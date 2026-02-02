Advertisement
trendingNow13095906
Hindi Newsबिजनेसअमेरिका ने घटाया रेसिप्रोकल टैरिफ, 25% से घटाकर 18 प्रतिशत किया, ट्रंप बोले- रूस से तेल नहीं लेगा भारत

अमेरिका ने घटाया रेसिप्रोकल टैरिफ, 25% से घटाकर 18 प्रतिशत किया, ट्रंप बोले- रूस से तेल नहीं लेगा भारत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को घोषणा की कि वो टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर देंगे. ये बात उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के कुछ ही समय बाद कही. इस घोषणा से भारत-अमेरिका संबंधों में नरमी आने का संकेत मिला है. इस फैसले से दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलने और आयात लागत में कमी आने की उम्मीद है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 02, 2026, 11:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमेरिका ने घटाया रेसिप्रोकल टैरिफ, 25% से घटाकर 18 प्रतिशत किया, ट्रंप बोले- रूस से तेल नहीं लेगा भारत

US Tariffs Update : अमेरिका ने आयातित वस्तुओं पर लगने वाला टैरिफ 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है.  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी से बात करना मेरे लिए सम्मान की बात थी. वह मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हैं और अपने देश के एक शक्तिशाली और सम्मानित नेता हैं. हमने कई बातों पर बात की. जिसमें व्यापार और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करना शामिल है. वो रूसी तेल खरीदना बंद करने और संयुक्त राज्य अमेरिका और संभावित रूप से वेनेजुएला से बहुत अधिक खरीदने पर सहमत हुए. इससे यूक्रेन में चल रहे युद्ध को खत्म करने में मदद मिलेगी, जिसमें हर दिन हजारों लोग मर रहे हैं. 

fallback

रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से घटकर 18%

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति दोस्ती और सम्मान के कारण और उनके अनुरोध पर हम संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं. इसके तहत तहत संयुक्त राज्य अमेरिका कम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा, इसे 25% से घटाकर 18% कर देगा. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने 500 अरब डॉलर से अधिक के अमेरिकी ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि, कोयला और अन्य कई उत्पादों के अलावा, 'अमेरिकी प्रोडक्ट खरीदें' के लिए भी प्रतिबद्धता जताई. 

'हम हैं काम करने वाले'

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ हमारे अद्भुत संबंध आगे चलकर और भी मजबूत होंगे. प्रधानमंत्री मोदी और मैं दो ऐसे व्यक्ति हैं जो काम को अंजाम देते हैं, ये बात अधिकांश लोगों के बारे में नहीं कहा जा सकता. इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद!

इस फैसले से दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलने और आयात लागत में कमी आने की उम्मीद है.

'रूसी तेल खरीदना बंद...'

सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर डोनाल्ड ने लिखा कि आज सुबह भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात करके बहुत अच्छा लगा... वह रूसी तेल खरीदना बंद करने और यूनाइटेड स्टेट्स और, शायद, वेनेजुएला से बहुत अधिक तेल खरीदने के लिए सहमत हो गए हैं. इससे यूक्रेन में युद्ध खत्म करने में मदद मिलेगी.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

US Tariffs

Trending news

क्या रूस से तेल नहीं लेगा भारत! फायदा या नुकसान? ट्रंप ने टैरिफ घटाकर किया बड़ा दावा
russia oil
क्या रूस से तेल नहीं लेगा भारत! फायदा या नुकसान? ट्रंप ने टैरिफ घटाकर किया बड़ा दावा
सरपंच बनने में आड़े आ रहा था 2 बच्चों वाला रूल, बाप ने एक बेटी को मार डाला; फिर क्या
Maharashtra Panchayati Raj Elections 2026
सरपंच बनने में आड़े आ रहा था 2 बच्चों वाला रूल, बाप ने एक बेटी को मार डाला; फिर क्या
सांसद ने मेज पर निकालकर रख दिए अपने दोनों 'पैर', फिर सुनाई जानलेवा हमले की कहानी
Sadanandan Master
सांसद ने मेज पर निकालकर रख दिए अपने दोनों 'पैर', फिर सुनाई जानलेवा हमले की कहानी
पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट, फरवरी में कहर ढाएगा मौसम
weather news
पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट, फरवरी में कहर ढाएगा मौसम
पहले इंडिया गेट पर पोस्ट, अब ट्रंप ने की PM मोदी से बात, क्या होगा बड़ा ऐलान?
PM Modi
पहले इंडिया गेट पर पोस्ट, अब ट्रंप ने की PM मोदी से बात, क्या होगा बड़ा ऐलान?
'हमारा सबसे शानदार होगा...', दिल्ली के इंडिया गेट की ट्रंप ने की तारीफ, बोले-खूबसूरत
India Gate
'हमारा सबसे शानदार होगा...', दिल्ली के इंडिया गेट की ट्रंप ने की तारीफ, बोले-खूबसूरत
मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर फंसे हिमंता, सीएम के खिलाफ SC में याचिका
Assam news
मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर फंसे हिमंता, सीएम के खिलाफ SC में याचिका
मणिपुर में सियासी सस्पेंस खत्म, मैतेई समाज से होगा BJP का मुख्यमंत्री
Manipur
मणिपुर में सियासी सस्पेंस खत्म, मैतेई समाज से होगा BJP का मुख्यमंत्री
'लाखों लोगों को दिल्ली लाकर परेड करा सकती हूं', बंगाल SIR पर सीएम ममता की चेतावनी
Sir
'लाखों लोगों को दिल्ली लाकर परेड करा सकती हूं', बंगाल SIR पर सीएम ममता की चेतावनी
अचानक कटऑफ हो गया एयर इंडिया ड्रीमलाइनर का फ्यूल स्विच, केबिन में छाया सन्नाटा फिर..
Air India dreamliner
अचानक कटऑफ हो गया एयर इंडिया ड्रीमलाइनर का फ्यूल स्विच, केबिन में छाया सन्नाटा फिर..