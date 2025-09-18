9 महीने बाद देर रात अमेरिका को मिली खुशखबरी, गदगद होगा भारत का शेयर बाजार, सोने से लेकर ₹, तेल सब पर दिखेगा असर, घट सकती है आपकी EMI

US Fed Reserve: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के फैसलों की वजह से अमेरिका में महंगाई चरम पर पहुंच गई है. महंगाई को कम करने के लिए फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कटौती किया है. फेडरल रिजर्व ने साल 2025 में पहली बार ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती करने का फैसला किया है. फेडरल के फैसले की वजह से अमेरिका में कर्ज सस्ता हो जाएगा. अमेरिका में लोन की ईएमआई घट जाएगी, महंगाई कम होगा. हालांकि फेड के इस फैसले का असर सिर्फ अमेरिका तक की सीमित नहीं रहने वाला. इस फैसले का असर भारत पर भी दिखेगा.

अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले का भारत पर असर

अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर् की ओर से ब्याज दरों की रेंज 4 फीसदी से 4.25 फीसदी हो गई है. अमेरिका में हुए इस फैसले का असर भारत पर भी देखने को मिल सकता है. फेड रिजर्व की ओर से ब्याज दर में कटौती का असर भारतीय शेयर बाजार पर दिखेगा. भारत में इसका सकारात्मक असर दिखाई दे सकता है. अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती से अमेरिकी लोन की ब्याज दरें कम हो सकती है, यानी वहां से सस्ती दरों पर कर्ज मिलेगा. अगर लोन सस्ता मिलेगा तो लोगों की खर्ज की क्षमता बढ़ेगी. विदेशी निवेशक भारत जैसे उभरते बाजारों की ओर रुख कर सकते हैं. बेहतर रिटर्न देने वाले भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों का निवेशक बढ़ सकता है. यानी भारतीय शेयर बाजारों में एफआईआई की भागीदारी बढ़ सकती है. अगर FII बढ़ता है तो शेयर बाजार में तेजी आएगी.

सिर्फ शेयर बाजार ही नहीं सोने और रुपये पर भी दिखेगा असर



अमेरिका में ब्याज दर घटने से डॉलर की मजबूती थोड़ी कम होती है. यानी भारतीय रुपया मजबूत होगा. रुपये के मजबूत होने से सीधा फायदा आयात होने वाली चीजें सस्ती हो जाएगी. यानी तेल, सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सामानों की आयातित मूल्य कम होगा, कीमतों में गिरावट आ सकती है. फेडरल के फैसले से शेयर बाजार को मजबूती मिलेगा. शेयर मजबूत होने का मतलब है कि निवेशक जल्दी रिटर्न के लिए बाजार का रूख कर सकते हैं, सोने से मुनाफावसूली तक बाजार में पेसा डाल सकते हैं, जिसके कीमतों में गिरावट आ सकती है. उम्मीद की जा रही है कि सोने की कीमत में नरमी देखने को मिल सकती है. Share Market: अमेरिका से आया 'दोस्त' का फोन और चढ़ गए भारत के शेयर बाजार, रॉकेट की तरह भागे ये स्टॉक्स

लोगों को मिल सकता है सस्ते लोन का तोहफा



फेड रिजर्व की ओर से ब्याज दर में कटौती के बाद भारतीय रिजर्व बैंक पर भी ब्याज दरों में कटौती का दबाव बनेगा.अगर फेडरल रिजर्व ब्याज दर में कटौती करता है तो भारत में भी लोन लेना सस्ता हो जाएगा. लोन सस्ता होने से ईएमआई घट जाएगी. सस्ते लोन के साथ कुछ चिताएं भी साथ आएगी. ईएमआई घटने का मतलब है कि लोगों के पास खर्च के लिए पैसे बढ़ जाएंगे. लोगों में खपत की क्षमता बढ़ेगी. महंगाई पर दवाब बढ़ सकता है.