Hindi NewsबिजनेसExplainer: भारत की खेती के लिए ‘गोल्डन चांस’? US और EU समझौते से 400 अरब डॉलर का रास्ता खुला; जानिए किसानों को क्या होगा फायदा?

Explainer: भारत की खेती के लिए ‘गोल्डन चांस’? US और EU समझौते से 400 अरब डॉलर का रास्ता खुला; जानिए किसानों को क्या होगा फायदा?

भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर के पास एक बड़ा नया मौका है. यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट से 400 बिलियन डॉलर के मार्केट खुले हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 17, 2026, 06:49 AM IST
India’s Agri Sector : US और 27 देशों के ग्रुप यूरोपियन यूनियन (EU) के साथ ट्रेड एग्रीमेंट से भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए USD 400 बिलियन का मौका खुला है. ये बात सरकार के एक अधिकारी ने कही है. अधिकारी ने सोमवार को कहा था कि अभी US को भारत का एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट 2.8 बिलियन डॉलर है. जबकि इम्पोर्ट सिर्फ 1.5 बिलियन डॉलर है. कुल मिलाकर भारत का एग्रीकल्चरल सामान का इम्पोर्ट 35 बिलियन डॉलर का है, जबकि एक्सपोर्ट 51-52 बिलियन डॉलर का है और ये आंकड़े बढ़ रहे हैं. 

 400 बिलियन डॉलर का मार्केट खुला 

अधिकारी ने कहा कि इन ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए हमने EU और US मिलाकर 400 बिलियन डॉलर के मार्केट खोले हैं. हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक बड़ा मौका खोल रहे हैं. किसी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भारत ने डेयरी, पोल्ट्री और अनाज जैसे सेक्टर पर कोई ड्यूटी में छूट नहीं दी है.

कॉमर्स मिनिस्ट्री के जारी ट्रेड डेटा में कहा गया है कि EU को भारतीय खेती का एक्सपोर्ट पहले से ही बढ़ रहा है. इसमें समुद्री प्रोडक्ट, कॉफी, चाय और मसाले चार्ट में सबसे ऊपर हैं. EU को मछली और दूसरे पानी में रहने वाले बिना रीढ़ वाले जीवों का भारतीय एक्सपोर्ट अप्रैल-दिसंबर 2023 में $632 मिलियन से बढ़कर अप्रैल-दिसंबर 2025 में $982 मिलियन हो गया है. इसमें 55 परसेंट की बढ़ोतरी है. इसी समय में कॉफी, चाय, मसालों का एक्सपोर्ट $489 मिलियन से बढ़कर $773 मिलियन हो गया है और गोंद, रेजिन और सब्जियों के रस का एक्सपोर्ट $121 मिलियन से बढ़कर $173 मिलियन हो गया है.

अनाज का एक्सपोर्ट बढ़ा 

भारत से 27 ब्लॉक वाले EU को अनाज का एक्सपोर्ट अप्रैल-दिसंबर 2023 में $191 मिलियन से बढ़कर 2025 में इसी समय में $339 मिलियन हो गया है.

किसानों को मौके मिलेंगे

कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा कि हमारे किसानों को 18 परसेंट टैरिफ ब्रैकेट और जीरो परसेंट टैरिफ सेगमेंट दोनों में एक्सपोर्ट करने के नए मौके मिलेंगे. अब सभी मसालों, चाय, कॉफी, खोपरा, नारियल और नारियल तेल, वेजिटेबल बैग, सुपारी, ब्राजील नट्स, चेस्टनट, काजू जैसे नट्स, कई फल और सब्जियां जैसे एवोकाडो, केले (जहां हम बड़ी मात्रा में उगाते हैं), अमरूद, आम, कीवी, पपीता, अनानास, पहाड़ी इलाकों के लिए शिटाके मशरूम पर जीरो ड्यूटी है.

अधिकारियों ने कहा कि कई वेजिटेबल प्लेटिंग मटीरियल, वेजिटेबल सैप, वेजिटेबल और कुछ जड़ें जैसे तारो, बम्बारा बीन्स, जौ और कैनरी सीड्स जैसे अनाज पर भी जीरो रेसिप्रोकल टैरिफ लग रहे हैं. अधिकारियों ने कहा कि GM फसलें, सोयाबीन, मक्का, डेयरी, मीट और पोल्ट्री बंद कर दिए गए हैं.

हाल ही में भारत ने अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के 27 देशों के साथ अहम व्यापार समझौता किया है. इस डील से भारतीय कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को बड़ा मार्केट मिलेगा. निर्यात बढ़ने से किसानों और इंडस्ट्री की आय में सुधार हो सकता है. टैरिफ में कमी और बेहतर मार्केट पहुंच से विदेशी निवेश भी बढ़ेगा. ये समझौता भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में मजबूत स्थिति दिलाने और आर्थिक विकास को नई रफ्तार देने में मददगार साबित हो सकता है.

 

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा

India’s Agri Sector

