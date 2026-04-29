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Hindi NewsबिजनेसUS Fed की मीट‍िंग आज, फेड चेयरमैन के ऐलान पर ट‍िकी न‍िगाहें, ब्‍याज दर घटेंगी या नहीं?

US Fed की मीट‍िंग आज, फेड चेयरमैन के ऐलान पर ट‍िकी न‍िगाहें, ब्‍याज दर घटेंगी या नहीं?

Jerome Powell Speech: फेडरल र‍िजर्व की तरफ से आज होने वाली मीट‍िंग में ब्‍यााज दर को लेकर ऐलान क‍िया जाना है. भारतीय समयानुसार रात 11:30 बजे आधिकारिक घोषणा होने के बाद जेरोम पॉवेल रात 12 बजे प्रेस कांफ्रेंस करेंगे.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 29, 2026, 04:12 PM IST
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US Fed Meeting: अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल र‍िजर्व (US Fed) की दो दिवसीय नीत‍िगत बैठक 29 अप्रैल 2026 को खत्‍म हो रही है. बाजार को फेड की तरफ से ल‍िये जाने वाले फैसले का बेसब्री से इंतजार है. जानकारों की तरफ से अनुमान जताया गया क‍ि फेड की तरफ से ब्‍याज दर में क‍िसी प्रकार का बदलाव नहीं क‍िया जाएगा और ये मौजूदा लेवल पर ही बनी रहेंगी. फेड की मीट‍िंग में चल रहे फैसले पर आधिकारिक घोषणा भारतीय समयानुसार रात 11:30 बजे क‍िया जाएगा. इसके बाद फेड चीफ जेरोम पॉवेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस रात 12 बजे होगी. जेरोम पॉवेल की यह फेड चेयर के रूप में आखिरी FOMC मीटिंग और भाषण माना जा रहा है. पॉवेल का कार्यकाल 15 मई 2026 को पूरा हो रहा है.

ब्याज दर को लेकर क्‍या है उम्मीद?

मौजूदा समय में Fed की ब्याज दर 3.50% से 3.75% के बीच है. बाजार को इस बैठक में क‍िसी भी प्रकार की कटौती या बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है. ज्‍यादा संभावना यही जताई जा रही है क‍ि ब्‍याजदर पुराने लेवल पर बरकरार रहेगी. यूएस और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के कारण अन‍िश्‍च‍ितता बढ़ी हुई है और इससे महंगाई दर (inflation) पर दबाव है. इसलिए फेड ने सतर्क रुख अपनाया हुआ है.

पॉवेल के भाषण पर नजर

ब्‍याज दर में बदलाव की उम्मीद कम ही है, इसलिए निवेशक जेरोम पॉवेल के भाषण, उनकी टोन और बयान पर गौर करेंगे. क्या Fed 2026 में आने वाले समय में ब्‍याज दर घटा सकता है? इस पर क‍िसी तरह का साफ संकेत मिल सकता है. कुछ जानकारों का कहना है कि इस साल महज एक छोटी कटौती (25 basis points) Q3 या Q4 में हो सकती है, लेकिन अभी स्थिति अन‍िश्‍च‍ित है.

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भारतीय निवेशकों के लिए क्‍यों जरूरी?

Fed की पॉल‍िसी का असर भारतीय शेयर बाजार (Sensex-Nifty), रुपये की वैल्यू और विदेशी निवेश (FII) पर पड़ता है. अगर पॉवेल का रुख सख्त रहा तो ग्लोबल मार्केट में अस्थिरता बढ़ सकती है. घरेलू निवेशक म्यूचुअल फंड, SIP, स्टॉक और गोल्ड जैसी संपत्‍त‍ियों पर इसका प्रभाव देख रहे हैं.

जानकारों का मानना है कि मौजूदा ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल टेंशन और महंगाई के कारण Fed को सतर्क रहना पड़ रहा है. नई Fed चेयर के आने से पहले भी पॉल‍िसी में कुछ अन‍िश्‍च‍ितता बनी हुई है. यह मीट‍िंग ग्‍लोबल इकोनॉमी की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगी.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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