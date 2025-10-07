ट्रंप की धौंस भी बेअसर, टैरिफ धमकी के बावजूद भारत आ रही अमेरिका की बड़ी दवा कंपनी, लगाएगी ₹8800 करोड़ का दांव

US Pharma Company: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मेड इन अमेरिका, अमेरिका फर्स्ट की नीतियों पर काम कर रहे हैं. अमेरिका में प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने टैरिफ का चाबुक चलाया है. टैरिफ के जरिए वो लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रहे हैं. सिर्फ टैरिफ ही नहीं उन्होंने कभी वीजा के जरिए तो कभी अपनी ही कंपनियों पर टैक्स लगाने की धमकी देकर अमेरिका में उत्पादन को बल देने की बात कही. भारत में अपना कारोबार बढ़ा रही आईफोन मैन्युफैक्चर कंपनी Apple को तो उन्होंने खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर वो भारत में अपना प्रोडक्शन जारी रखती है तो उसे भारी टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है. एक तरफ ट्रंप की धमकियां है तो वहीं दूसरी ओर अमेरिकी कंपनियां भारत से अपना मोह भंग नहीं कर पा रही है. डोनाल्ड ट्रंप की तमाम धमकियों के बावजूद ऐपल ने भारत में अपना प्रोडक्सन बंद नहीं किया. अब एक और बड़ी अमेरिकी ट्रंप के की खिलाफत करते हुए भारत में बड़ा निवेश करने जा रही है. ट्रंप बाज नहीं आने वाले, फोड़ा एक और टैरिफ बम...अब 25% का लगाया टैक्स, दोस्त एलन मस्क की करा दी चांदी

भारत में 8800 करोड़ लगाएगी अमेरिकी कंपनी

दुनियाभर में अपनी दवाओं के लिए मशहूर अमेरिकी दवा कंपनी एली लिली (Eli Lilly) भारत में अपना प्रोडक्शन बढ़ाने जा रही है. भारत में अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कंपनी 1 बिलियन डॉलर यानी लगभग 8880 करोड़ रुपये का भारी भरकम निवेश करेगी. भारत केवल उनके लिए बड़ा उपभोक्ता बाजार ही नहीं बल्कि सस्ते मैन्युफैक्चरिंग का विकल्प भी है. भारत में उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनूकुल वातावरण है, सस्ते लेबर, सरकार की नीतियां और खपत के लिए बड़ा बाजार है. ऐसे में बड़ी कंपनियां भारत का मोहभंग नहीं कर पा रही हैं.

क्या करती है एली लिली

Eli Lilly अमेरिका की सबसे पुरानी फार्मा कंपनियों में से एक है. 140 साल पुरानी दवा कंपनी मोटापे, डायबिटीज, अल्जाइमर, कैंसर और ऑटोइम्यून बीमारियों की दवाईयां बनाती है. 47000 कर्मचारियों वाली इस कंपनी के पास दुनियाभर का बाजार है. करीब 7000000 करोड़ रुपए के मार्केटकैप वाली कंपनी 125 देशों में दवा का कारोबार करती है. भारत के दृष्टिकोण से देखें तो इसी साल कंपनी ने मोटापे की दवा मोंजारो (Mounjaro) को लॉन्च किया है. भारत में आते लही ये दवा छा गई. भारत कंपनी के लिए बड़ा बाजार है. कंपनी ने हैदराबाद में नया यूनिट बनाने का फैसला किया है. वो ऐसे वक्त में भारत आ रही है, जब ट्रंप ने विदेशी फार्मा कंपनियों के दवा आयात पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है.