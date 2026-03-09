तेल, रुपया से लेकर शेयर बाजार तक... मिडिल ईस्ट की जंग में क्या-क्या झुलसा? आम आदमी पर क्या होगा असर, 7 सवालों के आसान जवाबों में जानिए सब कुछ

US-Iran War Impact on India: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और युद्ध ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है. अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव का असर सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है. बल्कि इसका प्रभाव ग्लोबल मार्केट, एनर्जी सप्लाई और वित्तीय प्रणाली पर भी पड़ सकता है. भारत जैसा देश, जो अपनी एनर्जी यानी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर हैं. ऐसे में भारत जैसे देश के लिए ये संकट और भी बड़ा बन जाता है.

तेल की कीमतों में उछाल, रुपये पर दबाव, शेयर बाजार में गिरावट और महंगाई बढ़ने की आशंका ये सभी ऐसे कारण हैं जो आम लोगों की जेब पर सीधा असर डाल सकते हैं. ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर मिडिल ईस्ट का संघर्ष खत्म नहीं होता है तो भारत की अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जिंदगी पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है.

आइए हम इसे 7 अहम सवालों और आसान जवाबों के जरिए समझते हैं-:

सवाल 1: मिडिल ईस्ट की जंग का भारत से क्या संबंध है?

जवाब: मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है. भारत अपनी कुल जरूरत का करीब 85-90 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है. जिसमें से बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है. अगर इस इलाके में युद्ध या बड़े स्तर का सैन्य तनाव होता है तो तेल प्रोडक्शन और सप्लाई पर असर पड़ेगा. इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी. भारत जैसे आयात-निर्भर देश के लिए इसका मतलब है कि उसे ज्यादा कीमत पर तेल खरीदना पड़ेगा. इससे सरकार का आयात बिल बढ़ेगा और इसका असर अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब पर दिखाई देगा.

AI जनरेटेड तस्वीर

सवाल 2: क्या इस जंग से पेट्रोल-डीजल महंगे हो सकते हैं?

जवाब: हां, सबसे पहला और सीधा असर पेट्रोल-डीजल पर पड़ सकता है. अगर युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है. ईरान जंग की वजह से कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर के पार पहुंच गई है. तेल महंगा होने का असर सिर्फ ईंधन तक सीमित नहीं रहता. इससे परिवहन खर्च बढ़ता है.

सवाल 3: रुपये की स्थिति पर इसका क्या असर पड़ सकता है?

जवाब: मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने से वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ जाती है. ऐसे समय में निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर जाते हैं, इससे डॉलर मजबूत होता है. जब डॉलर मजबूत होता है तो भारतीय रुपया कमजोर पड़ सकता है. कमजोर रुपया होने का मतलब है कि भारत को तेल और अन्य आयातित वस्तुएं खरीदने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा. इससे महंगाई बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है और सरकार के वित्तीय संतुलन पर दबाव पड़ सकता है. सोमवार यानी 9 मार्च को US डॉलर के मुकाबले रुपया 53 पैसे गिरकर 92.35 (प्रोविजनल) के रिकॉर्ड निचले लेवल पर आ गया. क्रूड ऑयल की कीमतों में तेज उछाल और मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने से US करेंसी के मजबूत होने की वजह से कारोबारी सेशन के दौरान 53 पैसे गिरा है.

सवाल 4: क्या भारतीय शेयर बाजार पर भी असर पड़ सकता है?

जवाब: मिडिल ईस्ट संकट का असर शेयर बाजारों पर अक्सर तुरंत दिखाई देने लगा है. अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध बढ़ता है तो निवेशकों के बीच घबराहट फैल सकती है और शेयर बाजारों में गिरावट आ सकती है. भारत में खासकर तेल कंपनियों, एयरलाइंस, ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर इसका असर ज्यादा दिखाई दे सकता है. ईरान-इजरायल के बीच म‍िड‍िल चल रहे युद्ध की वजह से दुन‍ियाभर के शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हो रहे हैं. सोमवार सुबह भारतीय शेयर बाजार में बड़ी ग‍िरावट देखी गई. कारोबार के दौरान सेंसेक्‍स 1352 अंक और न‍िफ्टी 422 प्‍वाइंट टूटकर बंद हुए हैं.

AI जनरेटेड तस्वीर

सवाल 5: क्या महंगाई बढ़ सकती है?

जवाब: तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर पूरे आर्थिक तंत्र पर पड़ता है. पेट्रोल और डीजल महंगे होने से ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, जिससे खाने-पीने के सामान और अन्य सामानों की कीमतें बढ़ सकती हैं. अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो देश में महंगाई दर बढ़ने का खतरा पैदा हो सकता है. महंगाई बढ़ने से आम लोगों की खरीदने की क्षमता कम हो जाती है और घरेलू बजट पर दबाव पड़ता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतों में हालिया उछाल के बावजूद भारत में महंगाई पर इसका बड़ा असर पड़ने की संभावना नहीं है. उन्होंने कहा कि फिलहाल देश की महंगाई दर नियंत्रित लेवल पर है और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के तय लक्ष्य दायरे के निचले लेवल के करीब बनी हुई है.

सवाल 6: क्या भारत के व्यापार और एनर्जी सुरक्षा पर असर पड़ेगा?

जवाब: मिडिल ईस्ट सिर्फ तेल ही नहीं, बल्कि भारत के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक क्षेत्र भी है. भारत का इस क्षेत्र के देशों के साथ बड़ा व्यापारिक संबंध है. इसके अलावा, दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नामक समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है. अगर युद्ध के कारण इस रास्ते पर खतरा पैदा होता है तो तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है. इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर भी दबाव पड़ सकता है और सरकार को सप्लाई सोर्स तलाशने पड़ सकते हैं. समुद्री मार्ग से होने वाले कच्चे तेल के वैश्विक व्यापार का लगभग 20 से 25 प्रतिशत हिस्सा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर गुजरता है. सऊदी अरब, इराक, कुवैत और यूएई जैसे प्रमुख तेल उत्पादक देश अपने तेल निर्यात के लिए इसी मार्ग पर निर्भर हैं. वहीं, कतर की पूरी एलएनजी (LNG) आपूर्ति भी इसी रास्ते से दुनिया के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचती है. इस रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट का असर सिर्फ क्षेत्रीय नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देता है.

सवाल 7: आम आदमी की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा?

जवाब: मिडिल ईस्ट का युद्ध सीधे तौर पर भले ही भारत में न हो, लेकिन इसके आर्थिक प्रभाव आम लोगों तक जरूर पहुंच सकते हैं. अगर तेल महंगा होता है, रुपया कमजोर होता है और बाजार अस्थिर होते हैं तो इसका असर रोजमर्रा की जिंदगी पर दिखाई देगा.

पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं

ट्रांसपोर्ट महंगा हो सकता है

खाने-पीने की चीजों की कीमतें बढ़ सकती हैं

नौकरी और व्यापार पर असर पड़ सकता है

'इंडिया फर्स्ट' स्ट्रेटेजी

US-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के वजह से दुनिया में तेल की सप्लाई गड़बड़ा गई है. युद्ध के चलते क्रूड तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चली गई है. इस स्थिति दुनिया को बाहर निकालने के लिए अब G7 देश आपातकालीन तेल भंडार जारी करने पर चर्चा करने वाले हैं. भारत का इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) के साथ मिलकर तेल रिजर्व जारी करने का कोई प्लान नहीं है. भारत के G7 कोशिश में अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से योगदान करने की उम्मीद कम है, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी 'इंडिया फर्स्ट' है.

भारत सरकार में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर कहा कि आज मीडिया के कई प्रोफेशनल्स के एक बड़े ग्रुप के साथ इनफॉर्मल बातचीत में उभरती हुई जियो-पॉलिटिकल स्थिति और एनर्जी मार्केट्स के सामने मौजूद चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा हुई. भारत में एनर्जी आयात उन मार्गों से निर्बाध रूप से जारी है जो संघर्ष से प्रभावित नहीं हैं और हम अपने नागरिकों के लिए एनर्जी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं.

होटल इंडस्ट्री पर देखने को मिला असर

ईरान-इजरायल संकट का असर बेंगलुरु के होटल इंडस्ट्री पर भी देखने को मिला है. सोमवार यानी 9 मार्च 2026 को बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन ने बताया कि कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई बंद कर दी गई है. इसके चलते होटल इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है.