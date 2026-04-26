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एंटी-डंपिंग ड्यूटी क्या है? होर्मुज तनाव के बीच भारत को झटका, US ने सोलर आयात पर लगाया 123% शुल्क

अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि कंपनियां अमेरिकी बाजार में सस्ते दामों पर सोलर उत्पाद बेच रही थीं. इससे घरेलू निर्माताओं को नुकसान हो रहा था. सरकारी व्यापार आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल भारत, इंडोनेशिया और लाओस ने अमेरिका को करीब 4.5 अरब डॉलर के सोलर उत्पाद निर्यात किए थे.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 26, 2026, 03:20 PM IST
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Antidumping Duties On Solar Imports : हाल ही में अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने भारत, इंडोनेशिया और लाओस से आयात होने वाले सोलर सेल और पैनलों पर प्रारंभिक एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की घोषणा की है. ये एशियाई देशों से सोलर आयात पर पिछले एक दशक में लगाए गए नए टैरिफ का हिस्सा है. विभाग द्वारा जारी फैक्ट शीट के मुताबिक, भारत से आने वाले सोलर उत्पादों पर करीब 123.04%, इंडोनेशिया पर 35.17% और लाओस पर 22.46% प्रारंभिक डंपिंग मार्जिन तय किया गया है.

सस्ते दामों पर सोलर प्रोडक्ट बेच रही थीं कंपनियां 

अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इन देशों की कंपनियां अमेरिकी बाजार में सस्ते दामों पर सोलर उत्पाद बेच रही थीं. इससे घरेलू निर्माताओं को नुकसान हो रहा था. सरकारी व्यापार आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल भारत, इंडोनेशिया और लाओस ने अमेरिका को करीब 4.5 अरब डॉलर के सोलर उत्पाद निर्यात किए थे. ये अमेरिका के कुल सोलर आयात का लगभग दो-तिहाई हिस्सा था.

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ये फैसला उन कंपनियों के लिए झटका माना जा रहा है जो तेजी से बढ़ते अमेरिकी सोलर बाजार को सप्लाई कर रही थीं. इस मामले में याचिका अलायन्स फॉर अमेरिकन सोलर मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड ने दायर की थी. इसमें फर्स्ट सोलर, Hanwha Qcells, Talon PV और मिशन सोलर जैसी कंपनियां शामिल हैं.

हालांकि, वाणिज्य विभाग भारत और इंडोनेशिया के मामले में अंतिम फैसला 13 जुलाई के आसपास सुनाएगा. जबकि लाओस के लिए अंतिम निर्णय 9 सितंबर तक आने की उम्मीद है.

द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी

ये कदम ऐसे समय में आया है जब भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही है. इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि ये शुल्क रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में व्यापार की दिशा और गतिशीलता को प्रभावित कर सकता है. लेकिन, शेयर बाजार में सोलर कंपनियों के शेयरों में ज्यादा हलचल नहीं देखी गई. वारी एनर्जीज और विक्रम सोलर के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, जबकि प्रेमियर एनर्जीज ने शुरुआती नुकसान से उबरते हुए मामूली बढ़त के साथ कारोबार खत्म किया.

ये टैरिफ सोलर सेक्टर में चल रहे व्यापारिक तनाव को दर्शाता है, जबकि वैश्विक स्तर पर रिन्यूएबल एनर्जी उपकरणों की डिमांड लगातार बढ़ रही है.

एंटी-डंपिंग ड्यूटी क्या है?

एंटी-डंपिंग ड्यूटी एक ऐसा कर (टैक्स) है जिसे कोई देश उन आयातित वस्तुओं पर लगाता है. इसके बारे में माना जाता है कि उन्हें बहुत कम या अधिक कीमत पर बेचा जा रहा है. इस तरह की प्रक्रिया को 'डंपिंग' कहा जाता है. डंपिंग से घरेलू उद्योगों को नुकसान हो सकता है क्योंकि विदेशी सामान सस्ते दामों पर बाजार में आकर स्थानीय कंपनियों की बिक्री और हिस्सेदारी छीन लेता है. इसे रोकने के लिए सरकारें जांच करती हैं और अगर डंपिंग और स्थानीय उद्योग को नुकसान साबित हो जाता है, तो उस आयात पर अतिरिक्त शुल्क (ड्यूटी) लगा देती हैं. इसका उद्देश्य व्यापार को रोकना नहीं होता, बल्कि बाजार में समान प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाना होता है ताकि घरेलू कंपनियां भी निष्पक्ष रूप से मुकाबला कर सकें.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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