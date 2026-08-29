/US Fed Rate Hike: US Fed का बड़ा फैसला, 3 साल बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी, 25 बेसिस प्वाइंट का किया इजाफा

US Fed Rate Hike: अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. US फेड ने दरों में 25 बेसिस प्वाइंट्स यानी 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. 2023 के बाद ये पहली बार है जब अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने ब्याज दर बढ़ाई है. फेड के इस फैसले का असर भारतीय शेयर बाजार, रुपये की चाल और विदेशी निवेश पर भी पड़ सकता है. ये कदम ऐसे वक्त उठाया गया है, जब अमेरिका में महंगाई अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है.
फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की बैठक में फेडरल फंड्स रेट की टारगेट रेंज को 3.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया है. खास बात यह रही कि दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को कमेटी के सभी 12 सदस्यों का समर्थन मिला यानी वोटिंग 12-0 रही. फेड का ये फैसला बाजार की उम्मीदों के मुताबिक रहा है.
ब्लूमबर्ग के मुताबिक, बाजार पहले ही अमेरिकी फेड की ओर से 25 बेसिस प्वाइंट्स की बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहा था. इसलिए 2023 के बाद ये फेड की पहली दर बढ़ोतरी जरूर है. लेकिन, इसका ऐलान बाजार की उम्मीदों के अनुरूप ही रहा. इसके अलावा, फेड की ओर से जारी नए ब्याज दर अनुमानों में 2026 के अंत तक ब्याज दरों का औसत अनुमान 3.8 प्रतिशत से बढ़कर 4.1 प्रतिशत हो गया है. इससे संकेत मिलता है कि फेड में आगे भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी को लेकर समर्थन बढ़ रहा है.
अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने जनवरी 2026 से ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया था. फेड एनर्जी की कीमतों में आए झटकों के असर और टैरिफ की वजह से महंगाई पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए इंतजार कर रहा था. हालांकि, पिछली फेड बैठक में वोटिंग करने वाले सदस्यों में से एक-चौथाई ने तुरंत ब्याज दर बढ़ाने के पक्ष में राय दी थी. उन्होंने बाकी नौ सदस्यों से अलग रुख अपनाया था. इस बार फेड चेयर केविन वॉर्श के फैसले पर भी खास नजर थी. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ब्याज दरों में कटौती की मांग करते रहे हैं. इससे पहले भी ट्रंप और तत्कालीन फेड चेयर जेरोम पॉवेल के बीच दरों को लेकर मतभेद सामने आए थे. ट्रंप का तर्क रहा है कि कम ब्याज दरों से कर्ज सस्ता होगा और आर्थिक गतिविधियों को गति मिल सकती है. ये रुख फेड की मौद्रिक नीति तय करने के तरीके से अलग रहा है.
अमेरिकी फेड चेयर केविन वॉर्श ने कहा कि ब्याज दर बढ़ाने का फैसला वित्तीय बाजारों के दबाव में नहीं लिया गया है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक ने मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के अपने आकलन के आधार पर ये निर्णय लिया है. वॉर्श के मुताबिक, वो बाजार में कीमतों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार क्या संकेत दे रहा है. लेकिन, आज का फैसला फेड का अपना था.