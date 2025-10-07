Advertisement
trendingNow12951537
Hindi Newsबिजनेस

ट्रंप की धौंस भी बेअसर, टैरिफ धमकी के बावजूद भारत आ रही अमेरिका की बड़ी दवा कंपनी, लगाएगी ₹8800 करोड़ का दांव

US Pharma Company: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मेड इन अमेरिका, अमेरिका फर्स्ट की नीतियों पर काम कर रहे हैं. अमेरिका में प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने टैरिफ का चाबुक चलाया है. टैरिफ के जरिए वो लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रहे हैं.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 07, 2025, 03:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रंप की धौंस भी बेअसर, टैरिफ धमकी के बावजूद भारत आ रही अमेरिका की बड़ी दवा कंपनी, लगाएगी ₹8800 करोड़ का दांव

US Pharma Company: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मेड इन अमेरिका, अमेरिका फर्स्ट की नीतियों पर काम कर रहे हैं. अमेरिका में प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने टैरिफ का चाबुक चलाया है. टैरिफ के जरिए वो लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रहे हैं. सिर्फ टैरिफ ही नहीं उन्होंने कभी वीजा के जरिए तो कभी अपनी ही कंपनियों पर टैक्स लगाने की धमकी देकर अमेरिका में उत्पादन को बल देने की बात कही. भारत में अपना कारोबार बढ़ा रही आईफोन मैन्युफैक्चर कंपनी Apple को तो उन्होंने खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर वो भारत में अपना प्रोडक्शन जारी रखती है तो उसे भारी टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है. एक तरफ ट्रंप की धमकियां है तो वहीं दूसरी ओर अमेरिकी कंपनियां भारत से अपना मोह भंग नहीं कर पा रही है. डोनाल्ड ट्रंप की तमाम धमकियों के बावजूद ऐपल ने भारत में अपना प्रोडक्सन बंद नहीं किया. अब एक और बड़ी अमेरिकी ट्रंप के की खिलाफत करते हुए भारत में बड़ा निवेश करने जा रही है.  ट्रंप बाज नहीं आने वाले, फोड़ा एक और टैरिफ बम...अब 25% का लगाया टैक्स, दोस्त एलन मस्क की करा दी चांदी

 

भारत में 8800 करोड़ लगाएगी अमेरिकी कंपनी 

Add Zee News as a Preferred Source

दुनियाभर में अपनी दवाओं के लिए मशहूर अमेरिकी दवा कंपनी एली लिली (Eli Lilly) भारत में अपना प्रोडक्शन बढ़ाने जा रही है. भारत में अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कंपनी 1 बिलियन डॉलर यानी  लगभग 8880 करोड़ रुपये का भारी भरकम निवेश करेगी. भारत केवल उनके लिए बड़ा उपभोक्ता बाजार ही नहीं बल्कि सस्ते मैन्युफैक्चरिंग का विकल्प भी है. भारत में उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनूकुल वातावरण है, सस्ते लेबर, सरकार की नीतियां और खपत के लिए बड़ा बाजार है. ऐसे में बड़ी कंपनियां भारत का मोहभंग नहीं कर पा रही हैं.  

क्या करती है एली लिली  

Eli Lilly अमेरिका की सबसे पुरानी फार्मा कंपनियों में से एक है. 140 साल पुरानी दवा कंपनी मोटापे, डायबिटीज, अल्जाइमर, कैंसर और ऑटोइम्यून बीमारियों की दवाईयां बनाती है. 47000 कर्मचारियों वाली इस कंपनी के पास दुनियाभर का बाजार है. करीब 7000000 करोड़ रुपए के मार्केटकैप वाली कंपनी 125 देशों में दवा का कारोबार करती है. भारत के दृष्टिकोण से देखें तो इसी साल कंपनी ने मोटापे की दवा मोंजारो (Mounjaro) को लॉन्च किया है. भारत में आते लही ये दवा छा गई. भारत कंपनी के लिए बड़ा बाजार है. कंपनी ने हैदराबाद में नया यूनिट बनाने का फैसला किया है. वो ऐसे वक्त में भारत आ रही है, जब ट्रंप ने विदेशी फार्मा कंपनियों के दवा आयात पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Pharma

Trending news

'CJI पर जूता उछालना ब्राह्मणवादी मानसिकता' प्रियंका चतुर्वेदी से रहा नहीं गया
Chief Justice of India
'CJI पर जूता उछालना ब्राह्मणवादी मानसिकता' प्रियंका चतुर्वेदी से रहा नहीं गया
जम्मू में डिजिटल अरेस्ट में लूटे गए 4.44 करोड़, पाकिस्तान से हो सकता है कनेक्शन
digital arrest
जम्मू में डिजिटल अरेस्ट में लूटे गए 4.44 करोड़, पाकिस्तान से हो सकता है कनेक्शन
'इंडिया में तो कोई नहीं',विदेशी यूनिवर्सिटीज में राहुल गांधी को कौन देता है न्‍योता?
Rahul Gandhi
'इंडिया में तो कोई नहीं',विदेशी यूनिवर्सिटीज में राहुल गांधी को कौन देता है न्‍योता?
Air India फ्लाइट से टकराया पक्षी, 158 लोग थे फ्लाइट में सवार; टल गया बड़ा हादसा
AIR INDIA
Air India फ्लाइट से टकराया पक्षी, 158 लोग थे फ्लाइट में सवार; टल गया बड़ा हादसा
PM मोदी को आज याद आया वो दिन... 25 साल पुरानी तस्वीर को शेयर कर कही 'मन की बात
#Narendra modi
PM मोदी को आज याद आया वो दिन... 25 साल पुरानी तस्वीर को शेयर कर कही 'मन की बात
'हमें कोई पछतावा नहीं...'CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील का बड़ा बयान
cji gavai
'हमें कोई पछतावा नहीं...'CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील का बड़ा बयान
गले में घोंपा हुआ चाकू लेकर आधी रात पहुंचा अस्पताल तो उड़ गई डॉक्टर की नींद, कैसे?
Kerala
गले में घोंपा हुआ चाकू लेकर आधी रात पहुंचा अस्पताल तो उड़ गई डॉक्टर की नींद, कैसे?
आप राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का वादा, गोवा को डर- भ्रष्टाचार से कराएंगे मुक्त
Arvind Kejriwal
आप राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का वादा, गोवा को डर- भ्रष्टाचार से कराएंगे मुक्त
मुंबई में 'आई लव महादेव' पर मचा संग्राम, बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया को नोटिस
I Love Mahadev
मुंबई में 'आई लव महादेव' पर मचा संग्राम, बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया को नोटिस
लॉटरी लग गई! मैकेनिक-पेंटर ने जीत लिए 27 करोड़, दीवाली से पहले माता लक्ष्मी घर आ गईं
Lottery
लॉटरी लग गई! मैकेनिक-पेंटर ने जीत लिए 27 करोड़, दीवाली से पहले माता लक्ष्मी घर आ गईं