे, उनपर 25 फीसदी और टैरिफ लगाया जाएगा.  

ट्रंप का नया फरमान, भारत को झटका  

व्हाइट हाउस की ओर से फैसले को तत्काल प्रभाव कर दिया गया है. यानी अगर आज से कोई भी देश ईरान के साथ कारोबार करता है तो उसपर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिप लगेगा. ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन में 600 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं. ईरान को कमजोर करने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से व्यापार करने वालों में प्रमुख देशों में चीन, संयुक्त अरब अमीरात और भारत शामिल हैं, यानी अमेरिका के इस फैसले का असर भारत पर होगा.  भारत और ईरान के बीच सदियों पुराना रिश्ता है. दोनों के संबंध आर्थिक रूप से भी मजबूत है.1950 के ट्रीटी के बाद से दोनों देशों के संबंध और मजबूत हुए.  चारबाग पोर्ट से दोनों देशों के बीच अरबों का कारोबार होता है.  

भारत पर 75 फीसदी टैरिफ! 

डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है. भारत के लिहाज से देखें तो अब भारत पर अमेरिका का कुल टैरिफ 75 फीसदी पहुंच चुका है. ईरान भारत का बड़ा ट्रेड पार्टनर है. भारत पर ट्रंप की ओर से पहले से 25 फीसदी रिसिप्रोकल टैरिफ, रूसी तेल की खरीद की वजह से 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ और अब ईरान के साथ कारोबार जारी रखने पर 25 फीसदी का टैरिफ, यानी कुल मिलाकर भारत पर 75 फीसदी टैरिफ लग सकता है.  न गोली चली, न जुबानी जंग, भारत में चुपचाप ले लिया ट्रंप से टैरिफ का बदला! अमेरिका को ₹4.5 लाख करोड़ का फटका

भारत और ईरान का कितना बड़ा व्यापार  

भारत और ईरान के कारोबार की बात करें तो भारत ईरान का पांचवां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है.  भारत ईरान को बासमती चावल, चाय, चीनी, फल, दवाएं. सॉफ्ट ड्रिंक्स, बोनलेस मीट, दाल जैसे प्रोडक्ट्स बेचता है. वहीं ईरान से ऐसाइक्लिक अल्कोहल डेरिवेटिव्स,पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम कोक , पेट्रोलियम बिटुमेन, सेचुरेटेड मैथेनॉल, पेट्रोलियम, सेब, लिक्विपाइड प्रोपेन, ड्राई डेट्स्, बादाम, ऑर्गेनिक कैमिकल आदि खरीदता है.  वित्त वर्ष 2022-23 भारत और ईरान के बीच  2.33 अरब डॉलर का कारोबार हुआ था.साल दर साल इसमें 21.76% YOY की बढ़त हुई है. इस दौरान भारत ने ईरान को  1.66 अरब डॉलर का निर्यात किया, जबकि 672.12 मिलियन डॉलर का आयात किया. यानी ईरान पर टैरिफ लगाकर ट्रंप ने भारत को बड़ा झटका दिया है. ईरान के साथ कारोबार करने पर भारत को अब 75 फीसदी टैरिफ का सामना करना होगा.   भारत के लिए मेगा मंडे, इधर बैकफुट पर आए ट्रंप, उधर दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील पर बन गई बात! कैसे पलटा पूरा गेम ?

 

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

Trump tariff

Trending news

