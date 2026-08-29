Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /US Fed Rate Hike: US Fed का बड़ा फैसला, 3 साल बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी, 25 बेसिस प्वाइंट का किया इजाफा

US Fed Rate Hike: US Fed का बड़ा फैसला, 3 साल बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी, 25 बेसिस प्वाइंट का किया इजाफा

US फेडरल रिजर्व ने साल 2023 के बाद पहली बार ब्याज दरों में 25 बेसिस प्वाइंट्स की बढ़ोतरी की है.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 17, 2026, 12:56 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 01:02 AM IST
US Fed Rate Hike: US Fed का बड़ा फैसला, 3 साल बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी, 25 बेसिस प्वाइंट का किया इजाफा
Image Credit: Social media/X

About the Author

Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ग्लोबल वॉर्मिंग पर चिंता जताने वाले जेन-जी पानी की बर्बादी में सबसे आगे क्यों?
2
3
4
5