US Federal Reserve: अमेरिकी फेडरल रिजर्व (Fed) की तरफ से दो दिवसीय बैठक के बाद ब्याज दर में 25 बेसिस प्‍वाइंट की कटौती कर दी गई. अब फेड की ब्‍याज दर घटकर 3.5% से 3.75% के बीच हो गई. यह तीन साल का सबसे निचला स्तर बताया जा रहा है. फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने इसे 'करीबी फैसला' बताया क्‍योंक‍ि कमेटी में इस पर गहरे मतभेद थे. यह साल 2025 में की गई लगातार तीसरी कटौती है. फेड की तरफ से यह कटौती जॉब मार्केट को सपोर्ट करने के लिए की गई है. लेकिन अमेर‍िका में महंगाई दर अभी भी हाई लेवल पर बनी हुई है.

तीन सदस्‍यों ने व‍िरोध क‍िया

एफओएमसी (FOMC) ने 9-3 वोट से 25 बेसिस प्‍वाइंट की कटौती की है. तीन सदस्‍यों की तरफ से इसका व‍िरोध क‍िया गया, दो ने क‍िसी तरह की कटौती नहीं चाही, जबकि एक ने 50 बेसिस प्‍वाइंट की कटौती की मांग की. पॉवेल ने मीड‍िया से बातचीत में कहा, यह करीब-करीब फैसला था. हमने तीन बार कटौती की है, अब आगे डेटा पर नजर डालेंगे.

अमेर‍िका की इकोनॉम‍िक कंडीशन क्‍या?

अमेरिकी इकोनॉमी मीड‍ियम स्‍पीड से बढ़ रही है लेकिन नौकर‍ियां कम हो रही हैं और बेरोजगारी बढ़कर 4.4% के आसपास पहुंच गई है. महंगाई पहले के मुकाबले ऊपर गई है, यह अभी भी 2% के टारगेट से ऊपर है. सरकार के शटडाउन के कारण अक्टूबर-नवंबर के आंकड़े देर से आए, ज‍िससे फैसला लेना मुश्किल हो गया.

ट्रंप के टैरिफ का असर

अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ (इम्‍पोर्ट फी) से सप्लाई चेन पर असर पड़ रहा है, जिससे महंगाई बढ़ने का खतरा है. पॉवेल ने कहा कि टैरिफ से महंगाई में 'एक बार का बढ़ाव' हुआ है, लेकिन यह अस्थायी हो सकता है. इससे फेड को सतर्क रहने की जरूरत है. ट्रंप की तरफ से फैसले पर नाराजगी जताई गई और इसे 'बहुत छोटी कटौती' बताया है.

भारतीय शेयर बाजार पर क्‍या असर होगा?

फेड ने 2026 में एक और कटौती का संकेत दिया है. महंगाई दर और ट्रंप के टैरिफ से सतर्कता बरती है. इससे भारतीय शेयर बाजार पर म‍िला-जुला लेक‍िन कुल म‍िलाकर पॉज‍िट‍िव असर देखने को मिल सकता है. आज यानी 11 दिसंबर को बाजार में मजबूत शुरुआत हो सकती है. फेड के फैसले के बाद गिफ्ट निफ्टी 25,966 पर ट्रेड कर रहा था, जो पिछले बंद से 130-131 प्‍वाइंट ऊपर है. सेंसेक्स और निफ्टी आज तेजी के साथ खुल सकते हैं.