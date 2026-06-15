/US-Iran Peace Deal: क्या ट्रंप-ईरान डील से मिलेगी बड़ी राहत? तेल, व्यापार और महंगाई...भारत के लिए क्या है इसका मतलब; जान लीजिए पूरी कहानी

US-Iran Peace Deal : जैसे ही ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा 'इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ समझौता अब पूरा हो चुका है. सभी को बधाई! मैं इसके द्वारा हॉर्मुज स्ट्रेट को बिना शुल्क खोलने की मंजूरी देता हूं और इसके साथ ही अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को तुरंत हटाने का निर्देश देता हूं. दुनिया के जहाजों, इंजन शुरू करो. तेल बहने दो!' वैसे ही पूरी दुनिया में खुशी की लहर देखने को मिली.'
होर्मुज के बंद होने को वैश्विक कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतों में तेजी और आर्थिक झटके का मुख्य कारण माना गया है. भारत अपनी जरूरतों का लगभग 90% तेल आयात करता है. इस स्थिति से प्रभावित हुआ है. रुपया तेजी से कमजोर हुआ है. पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं. महंगाई में इजाफा हुआ है. विदेशी मुद्रा भंडार घटे हैं. तेल आयात बिल बढ़ा है. विदेशी निवेशक बाजार से पैसा निकाल रहे हैं. शेयर बाजार गिरा है और GDP ग्रोथ के अनुमान घटाए गए हैं.
लेकिन, अगर ये शांति समझौता सफल होता है, तो ये स्थिति बदल सकती है. हालांकि, ये अभी भी अनिश्चित है क्योंकि पहले भी कई बार ऐसे समझौते करीब आकर टूट चुके हैं. अगर ये लागू होता है, तो भारत की अर्थव्यवस्था पर US-ईरान युद्ध का असर कुछ तिमाहियों तक सीमित रह सकता है.
कच्चे तेल की कीमतों ने दिखाया है कि उनकी बढ़ोतरी अस्थायी भी हो सकती है. अगर होर्मुज खुलता है, तो वैश्विक सप्लाई फिर से सामान्य हो जाएगी और आने वाले महीनों में कीमतें नीचे आ सकती हैं. संघर्ष के दौरान क्रूड ऑयल की कीमतें लगभग $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं. ये अब शांति समझौते की उम्मीदों के बीच $85 प्रति बैरल से नीचे आ गई हैं. SBI रिसर्च के मुताबिक, कच्चे तेल में हर $10 प्रति बैरल की बढ़ोतरी भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट (CAD) को 36 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ा सकती है. तेल की कीमतों में गिरावट से करंट अकाउंट डेफिसिट पर दबाव कम होगा.
इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा भारतीय रुपये को हो सकता है, जो हाल के समय में रिकॉर्ड गिरावट के साथ लगभग 97 प्रति डॉलर तक पहुंच गया है. 2025 में विदेशी निवेशकों के आउटफ्लो और मिडिल ईस्ट संकट ने रुपये पर दबाव बढ़ाया है. RBI के हालिया कदम और सरकार द्वारा बॉन्ड्स पर टैक्स छूट जैसी नीतियों ने मुद्रा को कुछ हद तक स्थिर करने में मदद की है.
US-ईरान युद्ध का शेयर बाजार पर तुरंत असर काफी भारी रहा. मार्च में निवेशकों को लगभग ₹51 लाख करोड़ का नुकसान हुआ. इसके बाद बाजार में उतार-चढ़ाव बना रहा और संघर्ष के समाधान की उम्मीद में कुछ रिकवरी भी देखी गई. सेंसेक्स मार्च की शुरुआत से अब तक 6% से अधिक गिर चुका है. हालांकि, हाल में इसमें आंशिक सुधार हुआ है.
इस संघर्ष का असर अब महंगाई पर भी दिखने लगा है. मई में होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन (WPI) लगभग दोगुने स्तर तक पहुंच गया है, जो युद्ध शुरू होने के बाद लगातार बढ़ा है. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI), जिसे RBI ट्रैक करता है. अपेक्षाकृत कम बढ़ा है और अब भी केंद्रीय बैंक के 4% लक्ष्य से नीचे है.
भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है. IMF ने इस वर्ष के लिए ग्रोथ अनुमान में हल्की बढ़ोतरी भी की है. लेकिन, कई अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि US-ईरान युद्ध का असर आने वाले कुछ तिमाहियों में GDP पर पड़ सकता है. RBI ने भी FY 2026-27 के लिए ग्रोथ अनुमान घटाकर 6.6% कर दिया है. ये पहले 6.9% था. भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत है. लेकिन, बाहरी दबाव बने हुए हैं. स्थिति में वास्तविक सुधार तभी संभव है जब अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष समाप्त हो और होर्मुज के जरिए व्यापार बिना बाधा के फिर से शुरू हो सके.