अमेरिका में आज फेड के 'फैसले की रात', सुबह भारत पर दिखेगा असर, ₹, तेल, सोना, शेयर से लेकर आपकी EMI पर डालेगा असर

US Fed Reserve: ईरान युद्ध की वजह से बढ़ती महंगाई और मंदी के कगार पर खड़े अमेरिका के लिए आज बड़ा दिन है. आज जब भारत में रात होगी, आप सो रहे होंगे, आपके पैसे, शेयर बाजार, सोना, चांदी, रुपये से जुड़ा एक बड़ा फैसला अमेरिका में लिया जा रहा होगा. 16 सितंबर 2026 को रात करीब 11.30 बजे (भारतीय समयानुसार) अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दर को लेकर बड़ा फैसला करेगा. ब्याज दर अमेरिका में बदलेगी, लेकिन असर भारत पर होगा.
अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व 16 सितंबर 2026 को ब्याज दर पर बड़ा फैसला लेने वाला है. बाजार को केवल इसका इंतजार नहीं है कि फेड ब्याज दर बढ़ाएगा या नहीं. दरअसल असली खेल उसके अगले कदम के संकेत में छिपा होगा. अमेरिका में आज रात होने वाले फैसले का असर सुबह भारत पर भी दिखेगा. खाड़ी युद्ध और तेल के बढ़े दाम की वजह से अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है. रिटेल महंगाई 3.4 % पर है, जबकि फेडरल ने लक्ष्य 2% का रखा था. बढ़ती महंगाई फेडरल रिजर्व के लिए चुनौती बना हुआ है.
फेड चेयर केविन वार्श अपनी सख्त नीतियों के लिए मशहूर हैं. जिस तरह से अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है, उसके बाद ब्याज दर में 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी की आशंका तेज है. फेड मौजूदा ब्याज दर 3.50% से 3.75% के दायरे बढ़ाकर उसे 4% पर पहुंचा सकता है. फेड अगर रेट बढ़ाता है, तो अमेरिका में लोन महंगे हो जाएंगे. बात सिर्फ अमेरिका तक ही नहीं रूकेगी, असर दुनियाभर में होगा. भारत भी इसके अछूता नहीं रहने वाला है.
फेडरल रिजर्व अगर ब्याज दर में बढ़ोतरी करता है, तो भारत में भी लोन महंगा होने का दबाव बढ़ सकता है. सोने-चांदी पर असर दिखेगा, शेयर बाजार में भूचाल आ सकता है. रुपये, विदेशी निवेश, सरकारी बॉन्ड यील्ड, कच्चे तेल की लागत और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगली मौद्रिक समीक्षा बैठक पर असर दिखेगा.
अमेरिकी फेडरल रिजर्व के रेट हाइक से आने वाले दिनों में आपके लोन लोन, कार लोन की EMI बढ़ सकती है. हालांकि RBI की पॉलिसी पर इसका सीधा असर नहीं पड़ता है, लेकिन वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और मुद्रास्फीति के जरिए अप्रत्यक्ष तौर पर ये रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीतियों को प्रभावित करता है. दरअसल अमेरिका जैसे ही ब्याज दर बढ़ाता है, विदेशी निवेशक अधिक रिटर्न की तलाश में भारतीय बाजारों से पैसा निकालने लगते हैं, जिससे शेयर बाजार में भारी गिरावट आने लगती है, बिकवाली हावी हो जाती है. विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकालकर अमेरिकी बाजारों में निवेश करने लगते हैं. इसका असर भारतीय करेंसी पर भी पड़ता है. भारत से डॉलर बाहर जाने और मांग बढ़ने से अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपया कमजोर पड़ने लगता है.
रुपया कमजोर होने का मतलब है, भारत का आयात बिल बढ़ना. कच्चे तेल और विदेशी आयात के लिए भारत को अधिक डॉलर खर्च करने पड़ते हैं. जिसका असर भारतीय खजाने पर पड़ता है. कच्चे तेल समेत आयात महंगा होने से देश में महंगाई बढ़ने लगती है, तेल के दाम बढ़ने से चीजों के दाम बढ़ते हैं और खुदरा महंगाई दर ऊपर जाने लगती है. ऐसे में RBI को महंगाई को काबू में रखने के लिए मजबूरन ब्याज दर यानी रेपो रेट में बढ़ोतरी करनी पड़ती है. वर्तमान में रेपो रेट 5.25% है, लेकिन अगर अमेरिका में फेडरल रिजर्व ने ब्याज बढ़ाया, तो भारत में रिजर्व बैंक पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का दबाव बढ़ेगा.
अमेरिका में अगर ब्याज दर बढ़ती है, तो सोने पर निगेटिव असर होगा. चूंकि सोना कोई ब्याज नहीं देता है, ऐसे में निवेशक सोने से पैसा निकालकर अमेरिकी बॉन्ड में ज्यादा ब्याज या रिटर्न पाने के लिए लगाने लगते हैं. सोने की मांग में कमी आने से कीमतों में दबाव आ सकता है,हालांकि भारतीय बाजार में सोना अलग चाल चलता है. अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने से डॉलर मजबूत होता है, रुपये में गिरावट आती है. विदेशों से सोने का आयात महंगा हो जाता है. वहीं शेयर बाजार के गिरने से निवेशक सेफ हेवन के तौर पर सोने में निवेश बढ़ाने लगते हैं, जिससे मांग बढ़ती है और कीमतों में तेजी लौट सकती है.
आज मीटिंग में फेडरल रिजर्व की बैठक में ब्याज दर में 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन निवेशकों की नजर फेडरल चीफ के स्पीच पर होगी. फेड चेयर केविन वार्श अक्टूबर और दिसंबर में होने वाली बैठक को लेकर क्या संकेत देते हैं, उसपर सबकी नजर होगी. वहीं महंगाई और कच्चे तेल के बारे में वो क्या संकेत देते हैं, ये गुरुवार को बाजार की चाल तय करेगा.