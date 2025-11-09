Advertisement
अमेरिका में शटडाउन की मार, 2,500 फ्लाइट्स कैंसिल, एयरपोर्ट्स पर हंगामा, हजारों यात्री फंसे

 देश के कई व्यस्ततम एयरपोर्ट्स जैसे अटलांटा, शिकागो, शार्लेट (नॉर्थ कैरोलाइना) और न्यूर्क (न्यू जर्सी) पर उड़ानें प्रभावित हुई हैं. न्यूयॉर्क के आस-पास के एयरपोर्ट्स पर भी देरी और कैंसिलेशन देखने को मिले हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 09, 2025, 11:32 AM IST
US Shutdown Impact :  अमेरिका में चल रहे सरकारी शटडाउन का असर अब हवाई सर्विस पर साफ दिखने लगा है. शनिवार शाम तक अमेरिकी एयरलाइंस ने 2,500 से अधिक फ्लाइट्स रद्द कर दीं हैं. फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) द्वारा एयर ट्रैफिक कम करने के आदेश के बाद उड़ानों की संख्या घटा दी गई है और फिलहाल हालात में सुधार के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं. देश के कई व्यस्ततम एयरपोर्ट्स जैसे अटलांटा, शिकागो, शार्लेट (नॉर्थ कैरोलाइना) और न्यूर्क (न्यू जर्सी) पर उड़ानें प्रभावित हुई हैं. न्यूयॉर्क के आस-पास के एयरपोर्ट्स पर भी देरी और कैंसिलेशन देखने को मिले हैं.

टूरिज़्म और हॉलीडे शिपिंग सेक्टर को बड़ा झटका

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये  कैंसिलेशन इसी तरह बढ़ता रहा, तो असर थैंक्सगिविंग वीक तक पहुंच सकता है, जिससे टूरिज़्म और हॉलीडे शिपिंग सेक्टर को भी बड़ा झटका लगेगा. FAA के मुताबिक, फिलहाल 40 प्रमुख एयरपोर्ट्स पर उड़ानों में करीब 4% की कटौती की गई है, जिसे मंगलवार तक और बढ़ाकर 10% तक किया जा सकता है.]

सरकारी शटडाउन 

सरकारी शटडाउन के कारण एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को लगभग एक महीने से वेतन नहीं मिला, जिसके चलते कई कर्मचारियों ने बीमार बताकर छुट्टी ले ली है, जो काम पर हैं, वे सप्ताह में छह दिन बिना वेतन ओवरटाइम कर रहे हैं. यूनियन ने शनिवार को 1,600 से अधिकहैंड रिटेन पत्र कांग्रेस को भेजे, जिसमें शटडाउन खत्म करने की अपील की गई है.

परेशान हुए यात्री

यात्रियों के लिए यह स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है. मियामी से उड़ान भरने वाली यात्रियों ने बताया कि 'ट्रैवल वैसे ही तनावभरा होता है, और अब इन कैंसिलेशन ने स्थिति और मुश्किल बना दी है.' फिलहाल इंटरनेशनल उड़ानों पर असर सीमित है, लेकिन अनिश्चितता बनी हुई है कि आगे कौन सी फ्लाइट्स रद्द की जाएंगी.

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.

US shutdown

