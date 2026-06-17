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US Fed Meeting 2026: US Fed के नए चेयरमैन केविन वार्श ने ब्याज दरें स्थिर रखीं, पहली बैठक में लिया बड़ा फैसला

US सेंट्रल बैंक ने फेडरल फंड्स टार्गेट रेट को 3.50% से 3.75% की रेंज पर स्थिर रखा है. ये फैसला नए चेयरमैन केविन वार्श की अध्यक्षता में हुई पहली बैठक में लिया गया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 18, 2026, 01:07 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 01:27 AM IST
US Fed Meeting 2026: US Fed के नए चेयरमैन केविन वार्श ने ब्याज दरें स्थिर रखीं, पहली बैठक में लिया बड़ा फैसला
Image Credit: X/social media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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