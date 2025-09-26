दांव पर ₹31626 करोड़, ट्रंप के 100% टैरिफ बम से भरभरा कर गिर सकता है शेयर बाजार, इन स्टॉक्स को सबसे ज्यादा खतरा

Donald Trump Tariff on Drugs: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ बम फोड़ने से बाज नहीं आ रहे. ट्रंप ने एक बार फिर से नया टैरिफ बम फोड़ा है. इस पर उनके निशाने पर फर्मा कंपनियां रही. डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के बाहर बनने वाली सभी दवाओं के इंपोर्ट पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने का फैसला किया है. अमेरिका के इस फैसले का असर भारत पर भी दिखेगा. खासकर उन कंपनियों पर, जो अमेरिका को दवाएं एक्सपोर्ट करती है. भारत की दवा कंपनियों का अमेरिका को निर्यात 31% के करीब है. इस 100 फीसदी टैरिफ से उन सभी कंपनियों पर असर होगा, जो अमेरिका को दवाएं बेचती है. Sun Pharma, Dr. Reddy’s, Cipla, Lupin, और Aurobindo फार्मा जैसी कंपनियों को अमेरिका को ब्रांडेड दवाएं बेचती है, उसपर असर दिखेगा. ट्रंप ने फर्मा के साथ-साथ फर्नीचर, किचन कैबिनेट, हैवी ट्रक एक्सपो पर भी टैरिफ लगाने का ऑर्डर साइन कर दिया है. 1 अक्टूबर से दवाओं पर 100 फीसदी, किचन कैबिनेट और बाथरूम वैनिटी पर 50 फीसदी, फर्नीचर पर 30 फीसदी और हैवी ट्रकों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगेगा.

शेयर पर दिखेगा असर

ट्रंप के टैरिफ के फैसले से इन कंपनियों के रेवेन्यू, कारोबार, निर्यात पर भारी असर देखने को मिल सकता है. जिसके चलते आज फार्मा शेयरों पर भारी दवाब देखने को मिल सकता है. निफ्टी फर्मा आज भारी दवाब में दिख सकते हैं.सन फार्मा, डॉ रेड्डी, सिप्ला, लूपिन, अरबिंदो को शेयर आज नुकसान झेल सकते हैं. फार्मा शेयरों पर दवाब के चलते आज बाजार भी गिरावट का रुख कर सकता है, सेंसेक्स पहले से भारी दवाब में है. ऐसे में टैरिफ के इस फैसले से बाजार का सेंटिमेंट बिगड़ सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रंप की शर्तों से नुकसान

ट्रंप ने ब्रांडेड या पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा की है. ट्रंप ने शर्त रखी है कि अगर कंपनियां अमेरिका में अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाकर वहीं दवाएं बनाती है तो उनपर इस फैसले का असर नहीं होगा. भारतीय कंपनियों और भारत पर इस फैसले का बड़ा असर होगा. फार्मा के लिए अमेरिका भारत का सबसे बड़ा हिस्सेदार है. अमेरिका भारत से सस्ती दवाएं खरीदता है. अगर आंकड़ों को देखें तो भारत ने साल 2025 की पहली छमाही में ही अमेरिका में 3.7 बिलियन डॉलर की दवाएं बेची है. इससे पहले साल 2024 में 3.6 अरब डॉलर यानी करीब 31,626 करोड़ रुपये की दवाएं बेची थी. सन फर्मा, डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज, ल्यूपिन और ऑरोबिंदो फार्मा जैसी फार्मा कंपनियों की इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी है. इन कंपनियों का राजस्व बहुत हद तक अमेरिकी बाजार और अमेरिका पर निर्भर है. ऐसे में ट्रंप के फैसले का असर इन कंपनियों की कमाई, उनके रेवेन्यू पर दिखेगा. शेयर गिर सकते हैं. कमाई कम होने पर कंपनियों का मुनाफा घट सकता है और नौकरियों पर संकट मंडरा सकता है.