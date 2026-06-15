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US-Iran Peace Deal: क्या ट्रंप-ईरान डील से मिलेगी बड़ी राहत? तेल, व्यापार और महंगाई...भारत के लिए क्या है इसका मतलब; जान लीजिए पूरी कहानी

होर्मुज के बंद होने को वैश्विक कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतों में तेजी और आर्थिक झटके का मुख्य कारण माना गया है. भारत अपनी जरूरतों का लगभग 90% तेल आयात करता है. इस स्थिति से प्रभावित हुआ है. रुपया तेजी से कमजोर हुआ है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 15, 2026, 09:30 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 09:32 PM IST
US-Iran Peace Deal: क्या ट्रंप-ईरान डील से मिलेगी बड़ी राहत? तेल, व्यापार और महंगाई...भारत के लिए क्या है इसका मतलब; जान लीजिए पूरी कहानी
Image Credit: AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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