होर्मुज पर घमासान,US-ईरान में अटका समाधान...शेयर बाजार में 'ब्लैक मंडे' का खौफ! तेल में उबाल, LPG संकट बरकरार, सोने-चांदी का अब क्या होगा ?

US-Iran Talk: अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर के बीच चल रही शांति वार्ता बेनतीजा रही. पाकिस्तान में दोनों देश के नेताओं के बीच 21 घंटे तक बातचीत चली, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला. अमेरिका की ओर से खुद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस पीस टॉक की अगुवाई कर रहे थे, वहीं ईरान की ओर से विदेश मंत्री अब्बास अराघची मोर्चा संभाल रहे थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के बीच होर्मुज स्ट्रेट खोलने और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पेंच फंसा है और बातचीत बेनतीजा रही. अब सबके मन में बस यही सवाल है कि आखिर आगे क्या होने वाला है? दोनों देशों के बीच बेनतीजा बातचीत के बाद क्या युद्ध फिर से शुरू हो जाएगा? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान की सख्ती बढ़ने से क्या तेल और गैस की आवाजाही फिर से प्रभावित होगी? क्या तेल के दाम और बढ़ेंगे ? शेयर बाजार और सोने-चांदी का क्या होगा?

होर्मुज का क्या होगा ?

अमेरिका-ईरान की वार्ता फेल होने की सबसे बड़ी वजह होर्मुज स्ट्रेट बना.अमेरिका चाहता है कि ईरान पहले ही तरह इस रास्ते को खोल दे. वहां से सारी पाबंदियों को हटा लिया जाए, लेकिन ईरान का दो टूक जबाव रहा कि वो होर्मुज पर अपना अधिकार चाहता है. ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) ने भी साफ कर दिया है कि होर्मुज स्ट्रेट को लेकर स्थिति नहीं बदलेगी. अलजजीरा की एक रिपोर्ट ने भी माना है कि अमेरिका-ईरान की बातचीत फेल होने में होर्मुज स्ट्रेट सबसे बड़ा अड़ंगा बना.

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होर्मुज से अमेरिकी जहाज को ईरान ने खदेड़ा

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर सहमति नहीं बनी. वहीं ईरान ने होर्मुज में मौजूद दो अमेरिकी युद्धपोतों को वापस खदेड़ दिया है. दरअसल अमेरिका ने दावा किया कि उसके दो युद्धपोतों ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार कर रहे हैं,वहां मौजूद बारूदों को हटा रहे हैं, लेकिन ईरान ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है. ईरान के IRGC ने अमेरिकी युद्धपोतों को वहां से खदेड़ दिया है.

होर्मुज बंद रहने का मतलब क्या है ?

ईरान ने साफ किया है कि होर्मुज पर उसका अधिकार है. ईरान इस गलियारे से टोल टैक्स वसूलकर अपना राजस्व भरने की प्लानिंग कर रहा है. यह रास्ता इसलिए अहम है, क्योंकि यहीं से दुनिया का 20% कच्चा तेल सप्लाई होता है. ईरान की पाबंदी की वजह से वहां फंसे जहाजों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है.सीजफायर की शर्तों के तहत ईरान ने हर दिन 15 जहाजों को होर्मुज पार करने की इजाजत दी थी, लेकिन अब कयास यह लगाए जा रहे हैं कि पीस टॉक फेल होने पर ईरान इस पर भी पाबंदी लगा सकता है.

कच्चे तेल का क्या होगा ?

होर्मुज पर पाबंदी लगने से कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित होगी. यु्द्ध फिर से बढ़ सकता है.युद्ध की वजह से ग्लोबल मार्केट में तेल के दाम बढ़ सकते हैं. कच्चे तेल की कीमत और बढ़ सकती है. हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, यानी सोमवार को कच्चे तेल की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है. हमने देखा था, कि जब 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर का ऐलान हुआ था, तो किस तरह से क्रूड ऑयल की कीमत में बड़ी गिरावट आई थी. ईरान-अमेरिका के बीच बातचीत फेल होने से तेल के दाम में फिर से बड़ी तेजी लौट सकती है. जो तेल 115 डॉलर के गिरकर 95 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंचा था, अब उसमें फिर से बड़ा उछाल आ सकता है. तेल की कीमत नए शिखर पर पहुंच सकती है. अगर तेल संकट गहराया तो कई देशों की मुश्किल बढ़ेगी. फिलहाल WTI 96.57 डॉलर प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 95 डॉलर पर है.

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अब शेयर बाजार में क्या होगा ?

सीजफायर के ऐलान के दौरान, जहां शेयर बाजार को दम दिया था, अब सोमवार को फिर से उसमें बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है. सोमवार को बाजार बड़ी गिरावट के साथ खुल सकता है. कच्चे तेल के दामों में फिर से उछाल आ सकता है. युद्ध का खौफ फिर से फैलता जा रहा है. अगर भारतीय शेयर बाजार की बात करें, तो सीजफायर के ऐलान के बाद बीते पांच कारोबारी दिनों में सेंसेक्स में करीब 4745 अंकों की बढ़त लौटी थी. शुक्रवार को बीएससी सेंसेक्स 918 अंक के उछाल के साथ बंद हुआ था, निफ्टी 275 अंक चढ़कर बंद हुआ था. अब जब कि ईरान-अमेरिका के बीच बातचीत फेल हो गई है, फिर से बाजार में लाल खतरे का निशान दिख सकता है. कुल मिलाकर कहें तो सोमवार को शेयर बाजार के लिए ब्लैक मंडे का खतरा मंडराया रहा है.

बाजार में ब्लैक मंडे का मंडराया खतरा

ईरान-अमेरिका के बीच बातचीत फेल होने से शेयर बाजार में अनिश्चितता का माहौल बढ़ेगा. मार्केट में 'डर का सूचकांक' (VIX) बढ़ने से भारी बिकवाली आ सकती है.विदेशी निवेशकों ( FIIs) भी बड़ी बिकवाली कर सकते हैं. शॉर्ट टर्म में बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है.

LPG संकट क्या और बढ़ेगा ?

40 दिनों से चल रहे अमेरिका-ईरान युद्ध ने पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट पैदा कर दी है. कच्चे तेल से लेकर गैस की सप्लाई प्रभावित है. अब दोनों देशों के बीच शांति वार्ता फेल होने के बाद फिर से कच्चे तेल की कीमत में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है. वहीं LPG गैस सप्लाई पर संकट बरकरार रह सकता है. भारत अपनी एलपीजी जरूरतों के लिए इस रास्ते पर निर्भर है. होर्मुज से होकर उसके 60-70 फीसदी एलपीजी की सप्लाई होती है. बातचीत फेल होने के बाद यह रास्ता फिलहाल बंद रह सकता है, जिससे सप्लाई में दिक्कत आ सकती है.

सोना-चांदी का अब क्या होगा?

आमतौर पर यही देखा जाता है कि युद्ध और तनाव की स्थिति में सोने-चांदी की मांग बढ़ जाती है. निवेशक सेफ हैवन के तौर पर सोने में निवेश बढ़ा देते हैं. मांग बढ़ने से कीमत में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलती है, लेकिन ईरान युद्ध के दौरान ऐसा देखने को नहीं मिला है. युद्ध के बीच सोने की कीमत में बड़ी गिरावट आई है. इस बातचीत के फेल होने के बाद सोने-चांदी का रूख क्या होगा, ये फिलहाल कहना मुश्किल है, क्योंकि सोने की कीमत सिर्फ वैश्विक तनाव पर निर्भर नहीं करता है. डॉलर की कीमत, ब्याज दरें और वैश्विक परिस्थितियां इसे निर्भारित करता है. अगर इस बार सोने से इसी तरह का रूख रखा तो हो सकता है सोमवार को सोने-चांदी की कीमत में फिर से गिरावट देखने को मिले.