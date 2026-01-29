US Economic Outlook: दिसंबर में हुई फेड मीटिंग में ब्याज दर पर कटौती किये जाने के बाद फेड ने इस बार ब्याज दर को पुराने लेवल पर ही बरकरार रखा है. फेड चीफ जेरोम पॉवेल ने इस बार ब्याज दर को 3.5% से 3.75% के बीच ही रखा है.
US Federal Reserve: अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Fed) की तरफ से बुधवार को अपनी प्रमुख ब्याज दर को पुराने लेवल पर ही बरकरार रखा गया. फेड चीफ जेरोम पॉवेल की तरफ से इसे 3.5% से 3.75% के बीच ही रखा गया. पिछले साल तीन बार कटौती के बाद यह पहला मौका है जब फेड की तरफ से दर घटाने पर रोक लगाई गई है. फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिसंबर की मीटिंग के बाद इकोनॉमी का आउटलुक 'बेहतर' हो गया है, इससे आने वाले समय में रोजगार बढ़ेगा. फेड के बयान में कहा गया कि जॉब मार्केट में स्थिरता के संकेत मिल रहे हैं.
महंगाई दर अभी भी 2 फीसदी के टारगेट से ऊपर
अमेरिकी इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है. जुलाई-सितंबर क्वार्टर में ग्रोथ 4.4% रही और बेरोजगारी दर स्थिर दिख रही है. पॉवेल ने कहा, इकोनॉमी ने एक बार फिर हमें अपनी ताकत से हैरान किया है. सर्वे में लोग निराश दिखते हैं लेकिन कस्टमर के बीच खर्च अच्छा है. हालांकि, महंगाई दर अभी भी 2 फीसदी के टारगेट से ऊपर 2.8% पर है. इसलिए फेड की तरफ से जल्दबाजी में दर घटाने का इरादा नहीं है. अधिकारियों को इस साल और कटौती किये जाने की उम्मीद है, लेकिन इसके लिए इन्फ्लेशन कम होने के ठोस सबूत चाहिए.
टैरिफ का असर मिड ईयर में दिखाई देगा
ट्रंप प्रशासन की तरफ से फेड पर लगातार दवाब बनाया जा रहा है कि ब्याज दर को तेजी से घटाया जाए. ट्रंप ने पिछले दिनों पॉवेल की आलोचना की है. गवर्नर स्टीफन मिरान और क्रिस्टोफर वॉलर ने फैसले का विरोध करते हुए कटौती की मांग की. पॉवेल ने ट्रंप के टैरिफ का जिक्र करते हुए कहा इससे फर्नीचर, इंस्ट्रूमेंट और खिलौने जैसी चीजें महंगी हो रही हैं. उन्होंने बताया टैरिफ का इन्फ्लेशन पर होने वाला असर इस साल मिड-ईयर में अपने चरम पर रहेगा, उसके बाद इसमें गिरावट आएगी. लेकिन इसके लिए शर्त यह कि अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से नए टैरिफ का ऐलान नहीं किया जाएं.
पॉवेल ने अपने उत्तराधिकारी को दी सलाह
पॉवेल की तरफ से फेड की स्वतंत्रता पर जोर देते हुए कहा गया कि वे और उनके साथी 'मजबूती से प्रतिबद्ध' हैं. ट्रंप की तरफ से पॉवेल को हटाने की कोशिश की गई और उनका टर्म मई में खत्म हो रहा है. पॉवेल की तरफ से अपने उत्तराधिकारी को सलाह देते हुए कहा गया 'चुनावी राजनीति में मत पड़ना.' उन्होंने सुप्रीम कोर्ट केस (फेड गवर्नर लिसा कुक को हटाने की कोशिश) को फेड के इतिहास का सबसे अहम कानूनी मामला बताया और सुनवाई में शामिल होने का बचाव किया.
2026 में दो बार ब्याज दर कटौती की उम्मीद
वॉल स्ट्रीट की तरफ से अनुमान जताया गया कि फेड की तरफ से जून या उसके बाद ब्याज दर में कटौती की जा सकती है. इस साल दो बार कटौती की उम्मीद है. लेकिन फिलहाल किसी तरह की कटौती नहीं की जा रही. इकोनॉमी मजबूत है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाया जाना जरूरी है. इस फैसले से ग्लोबल मार्केट, खासकर भारत जैसे उभरते बाजार पर असर पड़ेगा. डॉलर में मजबूती बने रहने से रुपये पर दबाव बढ़ेगा.