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Hindi Newsबिजनेसलगातार तीसरी बार US Fed ने नहीं बदली ब्याज दरें, 3.50%-3.75% पर कायम; वोटिंग में दिखा मतभेद

लगातार तीसरी बार US Fed ने नहीं बदली ब्याज दरें, 3.50%-3.75% पर कायम; वोटिंग में दिखा मतभेद

फेडरल ओपन मार्केट कमिटी (FOMC) बैठक में ये निर्णय 8-4 के वोट से पारित हुआ. इसे 1992 के बाद सबसे बड़ा मतभेद माना जा रहा है. चार सदस्यों ने इस फैसले का विरोध किया.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 30, 2026, 01:09 AM IST
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US Fed FOMC Meeting Updates :  US Federal Reserve ने बुधवार को बड़ा फैसला किया है. फेड ने लगातार तीसरी बैठक में प्रमुख ब्याज दरों को 3.50% से 3.75% के दायरे में बनाए रखने का निर्णय लिया यानी एक बार फिर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष और वैश्विक अनिश्चितता आर्थिक माहौल को प्रभावित कर रही है.

8-4 के वोट से पारित हुआ निर्णय 

फेडरल ओपन मार्केट कमिटी (FOMC) बैठक में ये निर्णय 8-4 के वोट से पारित हुआ. इसे 1992 के बाद सबसे बड़ा मतभेद माना जा रहा है. चार सदस्यों ने इस फैसले का विरोध किया. इनमें कुछ दरों को स्थिर रखने के पक्ष में थे. लेकिन भविष्य की ब्याज दर नीति को लेकर सहमत नहीं थे.

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'महंगाई अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है'

फेड के बयान में कहा गया कि महंगाई अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है. इसका मुख्य कारण वैश्विक ऊर्जा कीमतों में हालिया तेजी है. हालांकि, बाजार पहले से ही दरों में कोई बदलाव न होने की उम्मीद कर रहा था. लेकिन, आंतरिक मतभेदों ने नीति को लेकर बढ़ती असहमति को उजागर किया है.

जेरोम पॉवेल ने क्या कहा?

जेरोम पॉवेल ने कहा कि निकट भविष्य में ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी से महंगाई पर दबाव और बढ़ सकता है. लेकिन, इसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव कितना और कितना लंबे समय तक रहेगा. ये अभी स्पष्ट नहीं है. उन्होंने ये भी कहा कि मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के कारण आर्थिक स्थिति बेहद अनिश्चित बनी हुई है.

पॉवेल ने संकेत दिया कि उनका चेयरमैन कार्यकाल 15 मई को समाप्त होने के बाद भी वो कुछ समय तक फेड गवर्नर के रूप में बने रहेंगे और नए नेतृत्व को सहयोग देंगे. लेकिन सक्रिय भूमिका सीमित रखेंगे.

दिसंबर 2025 में ब्याज दरों में हुई थी कटौती

फेड (US Federal Reserve) ने आखिरी बार दिसंबर 2025 में ब्याज दरों में कटौती की थी. फेडरल रिजर्व ने 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर ब्याज दरों को 3.5%-3.75% की सीमा में ला दिया था.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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