USA Inflation: अमेरिका में महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इन्फ्लेशन 4.0% पर पहुंच गया है, जो तीन साल के उच्चतम स्तर पर है. खाड़ी युद्ध का असर अमेरिका में दिखा और महंगाई बढ़ गई. हालांकि अमेरिका की ये महंगाई उसकी सीमाओं तक सीमित नहीं रहने वाली. इसकी चपेट में भारत भी आएगा. शेयर बाजार, सोना-चांदी कोई भी अमेरिका की इस महंगाई से बच नहीं सकेगा.
अमेरिका के लेबर डिपार्टमेंट के ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक मई तक के 12 महीनों में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) में 4.2% की बढ़ोतरी हुई. अप्रैल 2023 के बाद सबसे ये सबसे ज्यादा है.अमेरिका की ये महंगाई भारत को भी अपनी चपेट में लेगी. अमेरिका में Core PCE Inflation मई में बढ़कर 3.4 फीसदी पर पहुंच गई है. इसका बढ़ना भारत समेत दुनिया के तमाम देशों के लिए खतरा है. दरअसल Core PCE Inflation महंगाई का वो पैमाना है, जिसपर अमेरिकी फेड सबसे ज्यादा भरोसा करता है.इसके आधार पर फेडरल रिजर्व ब्याज दरें तय करता है.
महंगाई को काबू पाने के लिए फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी.फिलहाल ये 3.50% से 3.75% के बीच हैं. महंगाई पर काबू पाना और अर्थव्यवस्था को संतुलित करना फेडरल रिजर्व के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है. बढ़ती महंगाई की वजह से एक बार फिर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है. फेड के नए चेयरमैन केविन वार्श ब्याज दरों और महंगाई को लेकर सख्त रवैया रखने वालों के तौर पर गिने जाते हैं. यानी अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना बहुत बढ़ गई है.
अमेरिका में ब्याज दरों के बढ़ने से डॉलर मजबूत होता. डॉलर बॉन्ड्स मजबूत होने से विदेशी निवेशकों के लिए अमेरिकी बाजार ज्यादा आकर्षक बन जाता है. विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकालकर अमेरिका की तरफ भागने लगते हैं. जिसकी वजह से भारतीय शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव दिखने लगता है. मजबूत डॉलर भारतीय रुपये पर असर डालता है. सिर्फ रुपया ही नहीं सोने की कीमतों पर दबाव बनता है और भारत में सोने की चाल प्रभावित होती है.
ऐसे में पूरी दुनिया की नजर फेडरल रिजर्व की अगली बैठक पर होगी. अमेरिका की महंगाई भारत समेत पूरी दुनिया के बाजारों के लिए एक रेड सिग्नल है, जो बताता है कि अगर अमेरिका में महंगाई बढ़ी, तो उसका असर उनपर भी होगा. अमेरिका की महंगाई और फेडरल रिजर्व का ब्याज दर पर फैसला तय करेगा कि शेयर बाजार से लेकर सोने की चाल कैसी रहेगी?