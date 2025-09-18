9 महीने बाद देर रात अमेरिका को मिली खुशखबरी, गदगद होगा भारत का शेयर बाजार, सोने से लेकर ₹, तेल सब पर दिखेगा असर, घट सकती है आपकी EMI
Advertisement
trendingNow12926506
Hindi Newsबिजनेस

9 महीने बाद देर रात अमेरिका को मिली खुशखबरी, गदगद होगा भारत का शेयर बाजार, सोने से लेकर ₹, तेल सब पर दिखेगा असर, घट सकती है आपकी EMI

US Fed Resserve Rate Cut: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के फैसलों की वजह से अमेरिका में महंगाई चरम पर पहुंच गई है. महंगाई को कम करने के लिए फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कटौती किया है. फेडरल रिजर्व ने साल 2025 में पहली बार ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती करने का फैसला किया है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 18, 2025, 07:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

9 महीने बाद देर रात अमेरिका को मिली खुशखबरी, गदगद होगा भारत का शेयर बाजार, सोने से लेकर ₹, तेल सब पर दिखेगा असर, घट सकती है आपकी EMI

US Fed Reserve: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के फैसलों की वजह से अमेरिका में महंगाई चरम पर पहुंच गई है. महंगाई को कम करने के लिए फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कटौती किया है. फेडरल रिजर्व ने साल 2025 में पहली बार ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती करने का फैसला किया है. फेडरल के फैसले की वजह से अमेरिका में कर्ज सस्ता हो जाएगा. अमेरिका में लोन की ईएमआई घट जाएगी, महंगाई कम होगा. हालांकि फेड के इस फैसले का असर सिर्फ अमेरिका तक की सीमित नहीं रहने वाला. इस फैसले का असर भारत पर भी दिखेगा. 

अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले का भारत पर असर  

अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर् की ओर से ब्याज दरों की रेंज 4 फीसदी से 4.25 फीसदी हो गई है.  अमेरिका में हुए इस फैसले का असर भारत पर भी देखने को मिल सकता है.  फेड रिजर्व की ओर से ब्याज दर में कटौती का असर भारतीय शेयर बाजार पर दिखेगा. भारत में इसका सकारात्मक असर दिखाई दे सकता है. अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती से अमेरिकी लोन की ब्याज दरें कम हो सकती है, यानी वहां से सस्ती दरों पर कर्ज मिलेगा. अगर लोन सस्ता मिलेगा तो लोगों की खर्ज की क्षमता बढ़ेगी. विदेशी निवेशक भारत जैसे उभरते बाजारों की ओर रुख कर सकते हैं. बेहतर रिटर्न देने वाले भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों का निवेशक बढ़ सकता है. यानी भारतीय शेयर बाजारों में एफआईआई की भागीदारी बढ़ सकती है. अगर FII बढ़ता है तो शेयर बाजार में तेजी आएगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

सिर्फ शेयर बाजार ही नहीं सोने और रुपये पर भी दिखेगा असर  
 
अमेरिका में ब्याज दर घटने से डॉलर की मजबूती थोड़ी कम होती है. यानी भारतीय रुपया मजबूत होगा. रुपये के मजबूत होने से सीधा फायदा आयात होने वाली चीजें सस्ती हो जाएगी. यानी तेल, सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सामानों की आयातित मूल्य कम होगा, कीमतों में गिरावट आ सकती है. फेडरल के फैसले से शेयर बाजार को मजबूती मिलेगा. शेयर मजबूत होने का मतलब है कि निवेशक जल्दी रिटर्न के लिए बाजार का रूख कर सकते हैं, सोने से मुनाफावसूली तक बाजार में पेसा डाल सकते हैं, जिसके कीमतों में गिरावट आ सकती है.  उम्मीद की जा रही है कि सोने की कीमत में नरमी देखने को मिल सकती है.  Share Market: अमेरिका से आया 'दोस्त' का फोन और चढ़ गए भारत के शेयर बाजार, रॉकेट की तरह भागे ये स्टॉक्स

लोगों को मिल सकता है सस्ते लोन का तोहफा  
 
फेड रिजर्व की ओर से ब्याज दर में कटौती के बाद भारतीय रिजर्व बैंक पर भी ब्याज दरों में कटौती का दबाव बनेगा.अगर फेडरल रिजर्व ब्याज दर में कटौती करता है तो भारत में भी लोन लेना सस्ता हो जाएगा. लोन सस्ता होने से ईएमआई घट जाएगी. सस्ते लोन के साथ कुछ चिताएं भी साथ आएगी. ईएमआई घटने का मतलब है कि लोगों के पास खर्च के लिए पैसे बढ़ जाएंगे. लोगों में खपत की क्षमता बढ़ेगी. महंगाई पर दवाब बढ़ सकता है.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Bombay stock market index

Trending news

AI बना बड़ा खतरा, टारगेट पर एक्टर, अब करण जौहर ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
DNA Analysis
AI बना बड़ा खतरा, टारगेट पर एक्टर, अब करण जौहर ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
योगी का आश्वासन... 50 घंटे के भीतर दोनों शूटर्स ढेर, दिशा पाटनी केस में यूपी पुलिस क
DNA Analysis
योगी का आश्वासन... 50 घंटे के भीतर दोनों शूटर्स ढेर, दिशा पाटनी केस में यूपी पुलिस क
दिल्ली में 'पुलिस' भी सुरक्षित नहीं? फतेहपुर बेरी में खाकी पर सरेआम हमला, जानें...
Delhi Fatehpur Beri police attack
दिल्ली में 'पुलिस' भी सुरक्षित नहीं? फतेहपुर बेरी में खाकी पर सरेआम हमला, जानें...
दिल्ली से अरब तक...'हिंदूफोबिया' का फर्जी नैरेटिव कौन फैला रहा है?
DNA Analysis
दिल्ली से अरब तक...'हिंदूफोबिया' का फर्जी नैरेटिव कौन फैला रहा है?
कंपनी CEO ने किया ऐसा पोस्ट, हिल गई कर्नाटक सरकार; ठेकेदारों को दिया बड़ा अल्टीमेटम
bengaluru news in hindi
कंपनी CEO ने किया ऐसा पोस्ट, हिल गई कर्नाटक सरकार; ठेकेदारों को दिया बड़ा अल्टीमेटम
सोए थे जवान, तभी घुसे दहशतगर्द...9 साल पहले जब आतंकियों ने मचाई थी तबाही
Uri attack
सोए थे जवान, तभी घुसे दहशतगर्द...9 साल पहले जब आतंकियों ने मचाई थी तबाही
पहले पीट-पीटकर की हत्या, फिर आंख निकालकर गोटियां खेलने लगा बेरहम 'कातिल'
Mumbai News
पहले पीट-पीटकर की हत्या, फिर आंख निकालकर गोटियां खेलने लगा बेरहम 'कातिल'
1600 करोड़ की राहत 'घोर अन्याय', पंजाब बाढ़ पर राहुल गांधी ने PM मोदी को लिखा खत
Rahul Gandhi
1600 करोड़ की राहत 'घोर अन्याय', पंजाब बाढ़ पर राहुल गांधी ने PM मोदी को लिखा खत
1947 से पहले ही हो गया था भारत का बंटवारा, ये सच्चाई क्या आपको पता है?
partition of India
1947 से पहले ही हो गया था भारत का बंटवारा, ये सच्चाई क्या आपको पता है?
पंजाब सरकार किसानों को मुआवजा दे सकती है, तो BJP की हरियाणा सरकार क्यों नहीं?
haryana
पंजाब सरकार किसानों को मुआवजा दे सकती है, तो BJP की हरियाणा सरकार क्यों नहीं?
;