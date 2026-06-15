/US-Iran Peace Deal: क्या ट्रंप-ईरान डील से मिलेगी बड़ी राहत? तेल, व्यापार और महंगाई...भारत के लिए क्या है इसका मतलब; जान लीजिए पूरी कहानी

कच्चे तेल की कीमतों ने दिखाया है कि उनकी बढ़ोतरी अस्थायी भी हो सकती है. अगर होर्मुज खुलता है, तो वैश्विक सप्लाई फिर से सामान्य हो जाएगी और आने वाले महीनों में कीमतें नीचे आ सकती हैं. संघर्ष के दौरान क्रूड ऑयल की कीमतें लगभग $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं. ये अब शांति समझौते की उम्मीदों के बीच $85 प्रति बैरल से नीचे आ गई हैं. SBI रिसर्च के मुताबिक, कच्चे तेल में हर $10 प्रति बैरल की बढ़ोतरी भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट (CAD) को 36 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ा सकती है. तेल की कीमतों में गिरावट से करंट अकाउंट डेफिसिट पर दबाव कम होगा.