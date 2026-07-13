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'खराब डील से बेहतर No डील...', टैरिफ के हंटर से भी भारत को हिला नहीं पाए ट्रंप, ट्रेड डील पर भारत का दो टूक जवाब

US-India Trade Deal: अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील में देरी की बड़ी वजह सामने आई है. भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपनी शर्तों पर ही अमेरिका के साथ ट्रेड डील करेगा. अमेरिका का टैरिफ वाला दबाव भारत पर फेल होता दिख रहा है.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 13, 2026, 12:29 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 01:10 PM IST
'खराब डील से बेहतर No डील...', टैरिफ के हंटर से भी भारत को हिला नहीं पाए ट्रंप, ट्रेड डील पर भारत का दो टूक जवाब

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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