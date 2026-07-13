'खराब डील से बेहतर No डील...', टैरिफ के हंटर से भी भारत को हिला नहीं पाए ट्रंप, ट्रेड डील पर भारत का दो टूक जवाब

US Trade Deal: भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर लंबे वक्त से बातचीत चल रही है, लेकिन अब तक ये समझौता अपने अंतिम दौर में नहीं पहुंचा है. 13 फरवरी 2025 से बातचीत हो रही है, लेकिन डील फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंच सकी. भारत इस डील को अपनी शर्तों पर पूरा करना चाहता है. उसने साफ कर दिया है कि डील होगी, तो उसकी शर्तों पर होगी, वो किसी भी तरह की जल्दीबाजी में समझौता नहीं करना चाहते हैं.
भारत ने दो टूक जवाब दिया है कि डील के लिए उन्हें बेहतर शर्त मिलेगी, तभी वो अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर आगे बढ़ेंगे. भारत का ये संदेश साफ करता है कि वो अमेरिका के किसी भी दबाव या फिर उसकी उनके मनमानी शर्तों को मानने वाला नहीं है.
भारत और अमेरिका के बीच अब तक अंतरिम समझौता नहीं हो सका है.इस देरी के पीछे की वजह अब सामने आ चुकी है.भारत ने साफ किया है कि वो अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर कोई भी जल्दीबाजी नहीं दिखाएगा. भारत शुरू से इस बात पर जोर दे रहा है कि जब तक भारतीय निर्यातकों को चीन या अन्य प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले बेहतर टैरिफ का लाभ नहीं मिलता है, वो डील पर आगे नहीं बढ़ेंगे. भारत चाहता है कि अमेरिका की ओर से इस बात की स्पष्ट गारंटी मिले कि भविष्य में वो भारत पर कोई अतिरिक्त टैरिफ या शुल्क नहीं लगाएगा. भारत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पलटने वाले रवैये से वाकिफ है. ऐसे में वो डील के लिए अमेरिका से इस बात की गारंटी चाहता है. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल पहले ही कह चुके हैं कि भारत वही डील करेगा, जिसमें देश का फायदा हो.
भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था है. बीते कुछ सालों में उसने दुनिया के कई देशों के साथ बड़े व्यापार समझौते किए हैं. बीते 6 सालों में भारत ने 9 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है. 38 देशों तक उसके व्यापार समझौते की पहुंच है. ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, यूरोपीय यूनियन जैसे देशों के साथ भारत ने द्विपक्षीय समझौता किया है. ऐसे में भारत की पोजिशन मजबूत है और वो किसी भी दबाव में अमेरिका के साथ डील नहीं करना चाहता है.
अमेरिका का रवैया रहा है कि वो टैरिफ का दबाव बनाकर अपनी शर्तों पर व्यापार समझौते अपने पक्ष में करता रहा, लेकिन भारत के साथ उसकी ये स्ट्रैटजी काम नहीं कर पा रही है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बीते महीने अमेरिकी प्रतिनिधियों का मंडल जैनीसन ग्रीन के नेतृत्व में भारत पहुंचा था, जहां दोनों देशों के बीच अंतरिम समझौते में फंसे हुए मुद्दों पर बात हुई. भारत ने इस बातचीत में स्पष्ट किया है कि जब तक उसकी प्रमुख मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, वो डील में आगे नहीं बढ़ेगा.
टैरिफ में विशेष रियायत: भारत चीन और अन्य देशों के मुकाबले बेहतर टैरिफ चाहता है.
एकतरफा फैसलों का विरोध:अमेरिका से गारंटी चाहता है कि वो भविष्य में कोई नया टैरिफ न लगाए.
घरेलू हितों की रक्षा: कृषि और किसानों के हितों पर भारत समझौते के मूड में नहीं है.
भारत के हितों की रक्षा: डेयरी उत्पादों और घरेलू विनिर्माण (Manufacturing) जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भारत अपने पक्ष में डील चाहता है.
अमेरिका ने भारत पर 50 फीसदी तक का टैरिफ लगा दिया. बाद में इसे घटाकर 18 फीसदी कर दिया. अब अगले महीने अमेरिका नया टैरिफ लगाने की धमकी तक दे रहा है, लेकिन उसकी ये धमकी भारत पर काम नहीं कर पा रही है. जिसकी सबसे बड़ी वजह भारत का मजबूत निर्यात, खाड़ी देशों के साथ व्यापार का सामान्य होना और ताबड़तोड़ हो रहे नए व्यापार समझौते हैं, जो भारत की सौदेबाजी की ताकत बढ़ा रहे हैं. अगर डेटा की बात करें, तो अप्रैल-जून तिमाही में भारत का माल निर्यात करीब 15% बढ़ा है.
भारत मजबूत स्थिति में है. फरवरी 2025 से लेकर अब तक दर्जनों बार दोनों देश मिले हैं, लेकिन अब तक समझौता नहीं हो पाया है. भारत के दवाब में आकर अमेरिका ने 500 अरब डॉलर के कारोबार से लेकर एग्रीकल्चर वाली शर्तों पर यूटर्न भी लिया है. अब भारत चाहता है कि डील में बिना किसी जल्दीबाजी से भारत के पक्ष में लाया जाए.
भारत के लिए अमेरिका सबसे बड़ा कारोबारी देश है. वित्त वर्ष 2025-26 में अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है. अमेरिका को भारत का निर्यात 87.3 अरब डॉलर का रहा, जबकि अमेरिका से आयात 52.9 अरब डॉलर पर पहुंच गया.