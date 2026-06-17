उन्होंने आगे कहा कि AI से जुड़े डेटा सेंटरों और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के कारण डिमांड में बढ़ोतरी साफ दिखाई दे रही है और इसका असर अमेरिका की GDP के आंकड़ों में भी नजर आ रहा है. हालांकि, AI के कारण सप्लाई साइड में होने वाली ग्रोथ कब और कितनी होगी, इसका सटीक आकलन करना अभी मुश्किल है. वार्श के मुताबिक, AI अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है. लेकिन इसके लॉन्ग टर्म प्रभावों और संभावित जोखिमों पर भी सतर्क नजर रखने की जरूरत है.