US Federal Reserve Rate Cut: अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से अमेर‍िकी जनता को राहत देते हुए बुधवार को प्रमुख ब्याज दरों में 25 बेस‍िस प्‍वाइंट (0.25%) की कटौती की गई. इस बदलाव के बाद फेडरल फंड्स रेट ग‍िरकर 3.75% से 4.00% के दायरे में आ गया. फेडरल र‍िजर्व की तरफ से की गई यह लगातार दूसरी कटौती है. इसे जॉब मार्केट की चिंताओं को कम करने के लिए क‍िया गया है. फेड र‍िजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल की अध्‍यक्षता वाली फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) ने कहा कि फाइनेंश‍ियल आउटलुक में अनिश्चितता बनी हुई है. केंद्रीय बैंक का टारगेट रोजगार बढ़ाना और महंगाई को कम करके 2% पर लाना है. लेकिन सरकारी शटडाउन से डेटा की कमी ने फैसले को मुश्किल बना दिया.

ज्‍यादा से ज्‍यादा रोजगार और 2% महंगाई का टारगेट

FOMC की तरफ से द‍िये गए बयान के अनुसार फाइनेंश‍ियल एक्‍ट‍िव‍िटी धीरे-धीरे बढ़ रही हैं. इस साल नौकरी में बढ़ोतरी धीमी हुई है और बेरोजगारी दर थोड़ी ऊपर गई लेक‍िन अगस्त के महीने तक कमी रही. महंगाई साल की शुरुआत से बढ़ी और अभी भी थोड़ी ऊंची बनी हुई है. कमेटी की तरफ से कहा गया क‍ि आने वाले डेटा, बदलते स‍िनेर‍ियो और र‍िस्‍क मैनेजमेंट को ध्यान से देखेंगे. हम 1 दिसंबर को सिक्योरिटीज होल्डिंग्स कम करने का फैसला समाप्त करेंगे. फेडरल रिजर्व ज्‍यादा से ज्‍यादा रोजगार और 2% महंगाई के टारगेट पर फोक्‍सड है.

ब्‍याज दर की कटौती को कमेटी के 10 मेंबर ने सपोर्ट क‍िया

ब्‍याज दर में कटौती को लेकर कमेटी के 10 मेंबर ने सपोर्ट क‍िया. लेकिन इस पर दो ने असहमति जताई. फेड गवर्नर स्टीफन मिरान ने 50 बेस‍िस प्‍वाइंट की बड़ी कटौती की मांग की, जबकि कंसास सिटी फेड प्रेसिडेंट जेफ श्मिड ने कोई बदलाव नहीं चाहा. जानकारों ने 25 बेस‍िस प्‍वाइंट की कटौती को लेकर भविष्यवाणी की थी. साल 2023-2024 में फेड ने 40 साल की सबसे तेज महंगाई से निपटने के लिए दरों को 5.3% तक बढ़ाया था. ब्‍याज दर में कटौती के बाद से उधार के खर्च जैसे होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड और ब‍िजनेस लोन सस्ते होंगे.

ट्रंप की टैरिफ पॉल‍िसी इकोनॉमी पर असर डाल रही

अमेर‍िकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉल‍िसी इकोनॉमी पर असर डाल रही हैं. चीन, ब्राजील आदि पर नए टैरिफ से कीमतें बढ़ सकती हैं. लेकिन फेड अधिकार‍ियों का मानना है क‍ि यह सब अस्थायी होगा. कंपनियां लागत कस्‍टमर पर डालने से हिचक रही हैं. सितंबर में CPI 3% पर पहुंच गया जो अपेक्षा से काफी कम था. लेकिन चौथी तिमाही में टैरिफ से महंगाई बढ़ने की आशंका है. ट्रंप ने साउथ कोरिया में APEC समिट पर पॉवेल को 'जेरोम ‘टू लेट’ पॉवेल' कहकर निशाना बनाया. उन्होंने कहा, 'फेड तीन साल बाद की महंगाई से डरकर दरें न बढ़ाए.'