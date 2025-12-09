चीन में Nvidia की वापसी की तैयारी, लेकिन क्या बीजिंग देगा कंपनी को मौका?

Nvidia's advanced H200 chips : Nvidia को अमेरिकी सरकार से एडवांस्ड H200 AI चिप्स चीन को बेचने की मंजूरी मिल गई है. इससे Nvidia जैसी कंपनियों को बड़ी राहत मिली है. कंपनी अब अपने H200 चिप को 'अप्रूव्ड कस्टमर्स' को भेज सकती है. बशर्ते अमेरिकी सरकार को उन सेल्स का 25% हिस्सा मिले. इस साल की शुरुआत में चीन को कोई भी सेमीकंडक्टर बेचने पर प्रभावी रूप से बैन लगा दिया गया था. लेकिन जुलाई से H200 की बिक्री फिर से शुरू करने की कोशिश की गई ये एक्सपोर्ट पाबंदियों का पालन करने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया एक कम एडवांस्ड चिप है. सवाल ये है कि क्या बीजिंग इसे चाहता है या कंपनियों को इसे खरीदने देगा.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बीजिंग ने लोकल कंपनियों को H20 खरीदने से मना किया है. बैन हटने के बाद फाइनेंशियल टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि चीन H200 तक 'पहुँच को सीमित' करेगा.

H200 का विरोध कर सकता है चीन ?

Add Zee News as a Preferred Source

H200 मार्केट में AI को ट्रेन करने और चलाने के लिए Nvidia की सबसे एडवांस्ड चिप्स में से एक है. लेकिन चीन अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर अपनी निर्भरता कम करने और AI के लिए लोकल सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है. इसलिए इस चिप का विरोध कर सकता है.

H200 एक्सपोर्ट की मंजूरी दे सकता है चीन

ट्रंप ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन को H200 एक्सपोर्ट की मंजूरी पर 'सकारात्मक जवाब' दिया है. जबकि चीन ने पहले H20 खरीदने से मना कर दिया था. H200, H20 से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है. इस बीच, अलीबाबा के CEO एडी वू ने कहा कि पूरी सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में सप्लाई की कमी है. क्विल्टर चेविट में टेक्नोलॉजी रिसर्च के हेड बेन बैरिंगर ने मंगलवार को CNBC को बताया कि मुझे लगता है कि H200 की डिमांड होगी क्योंकि यह H20 से बेहतर चिप है और चीन में चिप्स की कमी है. बड़ी चीनी टेक कंपनियां अगर मुमकिन हुआ तो Nvidia और AMD का इस्तेमाल करना चाहेंगी.