 दिल्ली में अमेरिका-भारत के बीच ट्रेड पर मुलाकात, बमबम हुआ शेयर बाजार, 4 वजहों से आज दौड़ रहा सेंसेक्स
Why Stock Market Jumped Today:  दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच फिर से ट्रेड डील पर बातचीत शुरू होने वाली है. इस खबर ने निवेशकों के लिए पॉजिटिव माहौल तैयार किया.रुपया भी डॉलर के मुकाबले मजबूती  और घरेलू टेक्निकल सपोर्ट ने बाजार का सेंटीमेंट पॉजिटिव रखा है. 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 16, 2025, 01:12 PM IST
Share Market: जैसी उम्मीद की जा रही थी, बाजार में वैसी ही रफ्तार आज देखने को मिली है. शेयर बाजार में आज तेजी का दौड़ जारी रहा. सेंसेक्स ने खुलते ही छलांग लगा दी. तेजी के साथ वो 447 अंकों की तेजी के साथ 82,232 अंक के पार हो गया.  सेंसेक्स की इस तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह दिल्ली में होने जा रही ट्रेड डील की बैठक है.  दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच फिर से ट्रेड डील पर बातचीत शुरू होने वाली है. इस खबर ने निवेशकों के लिए पॉजिटिव माहौल तैयार किया. वहीं अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से रेट कट की उम्मीदों ने भारतीय बाजार को बूस्ट किया है. सिर्फ इतना ही नहीं रुपया भी डॉलर के मुकाबले मजबूती  और घरेलू टेक्निकल सपोर्ट ने बाजार का सेंटीमेंट पॉजिटिव रखा है. भारतीय शेयर बाजार मंगलवार के कारोबारी सत्र में तेजी के साथ खुला.  सुबह 9:24 पर सेंसेक्स 195 अंक या 0.24 प्रतिशत की तेजी के साथ 81,981 और निफ्टी 48 अंक या 0.19 प्रतिशत की मजबूती के साथ 25,116 पर था.  

इन शेयरों में तेजी  

शुरुआती कारोबार में बाजार में तेजी का नेतृत्व ऑटो शेयर कर रहे थे. निफ्टी ऑटो इंडेक्स 0.74 प्रतिशत ऊपर था. इसके अलावा निफ्टी फार्मा, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी इन्फ्रा, निफ्टी कमोडिटी और निफ्टी पीएसई हरे निशान में थे. सेंसेक्स पैक में एमएंडएम, कोटक महिंद्रा बैंक, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, एलएंडटी, अदाणी पोर्ट्स, बजाज फिनसर्व, अल्ट्राटेक सीमेंट,टाटा स्टील, बीईएल, टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स, सन फार्मा, आईटीसी और टीसीएस टॉप गेनर्स थे. एशियन पेंट्स, टाइटन, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, बजाज फाइनेंस और एचयूएल टॉप लूजर्स थे.  ₹65000 करोड़ का खर्च,साइज 170 फुलबॉल के मैदान के बराबर,दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पर रोजाना 4 लाख यात्रियों का आना-जाना, फिर भी भीड़ का नामोनिशान नहीं

मिलाजुला रहा वैश्विक बाजार  

वैश्विक बाजारों में मिलाजुला कारोबार हो रहा है. टोक्यो, हांगकांग, बैंकॉक और सोल हरे निशान में थे, जबकि शंघाई और जकार्ता दबाव में थे. संस्थागत प्रवाह के मोर्चे पर, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 15 सितंबर को 1,268.6 करोड़ रुपए की इक्विटी बेची, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई) ने इस दौरान 1,933.3 करोड़ रुपए का निवेश किया था.  आईएएनएस

Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

