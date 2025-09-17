US Federal Reserve: निवेशक ब्याज दर कटौती के संकेतों पर नजर रखे हुए हैं. बाजार को उम्मीद है कि इस बार फेड ब्याज दर में कम से कम 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती करेगा.
Trending Photos
US Fed Meeting Outcome: अमेरिकी फेडरल रिजर्व (फेड) की दो दिन तक चलने वाली फेडरल ओपन मार्केट कमिटी (FOMC) मीटिंग 17 सितंबर 2025 को पूरी हो रही है. फेड ब्याज दर का फैसला दोपहर 2 बजे (भारतीय समयानुसार रात 11:30 बजे) घोषित करेगा. इसके बाद चेयरमैन जेरोम पॉवेल की प्रेस कांफ्रेंस रात 12 बजे (भारतीय समयानुसार) शुरू होगी. निवेशक ब्याज दर कटौती के संकेतों पर नजर रखे हुए हैं. बाजार को उम्मीद है कि इस बार फेड ब्याज दर में कम से कम 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती करेगा.
पांच बार से ब्याज दर 4.25%-4.50% के बीच बरकरार
अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने मुख्य ब्याज दर को पांच बार से 4.25%-4.50% के बीच बरकरार रखा है. यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पॉवेल पर ब्याज दर घटाने के दबाव के बावजूद लिया गया है. आज यदि कटौती होती है तो यह पिछले नौ महीने में पहली कटौती होगी. फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल की लीडरशिप में पिछले साल दिसंबर 2024 तक तीन बार उधार लागत घटाई गई थी. उसके बाद ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के आर्थिक असर का आकलन करने के लिए आगे की कटौतियों पर रोक लगा दी गई.
यह भी पढ़ें: सितंबर में ब्याज दर में कटौती कर सकता है फेड रिजर्व, ट्रंप के दबाव के बीच पॉवेल ने कही यह बात
ट्रंप ने की बड़ी कटौती को लेकर वकालत
ट्रंप ने पिछले दिनों ट्रुथ पर पोस्ट किया कि कोई महंगाई नहीं है! बहुत देर हो चुकी, अभी बड़ी कटौती करनी चाहिए. पॉवेल एक बड़ी आपदा हैं! लेकिन फेड की तरफ से अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की कोशिश की जा रही है. आज फेड से कटौती को लेकर काफी उम्मीदें हैं. लेकिन इकोनॉमिस्ट और इनवेस्ट अगले संकेतों पर ध्यान देंगे. वॉल स्ट्रीट ट्रेडर्स को सीएमई फेडवॉच के अनुसार इस साल तीन कटौतियां और अगले जून तक दो और कटौती की उम्मीद है.
सरकारी डेटा में काफी बदलाव किया गया
जुलाई के आखिर में हुई पिछली मीटिंग में पॉवेल ने जॉब मार्केट को 'मजबूत' बताया था और ब्याज दर में किसी तरह का बदलाव नहीं किया था. उसके बाद सरकार ने नौकरी भर्ती में तेजी से मंदी की रिपोर्ट दी. सरकारी डेटा में काफी बदलाव किया गया. जून में एम्पलायर की तरफ से 13,000 नौकरियां घटाईं और अगस्त में महज 22,000 नौकरियां जुड़ीं. पॉवेल और अन्य फेड अधिकारियों ने पहले मजबूत जॉब मार्केट को दरें बदलाव करने का मुख्य कारण बताया था.
यह भी पढ़ें: इजरायल-ईरान जंग के बीच फेड रिजर्व ने लिया बड़ा फैसला, चौंकते हुए ट्रंप ने कर दी आलोचना
लगातार महंगाई से ब्याज दर की कटौती होल्ड पर
लगातार ऊंची महंगाई दर फेड को ब्याज दर में कटौती से रोक सकती है. मीटिंग के बाद फेड अपनी तिमाही इकोनॉमिक प्रोजेक्शन जारी करेगा. कई इकोनॉमिस्ट का अनुमान है कि अधिकारी इस साल कुल तीन कटौतियां और अगले साल कम से कम दो की उम्मीद करेंगे. पांच कटौतियां फेड की मुख्य दर को 3% से थोड़ा ऊपर ले जाएंगी. कई इकोनॉमिस्ट का मानना है कि यह दर न तो इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगी और न ही धीमी करेगी. अगर अधिकारी चिंता करें कि इकोनॉमी मंदी में जा रही है तो वे दरें तेजी से घटा सकते हैं. लेकिन अभी अधिकांश इकोनॉमी तेज कटौतियों को जरूरी नहीं मानते.
यह मीटिंग राजनीतिक रूप से संवेदनशील है, क्योंकि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से महंगाई बढ़ रही है. फेड को जॉब के मौकों और महंगाई पर लगाम लगाने के बीच बैलेंस बनाना होगा. बाजार में डाउ जोन्स 300 पॉइंट्स ऊपर है लेकिन नैस्डैक में एनवीडिया की गिरावट से सतर्कता है. भारतीय निवेशकों के लिए यह अहम फैसला होगा, फेड का फैसला ग्लोबल मार्केट, रुपये और सोने की कीमत को प्रभावित करेगा. कम दरें सोने के लिए पॉजिटिव हैं.