अमेरिका ने घटाया रेसिप्रोकल टैरिफ, 25% से घटाकर 18 प्रतिशत किया, ट्रंप बोले- रूस से तेल नहीं लेगा भारत

US Tariffs Update : अमेरिका ने आयातित वस्तुओं पर लगने वाला टैरिफ 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी से बात करना मेरे लिए सम्मान की बात थी. वह मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हैं और अपने देश के एक शक्तिशाली और सम्मानित नेता हैं. हमने कई बातों पर बात की. जिसमें व्यापार और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करना शामिल है. वो रूसी तेल खरीदना बंद करने और संयुक्त राज्य अमेरिका और संभावित रूप से वेनेजुएला से बहुत अधिक खरीदने पर सहमत हुए. इससे यूक्रेन में चल रहे युद्ध को खत्म करने में मदद मिलेगी, जिसमें हर दिन हजारों लोग मर रहे हैं.

रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से घटकर 18%

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति दोस्ती और सम्मान के कारण और उनके अनुरोध पर हम संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं. इसके तहत तहत संयुक्त राज्य अमेरिका कम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा, इसे 25% से घटाकर 18% कर देगा. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने 500 अरब डॉलर से अधिक के अमेरिकी ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि, कोयला और अन्य कई उत्पादों के अलावा, 'अमेरिकी प्रोडक्ट खरीदें' के लिए भी प्रतिबद्धता जताई.

'हम हैं काम करने वाले'

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ हमारे अद्भुत संबंध आगे चलकर और भी मजबूत होंगे. प्रधानमंत्री मोदी और मैं दो ऐसे व्यक्ति हैं जो काम को अंजाम देते हैं, ये बात अधिकांश लोगों के बारे में नहीं कहा जा सकता. इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद!

इस फैसले से दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलने और आयात लागत में कमी आने की उम्मीद है.

'रूसी तेल खरीदना बंद...'

सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर डोनाल्ड ने लिखा कि आज सुबह भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात करके बहुत अच्छा लगा... वह रूसी तेल खरीदना बंद करने और यूनाइटेड स्टेट्स और, शायद, वेनेजुएला से बहुत अधिक तेल खरीदने के लिए सहमत हो गए हैं. इससे यूक्रेन में युद्ध खत्म करने में मदद मिलेगी.