/US Fed Rate Hike: US Fed का बड़ा फैसला, 3 साल बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी, 25 बेसिस प्वाइंट का किया इजाफा

अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने जनवरी 2026 से ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया था. फेड एनर्जी की कीमतों में आए झटकों के असर और टैरिफ की वजह से महंगाई पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए इंतजार कर रहा था. हालांकि, पिछली फेड बैठक में वोटिंग करने वाले सदस्यों में से एक-चौथाई ने तुरंत ब्याज दर बढ़ाने के पक्ष में राय दी थी. उन्होंने बाकी नौ सदस्यों से अलग रुख अपनाया था. इस बार फेड चेयर केविन वॉर्श के फैसले पर भी खास नजर थी. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ब्याज दरों में कटौती की मांग करते रहे हैं. इससे पहले भी ट्रंप और तत्कालीन फेड चेयर जेरोम पॉवेल के बीच दरों को लेकर मतभेद सामने आए थे. ट्रंप का तर्क रहा है कि कम ब्याज दरों से कर्ज सस्ता होगा और आर्थिक गतिविधियों को गति मिल सकती है. ये रुख फेड की मौद्रिक नीति तय करने के तरीके से अलग रहा है.