US Fed Meeting 2026: US Fed के नए चेयरमैन केविन वार्श के नेतृत्व में फेडरल रिजर्व ने बुधवार को ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. US सेंट्रल बैंक ने फेडरल फंड्स टार्गेट रेट को 3.50% से 3.75% की रेंज पर स्थिर रखा है. ये फैसला नए चेयरमैन केविन वार्श की अध्यक्षता में हुई पहली बैठक में लिया गया है.
पालिसी मेकर ने महंगाई और आर्थिक ग्रोथ को लेकर अधिक स्पष्टता मिलने तक मॉनेटरी पॉलिसी में बदलाव करने का इंतजार करने का फैसला किया है. हालांकि, फेड के लगभग आधे पॉलिसी मेकर का कहना है कि वे इस वर्ष के अंत में ब्याज दर बढ़ाने का समर्थन कर सकते हैं.
ब्याज दरों पर ये फैसला, जो अधिकांश अर्थशास्त्रियों की उम्मीदों के अनुरूप था. 16-17 जून को आयोजित फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) की दो दिवसीय बैठक के समापन पर लिया गया है. वार्श की पहली मौद्रिक नीति बैठक ने यह भी संकेत दिया कि वे केंद्रीय बैंक का नेतृत्व किस तरह कर सकते हैं. उन्होंने आने वाले वर्षों में ब्याज दरों की संभावित दिशा को लेकर कोई पूर्वानुमान (फोरकास्ट) पेश नहीं किया.
US Fed ने अपनी नीति टिप्पणी में ये भी कहा कि वो मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कमिटेड है. फेड ने अपने पिछले बयान में मौजूद उस भाषा को भी हटा दिया, जिसमें भविष्य में दर कटौती की संभावना का संकेत मिलता था. इसे मार्केट फेड के अधिक 'हॉकिश' रुख के तौर पर देख रहे हैं.
नए फेड चेयरमैन केविन वार्श ने कहा कि फेडरल रिजर्व की बैठक के दौरान प्रोडक्टिविटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि AI में जहां एक ओर जबरदस्त अवसर मौजूद हैं. वहीं, इसके साथ कई जोखिम भी जुड़े हुए हैं. वार्श ने कहा, 'AI अपार संभावनाओं के साथ-साथ जोखिमों से भी भरा हुआ है. मैं इन दोनों पहलुओं को बेहद गंभीरता से लेता हूं.'
उन्होंने आगे कहा कि AI से जुड़े डेटा सेंटरों और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के कारण डिमांड में बढ़ोतरी साफ दिखाई दे रही है और इसका असर अमेरिका की GDP के आंकड़ों में भी नजर आ रहा है. हालांकि, AI के कारण सप्लाई साइड में होने वाली ग्रोथ कब और कितनी होगी, इसका सटीक आकलन करना अभी मुश्किल है. वार्श के मुताबिक, AI अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है. लेकिन इसके लॉन्ग टर्म प्रभावों और संभावित जोखिमों पर भी सतर्क नजर रखने की जरूरत है.