Advertisement
trendingNow13036723
Hindi Newsबिजनेसफेड ने तीसरी बार की ब्याज में कटौती, घटकर क्‍या हो गई दर? भारतीय शेयर बाजार पर क्‍या असर होगा

फेड ने तीसरी बार की ब्याज में कटौती, घटकर क्‍या हो गई दर? भारतीय शेयर बाजार पर क्‍या असर होगा

Fed Interest Rate: फेड र‍िजर्व की तरफ से ब्‍याज दर में 25 बेस‍िस प्‍वाइंट की कटौती की गई है, ज‍िसके बाद यह घटकर 3.5% से 3.75% के बीच पहुंच गई है. फेड चेयरमैन की तरफ से इशारा द‍िया गया क‍ि केंद्रीय बैंक साल 2026 में एक और कटौती करने की तैयारी कर रहा है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 11, 2025, 08:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फेड ने तीसरी बार की ब्याज में कटौती, घटकर क्‍या हो गई दर? भारतीय शेयर बाजार पर क्‍या असर होगा

US Federal Reserve: अमेरिकी फेडरल रिजर्व (Fed) की तरफ से दो दिवसीय बैठक के बाद ब्याज दर में 25 बेसिस प्‍वाइंट की कटौती कर दी गई. अब फेड की ब्‍याज दर घटकर 3.5% से 3.75% के बीच हो गई. यह तीन साल का सबसे निचला स्तर बताया जा रहा है. फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने इसे 'करीबी फैसला' बताया क्‍योंक‍ि कमेटी में इस पर गहरे मतभेद थे. यह साल 2025 में की गई लगातार तीसरी कटौती है. फेड की तरफ से यह कटौती जॉब मार्केट को सपोर्ट करने के लिए की गई है. लेकिन अमेर‍िका में महंगाई दर अभी भी हाई लेवल पर बनी हुई है.

तीन सदस्‍यों ने व‍िरोध क‍िया

एफओएमसी (FOMC) ने 9-3 वोट से 25 बेसिस प्‍वाइंट की कटौती की है. तीन सदस्‍यों की तरफ से इसका व‍िरोध क‍िया गया, दो ने क‍िसी तरह की कटौती नहीं चाही, जबकि एक ने 50 बेसिस प्‍वाइंट की कटौती की मांग की. पॉवेल ने मीड‍िया से बातचीत में कहा, यह करीब-करीब फैसला था. हमने तीन बार कटौती की है, अब आगे डेटा पर नजर डालेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

अमेर‍िका की इकोनॉम‍िक कंडीशन क्‍या?
अमेरिकी इकोनॉमी मीड‍ियम स्‍पीड से बढ़ रही है लेकिन नौकर‍ियां कम हो रही हैं और बेरोजगारी बढ़कर 4.4% के आसपास पहुंच गई है. महंगाई पहले के मुकाबले ऊपर गई है, यह अभी भी 2% के टारगेट से ऊपर है. सरकार के शटडाउन के कारण अक्टूबर-नवंबर के आंकड़े देर से आए, ज‍िससे फैसला लेना मुश्किल हो गया.

ट्रंप के टैरिफ का असर
अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ (इम्‍पोर्ट फी) से सप्लाई चेन पर असर पड़ रहा है, जिससे महंगाई बढ़ने का खतरा है. पॉवेल ने कहा कि टैरिफ से महंगाई में 'एक बार का बढ़ाव' हुआ है, लेकिन यह अस्थायी हो सकता है. इससे फेड को सतर्क रहने की जरूरत है. ट्रंप की तरफ से फैसले पर नाराजगी जताई गई और इसे 'बहुत छोटी कटौती' बताया है.

भारतीय शेयर बाजार पर क्‍या असर होगा?
फेड ने 2026 में एक और कटौती का संकेत दिया है. महंगाई दर और ट्रंप के टैरिफ से सतर्कता बरती है. इससे भारतीय शेयर बाजार पर म‍िला-जुला लेक‍िन कुल म‍िलाकर पॉज‍िट‍िव असर देखने को मिल सकता है. आज यानी 11 दिसंबर को बाजार में मजबूत शुरुआत हो सकती है. फेड के फैसले के बाद गिफ्ट निफ्टी 25,966 पर ट्रेड कर रहा था, जो पिछले बंद से 130-131 प्‍वाइंट ऊपर है. सेंसेक्स और निफ्टी आज तेजी के साथ खुल सकते हैं.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Donald TrumpUS Fed

Trending news

शाह vs राहुल डिबेट के बीच कांग्रेस के भीतर उठा सवाल, 'गलत हाथों में है पार्टी'
rahul gandhi news
शाह vs राहुल डिबेट के बीच कांग्रेस के भीतर उठा सवाल, 'गलत हाथों में है पार्टी'
ठंड के साथ अब बारिश का डबल डोज, मौसम विभाग का अलर्ट; यहां शीतलहर पहुंचाएगी नुकसान
Weather
ठंड के साथ अब बारिश का डबल डोज, मौसम विभाग का अलर्ट; यहां शीतलहर पहुंचाएगी नुकसान
शाहजहां के खिलाफ जो बोलेगा, ट्रक से कुचला जाएगा! गवाह भोला के बेटे की हुई हत्या
DNA
शाहजहां के खिलाफ जो बोलेगा, ट्रक से कुचला जाएगा! गवाह भोला के बेटे की हुई हत्या
'शानदार भाषण, विपक्ष का झूठ बेनकाब किया', शाह के भाषण पर पीएम मोदी ने थपथपाई पीठ
PM Modi
'शानदार भाषण, विपक्ष का झूठ बेनकाब किया', शाह के भाषण पर पीएम मोदी ने थपथपाई पीठ
संसद में बवाल के बाद देर शाम शरद पवार के घर जमी 'महफिल', BJP के कुछ सांसद भी पहुंचे
sharad pawar
संसद में बवाल के बाद देर शाम शरद पवार के घर जमी 'महफिल', BJP के कुछ सांसद भी पहुंचे
पहाड़ों पर कुदरत की 'इमरजेंसी', बर्फ देखने के लिए तरसे लोग, क्यों मचा है हाहाकार?
no snow
पहाड़ों पर कुदरत की 'इमरजेंसी', बर्फ देखने के लिए तरसे लोग, क्यों मचा है हाहाकार?
अचानक PM दफ्तर में बजी घंटी, दूसरी तरफ थे नेतन्याहू, बात सुनकर क्या बोले मोदी?
Gaza peace plan
अचानक PM दफ्तर में बजी घंटी, दूसरी तरफ थे नेतन्याहू, बात सुनकर क्या बोले मोदी?
पंजाब में हजारों युवाओं को मिलेगा राज, जापान-दक्षिण कोरिया से आएगा निवेश- सीएम मान
Punjab news in hindi
पंजाब में हजारों युवाओं को मिलेगा राज, जापान-दक्षिण कोरिया से आएगा निवेश- सीएम मान
राहुल गांधी के सभी बम अमित शाह ने किए 'डिफ्यूज', संसद में हर आरोप का दिया जवाब!
Parliament Winter Session 2025
राहुल गांधी के सभी बम अमित शाह ने किए 'डिफ्यूज', संसद में हर आरोप का दिया जवाब!
Detect-Delete-Deport...सिर्फ तीन शब्दों में शाह ने संसद में समझाया SIR का मतलब
amit shah
Detect-Delete-Deport...सिर्फ तीन शब्दों में शाह ने संसद में समझाया SIR का मतलब