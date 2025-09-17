कुछ घंटों बाद आएगा फेड र‍िजर्व का फैसला, ब्‍याज दर की कटौती को लेकर क्‍या है उम्‍मीद?
Advertisement
trendingNow12926233
Hindi Newsबिजनेस

कुछ घंटों बाद आएगा फेड र‍िजर्व का फैसला, ब्‍याज दर की कटौती को लेकर क्‍या है उम्‍मीद?

US Federal Reserve: निवेशक ब्याज दर कटौती के संकेतों पर नजर रखे हुए हैं. बाजार को उम्मीद है कि इस बार फेड ब्‍याज दर में कम से कम 25 बेसिस प्‍वाइंट की कटौती करेगा.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 17, 2025, 08:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कुछ घंटों बाद आएगा फेड र‍िजर्व का फैसला, ब्‍याज दर की कटौती को लेकर क्‍या है उम्‍मीद?

US Fed Meeting Outcome: अमेरिकी फेडरल रिजर्व (फेड) की दो दिन तक चलने वाली फेडरल ओपन मार्केट कमिटी (FOMC) मीटिंग 17 सितंबर 2025 को पूरी हो रही है. फेड ब्याज दर का फैसला दोपहर 2 बजे (भारतीय समयानुसार रात 11:30 बजे) घोषित करेगा. इसके बाद चेयरमैन जेरोम पॉवेल की प्रेस कांफ्रेंस रात 12 बजे (भारतीय समयानुसार) शुरू होगी. निवेशक ब्याज दर कटौती के संकेतों पर नजर रखे हुए हैं. बाजार को उम्मीद है कि इस बार फेड ब्‍याज दर में कम से कम 25 बेसिस प्‍वाइंट की कटौती करेगा.

पांच बार से ब्‍याज दर 4.25%-4.50% के बीच बरकरार

अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने मुख्य ब्याज दर को पांच बार से 4.25%-4.50% के बीच बरकरार रखा है. यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पॉवेल पर ब्याज दर घटाने के दबाव के बावजूद लिया गया है. आज यद‍ि कटौती होती है तो यह प‍िछले नौ महीने में पहली कटौती होगी. फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल की लीडरश‍िप में पिछले साल दिसंबर 2024 तक तीन बार उधार लागत घटाई गई थी. उसके बाद ट्रंप की टैरिफ पॉल‍िसी के आर्थिक असर का आकलन करने के लिए आगे की कटौतियों पर रोक लगा दी गई.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: स‍ितंबर में ब्‍याज दर में कटौती कर सकता है फेड र‍िजर्व, ट्रंप के दबाव के बीच पॉवेल ने कही यह बात

ट्रंप ने की बड़ी कटौती को लेकर वकालत
ट्रंप ने प‍िछले द‍िनों ट्रुथ पर पोस्ट किया कि कोई महंगाई नहीं है! बहुत देर हो चुकी, अभी बड़ी कटौती करनी चाहिए. पॉवेल एक बड़ी आपदा हैं! लेकिन फेड की तरफ से अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की कोशिश की जा रही है. आज फेड से कटौती को लेकर काफी उम्‍मीदें हैं. लेकिन इकोनॉम‍िस्‍ट और इनवेस्‍ट अगले संकेतों पर ध्यान देंगे. वॉल स्ट्रीट ट्रेडर्स को सीएमई फेडवॉच के अनुसार इस साल तीन कटौतियां और अगले जून तक दो और कटौती की उम्मीद है.

सरकारी डेटा में काफी बदलाव क‍िया गया
जुलाई के आख‍िर में हुई पिछली मीटिंग में पॉवेल ने जॉब मार्केट को 'मजबूत' बताया था और ब्‍याज दर में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया था. उसके बाद सरकार ने नौकरी भर्ती में तेजी से मंदी की रिपोर्ट दी. सरकारी डेटा में काफी बदलाव क‍िया गया. जून में एम्‍पलायर की तरफ से 13,000 नौकरियां घटाईं और अगस्त में महज 22,000 नौकर‍ियां जुड़ीं. पॉवेल और अन्य फेड अधिकारियों ने पहले मजबूत जॉब मार्केट को दरें बदलाव करने का मुख्य कारण बताया था.

यह भी पढ़ें: इजरायल-ईरान जंग के बीच फेड र‍िजर्व ने ल‍िया बड़ा फैसला, चौंकते हुए ट्रंप ने कर दी आलोचना

लगातार महंगाई से ब्‍याज दर की कटौती होल्‍ड पर
लगातार ऊंची महंगाई दर फेड को ब्‍याज दर में कटौती से रोक सकती है. मीटिंग के बाद फेड अपनी तिमाही इकोनॉम‍िक प्रोजेक्शन जारी करेगा. कई इकोनॉम‍िस्‍ट का अनुमान है कि अधिकारी इस साल कुल तीन कटौतियां और अगले साल कम से कम दो की उम्मीद करेंगे. पांच कटौतियां फेड की मुख्य दर को 3% से थोड़ा ऊपर ले जाएंगी. कई इकोनॉम‍िस्‍ट का मानना है कि यह दर न तो इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगी और न ही धीमी करेगी. अगर अधिकारी चिंता करें कि इकोनॉमी मंदी में जा रही है तो वे दरें तेजी से घटा सकते हैं. लेकिन अभी अधिकांश इकोनॉमी तेज कटौतियों को जरूरी नहीं मानते.

यह मीटिंग राजनीतिक रूप से संवेदनशील है, क्योंकि ट्रंप की टैरिफ पॉल‍िसी से महंगाई बढ़ रही है. फेड को जॉब के मौकों और महंगाई पर लगाम लगाने के बीच बैलेंस बनाना होगा. बाजार में डाउ जोन्‍स 300 पॉइंट्स ऊपर है लेकिन नैस्डैक में एनवीडिया की गिरावट से सतर्कता है. भारतीय निवेशकों के लिए यह अहम फैसला होगा, फेड का फैसला ग्‍लोबल मार्केट, रुपये और सोने की कीमत को प्रभावित करेगा. कम दरें सोने के लिए पॉज‍िट‍िव हैं. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

US Fed Meeting

Trending news

पहले पीट-पीटकर की हत्या, फिर आंख निकालकर गोटियां खेलने लगा बेरहम 'कातिल'
Mumbai News
पहले पीट-पीटकर की हत्या, फिर आंख निकालकर गोटियां खेलने लगा बेरहम 'कातिल'
1600 करोड़ की राहत 'घोर अन्याय', पंजाब बाढ़ पर राहुल गांधी ने PM मोदी को लिखा खत
Rahul Gandhi
1600 करोड़ की राहत 'घोर अन्याय', पंजाब बाढ़ पर राहुल गांधी ने PM मोदी को लिखा खत
1947 से पहले ही हो गया था भारत का बंटवारा, ये सच्चाई क्या आपको पता है?
partition of India
1947 से पहले ही हो गया था भारत का बंटवारा, ये सच्चाई क्या आपको पता है?
पंजाब सरकार किसानों को मुआवजा दे सकती है, तो BJP की हरियाणा सरकार क्यों नहीं?
haryana
पंजाब सरकार किसानों को मुआवजा दे सकती है, तो BJP की हरियाणा सरकार क्यों नहीं?
हम अल्लाह से दूर हैं और नमाज नहीं पढ़ते...'सेब पर सियासत', क्या बोले फारुक अब्दुल्ला
Farooq Abdullah
हम अल्लाह से दूर हैं और नमाज नहीं पढ़ते...'सेब पर सियासत', क्या बोले फारुक अब्दुल्ला
अब नहीं होगी बरसात, इस दिन विदा हो जाएगा मॉनसून, पड़ेगी सड़ी गर्मी! जानें मौसम अपडेट
weather update
अब नहीं होगी बरसात, इस दिन विदा हो जाएगा मॉनसून, पड़ेगी सड़ी गर्मी! जानें मौसम अपडेट
बांग्लादेश से 8 ट्रकों में भरकर आई 'समुद्र की रानी', अंग्रेज-मुगल भी थे इसके दिवाने
Hilsa fish
बांग्लादेश से 8 ट्रकों में भरकर आई 'समुद्र की रानी', अंग्रेज-मुगल भी थे इसके दिवाने
सैलाब पीड़ितों के लिए सरकार का बड़ा कदम, दुनियाभर के पंजाबियों से की योगदान की मांग
Punjab Flood
सैलाब पीड़ितों के लिए सरकार का बड़ा कदम, दुनियाभर के पंजाबियों से की योगदान की मांग
अब EVM में लगेगी उम्मीदवारों की कलर फोटो, EC ने बदल दी गाइडलाइन, कब होगी शुरुआत?
election commission new guidelines
अब EVM में लगेगी उम्मीदवारों की कलर फोटो, EC ने बदल दी गाइडलाइन, कब होगी शुरुआत?
बैंक से 1 करोड़ नकद, 20kg सोना लूटकर भागे डकैत, लोगों के अकाउंट पर क्या होगा असर?
Vijayapura
बैंक से 1 करोड़ नकद, 20kg सोना लूटकर भागे डकैत, लोगों के अकाउंट पर क्या होगा असर?
;