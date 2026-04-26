US-ईरान में बातचीत फेल, रूस ने हमले किए तेज....अब तांडव मचाएगा कच्चा तेल! क्या 120 डॉलर के जाएगा पार ? भारत के लिए मायने समझिए

Crude Oil Price Impact: अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की शांतिवार्ता भी फेल हो गई है. इस बार अमेरिकी प्रतिनिधियों ने इस्लामाबाद ना जाने का फैसला किया है. जो उम्मीद की किरण शनिवार को जगी थी, वो बुझ गई. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची अपनी टीम के साथ इस्लामाबाद में इंतजार करते रहे, लेकिन अमेरिकी प्रतिनिधित्व ने अपना दौरा रद्द कर दिया है. इस बातचीत के फेल होने के मतलब है अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ना, जिसका सबसे ज्यादा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ेगा .

अमेरिका-ईरान की बातचीत फेल, उधर रूस के हमले किए तेज

अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की शांतिवार्ता फेल हो गई. उधर रूस -यूक्रेन की जंग फिर से तेज हो गई है. पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमला बोल दिया है. रूस ने रात भर में 619 ड्रोन और 47 मिसाइलों से यूक्रेन पर हमला किया. अभी दुनिया ईरान-अमेरिका की जंग को दर्द झेल ही रही थी कि इधर रूस की जंग भी फिर से तेज हो गई . जंग की आग सबसे पहले तेल की कीमतों में उबाल लाएगी.

कच्चा तेल की कीमतों में उबाल

ईरान ने होर्मुज को बंद कर रखा है. मिडिल ईस्ट, जो तेल का बड़ा उत्पादक है, वहां हमले हो रहे हैं, तेल रिफाइनरियां, तेल के कुएं तबाह किए जा रहे हैं. ऐसे में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी तय है. 28 फरवरी से पहले क्रूड ऑयल की कीमत 70 से 75 डॉलर प्रति बैरल थी, वो आज 105 डॉलर प्रति बैरल के पार जा चुकी है. ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच अब रूस ने भी यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं. रूस तेल का बड़ा सप्लायर है, अगर वहां भी युद्ध भड़का, तो तेल के लिए मुश्किल और तेज हो सकती है. रूस के तेल बुनियादी ढाचे पहले से हिले हुए हैं. रूसी तेल टर्मिनल और तुाप्से रिफाइनरी की उत्पादन क्षमता युद्ध की वजह से कम हो चुकी है. युद्ध और हमलों की वजह से रूस के तेल उत्पादन में अप्रैल 2026 में 4 लाख बैरल प्रतिदिन तक की गिरावट आने की संभावना जताई गई है. ऐसे में कच्चे तेल के लिए मुश्किल और बढ़ सकती है. ना होर्मुज खुल रहा है और ना ही ईरान जंग खत्म होने के आसार दिख रहे हैं. ऐसे में रूस-यूक्रेन के बीच फिर से शुरू हुए हमले तेल की कीमतों में 120 डॉलर प्रति बैरल के पार जा सकती है.

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भारत के लिए क्या है इसके मायने

वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें 9 मार्च को सबसे बड़ी तेजी देखने तो मिली, कीमत 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गईं।, जो साल 2022 के बाद से सबसे ऊंची कीमतें हैं. भारत के लिए चिंता सबसे बड़ी है, क्योंकि वो अपनी जरूरत का 85 फीसदी आयात करता है. कच्चे तेल का 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचना भारत के लिए किसी बड़े आर्थिक झटके से कम नहीं होगा. भारत के तेल आयात का बिल रॉकेट की रफ्तार से भाग रहा है. राजकोषिय घाटा बढ़ रहा है, जिसका असर सीधे जीडीपी पर पड़ेगा . कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और सप्लाई की कमी भारत में पेट्रोल-डीजल के दामों में बड़ी बढ़ोतरी की वजह बन सकता है. अगर कच्चे तेल की कीमत फिर से 120 ड़लर के पार गई तो इसका सीधा मतलब है सरकारी खजाने पर सब्सिडी का बोझ बढ़ना. देश विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर कम होना. रिपोर्ट की माने तो अगर तेल की कीमतें 120 डॉलर के पार जाती है तो राजकोषीय घाटे को कम करना चुनौतीपूर्ण होगा.

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