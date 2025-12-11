US Fed Cut Update: फेडरल रिजर्व ने लगातार तीसरी बार ब्याज दरों में 25 बेसिस प्‍वाइंट की कटौती की है. अब ब्‍याज दर 3.5% से 3.75% के बीच हो गई है. फेड चेयर जेरोम पॉवेल ने प्रेस कांफ्रेंस में चौंकाने वाला खुलासा किया कि अमेरिकी जॉब्‍स के आंकड़े हर महीने करीब 60,000 ज्यादा दिखाये जा रहे हैं. असल में अप्रैल से नौकरियां शायद घट रही हैं. इससे मार्केट में यह चर्चा तेज हो गई है क‍ि आगे फेड कितनी कटौती करेगा. पॉवेल ने कहा कि अमेरिकी पेरोल डेटा ओवरस्टेटेड है. जॉब ग्रोथ शायद 20 हजार हर महीने के आसपास हो सकती है. यानी नौकरियां बढ़ने की बजाय घट रही है.

जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया

फेड ने 2026 में जीडीपी ग्रोथ 2.3% (पहले से 0.5% ऊपर) और कोर महंगाई 2.5% देखी है. बेरोजगारी 4.4% रहने का अनुमान जताया गया है. कई जानकारों ने 'गोल्डीलॉक्स' (सही संतुलन) कह रहे हैं. फेड के फैसले के बाद अमेरिकी शेयर मार्केट में जोरदार तेजी आई. डाउ जोन्‍स और S&P 500 1% तक चढ़ गए. 10 साल की ट्रेजरी यील्ड 4 bps गिरकर 4.15% पर आई. डॉलर इंडेक्स थोड़ा कमजोर हुआ. उभरते मार्केट में अन‍िश्‍च‍ितता बनी हुई है. भारत-USA ट्रेड डील अभी फाइनल नहीं हुई. इससे रुपया-डॉलर पर दबाव बढ़ा है. FII भारत में पैसा लगाने से हिचकिचा रहे हैं.

सोने-चांदी का क्‍या रुख रहेगा?

कमजोर डॉलर और सस्ती ब्याज दरें सोने-चांदी के लिए फायदेमंद हैं. गोल्ड की डिमांड बढ़ती है क्योंकि इसमें कोई ब्याज नहीं मिलता, लेकिन स‍िक्‍योर इनवेस्‍टमेंट है. भारत में सोने की कीमतें सपोर्टेड रहेंगी. चांदी को भी इससे फायदा म‍िलेगा, लेकिन उसकी इंडस्ट्रियल डिमांड से वोलेटिलिटी ज्यादा रह सकती है. एमके ग्लोबल की माधवी अरोड़ा कहती हैं क‍ि 'इंश्योरेंस कटौती का दौर खत्म हो गया है. आगे कटौती तभी होगी जब नौकरी बाजार और खराब हो.' जेएम फाइनेंशियल का मानना है कि साल 2026 में फेड चेयर बदलने से कटौती की उम्मीदें फिर बढ़ सकती हैं. जनवरी में नए आंकड़े आएंगे, उस समय हालात साफ होंगे.

भारतीय निवेशकों के लिए क्या है मतलब?

शॉर्ट टर्म में अमेर‍िकी मार्केट की तेजी से भारतीय आईटी और एक्सपोर्ट सेक्टर को फायदा. लेकिन रुपया कमजोर होने से आयात महंगा हो सकता है. सोने-चांदी में निवेश के लिए अच्छा मौका है. FII आउटफ्लो थम सकता है अगर डॉलर और कमजोर हुआ तो भारतीय शेयर बाजार को घरेलू मजबूती म‍िलेगी. इससे DII की खरीदारी बढ़ सकती है. कुल मिलाकर फेड की तरफ से यह कटौती बाजार को राहत दे रही है. लेकिन नौकरी के कमजोर आंकड़े और ट्रंप के टैरिफ से 2026 में अन‍िश्‍च‍ितता बनी रहेगी. सोने के लिए यह सुरक्षित न‍िवेश का मौका है. रुपये को मजबूती के लिए RBI और सरकार पर निर्भरता रहेगी.